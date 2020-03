Taekwondoka Oogink teleurgesteld over zilver op Dutch Open

Reshmie Oogink verdedigt in haar eerste partij op het Nederlands Kampioenschap Taekwondo in 2015. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Reshmie Oogink lag na de verloren finale van de Dutch Open moegestreden op de wedstrijdmat. Haar gezicht sprak boekdelen. De teleurstelling was groot. Het bleek haar laatste taekwondotoernooi op Nederlandse bodem te zijn geweest.

‘Ik ging voor goud, maar dat is helaas niet gelukt. Dit was mijn laatste optreden in Nederland. Volgend jaar sta ik hier niet als atleet’, zei Oogink, die in Tokio nog één keer wil schitteren op de Olympische Spelen van deze zomer. Half april wacht het Europees olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Moskou.

Op weg naar de finale op de Dutch Open won Oogink van landgenoot Janneke Rob en Astan Katherine Feghe Bathily uit Ivoorkust. In taekwondo worden punten toegekend aan rake vuist- en voettechnieken op het borstpantser en het hoofddeksel. De taekwondoka met de meeste punten wint. Oogink vecht aanvallend, met een sterke draaitechniek, ondanks haar lengte van 1.78 meter. In de finale van de gewichtsklasse tot 73 kilogram had ze echter geen antwoord op de strijdwijze van de Russische Polina Khan. Oogink: ‘Ze was gewoon net iets beter. Ik kwam wel terug in de wedstrijd met een treffer, maar dat was niet genoeg. Dat is wel even een dompertje.’

Pijnvrij

Oogink heeft van ver moeten komen. In 2017 raakte ze tijdens de Grand Prix van Londen ernstig geblesseerd aan haar linkerknie, een voorste kruisbandreconstructie bleek noodzakelijk. Drie jaar en drie operaties verder vecht Oogink eindelijk weer pijnvrij. ‘Waar ik nu sta ten opzichte van een half jaar geleden, dat is al een wereld van verschil’, beaamt Oogink, die vorig jaar mei tijdens het WK in Manchester haar rentree maakte. ‘Ik draai veel en daarvoor is een sterke kruisband essentieel. Maar sinds december ervaar ik gelukkig geen pijn meer.’

De 30-jarige Oogink is geboren en getogen in Almelo, maar heeft haar voornaam Reshmie te danken aan haar Surinaamse moeder. Ze komt uit een echte taekwondo-familie. Haar ouders en oudere broer deden allen aan de Oosterse krijgssport. Haar vader had vroeger ook een sportschool, waar ze al op vijfjarige leeftijd te vinden was. Stap voor stap, stoot voor stoot werd er toegewerkt naar het hoogst haalbare podium: de Olympische Spelen.

Die droom ging vier jaar geleden in vervulling. Daarna stond Oogink er weer alleen voor. Ze heeft geen A-status bij de sportkoepel NOCNSF. Daardoor is ze zo’n 20 duizend euro per seizoen kwijt aan haar sport. Om haar kosten te dekken, werkt ze momenteel in de ochtenden voor haar training op de reserveringsafdeling van het hotel Preston Palace in Almelo. ‘De mensen die bellen voor een kamer weten vaak niet dat ze een olympiër aan de telefoon hebben. Ik ren van hot naar her, dus er blijft weinig vrije tijd over. Alles moet goed op elkaar afgestemd zijn.’

Topsportklimaat

De komende maand moet echter alles wijken voor het olympisch kwalificatietoernooi (17-18 april), dat vanwege het coronavirus verplaatst is van Milaan naar Moskou. ‘Ik ga drie weken naar Toronto in Canada om te trainen. Daar kom ik meer in een topsportklimaat terecht. In Nederland heerst dat gewoon niet. Nu het OKT verplaatst is en ik in Canada zit, heb ik een noodpaspoort moeten aanvragen. Dat ligt nu even bij de bond, maar we komen er allemaal wel. Op het OKT wil ik er een feest van maken, en dan op naar Tokio’, aldus Oogink.