Tadej Pogacar wint negende etappe Tour, Roglic verovert gele leiderstrui

De Sloveen Tadej Pogacar (links) passeert de finishlijn. Het Zwitserse talent Marc Hirschi (rechts) reed 90 kilometer lang solo op kop. Beeld AP

Wat hem zaterdag in Loudenvielle niet lukte, speelde Primoz Roglic zondag in Laruns wel klaar: hij pakte de gele trui. De kopman van Jumbo-Visma sprintte achter zijn landgenoot Tadej Pogacar naar de tweede plek in de tweede Pyreneeënrit. Samen met Mikel Landa en Egan Bernal achterhaalden ze Marc Hirschi van Sunweb. Die eindigde na een lange solo toch nog op de derde plaats.

Mede dankzij bonificatieseconden heeft Roglic in het algemeen klassement nu een voorsprong van 21 seconden op Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar. Het is de tweede gele trui in het bestaan van de ploeg, na de winst van Mike Teunissen vorig jaar in de openingsetappe van de Tour in Brussel.

Pogacar, nog maar 21, testte op de laatste klim, de Col de Marie Blanque, met drie aanvallen de concurrentie –achter de Zwitser Hirschi, nog maar 22. Alleen Roglic, Mikel Landa en Bernal konden mee. De Colombiaan plaatste zelfs een tegenaanval, het was zowaar zijn eerste initiatief deze Tour. Op de top reden de Slovenen elkaar nog bijna onderuit. Pogacar zag Roglic over het hoofd, toen hij een zwieper naar links maakte.

Jumbo-Visma controleerde nagenoeg de hele wedstrijd, met kopbeurten voor Wout van Aert, Tom Dumoulin en vooral Robert Gesink. Zaterdag oogde de ploeg voor het eerst in deze Tour wat kwetsbaar, toen Sepp Kuss een mindere dag had en Dumoulin volgens de ploeg onnodig hard op kop reed, zodat Roglic snel geïsoleerd kwam te zitten.

De geletruidrager, die al eerder leiderstricots droeg in de Giro d’Italia en de Vuelta, prees zijn ploeggenoten. ‘Ze hebben me de hele dag goed in positie gehouden. We hebben dit verdiend.’ Hij zei dat de strategie niet veel zal veranderen. ‘Onze missie is het geel in Parijs te brengen. We zullen nog elke dag hard moeten werken.’

Achter de eerste vijf was Bauke Mollema de snelste in een sprint met een groep achtervolgers, met onder anderen Nairo Quintana, ploeggenoot Richie Porte, Romain Bardet en Guillaume Martin. Hij is langzamerhand terrein aan het terugwinnen na het tijdverlies van ruim een minuut dat hij opliep in de waaieretappe naar Lavaur.

Mollema: ‘Ik had een goede dag. Ik was blij dat ik in het groepje zat. Daar zat ik mooi op mijn plaats. Het was jammer dat we de anderen niet meer konden bijhalen. Anders rijd je nog voor de dagzege.’ Sinds zondag staat hij dertiende, op 2.31 van Roglic, en is daarmee de beste Nederlander. ‘Misschien gaan er de komende dagen nog wat mannen in het klassement ontploffen en kan ik nog wat plaatsen stijgen.’