Tadej Pogacar valt aan, Jonas Vingegaard verdedigt en Tom Pidcock wint

Tom Pidcock tijdens de beklimming van de Alpe d'Huez. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Hij was wel op de afspraak, maar de revanche die Tadej Pogacar had aangekondigd voor op Alpe d’Huez kwam niet uit de verf. Zwaar onder druk gezet door het Jumbo-Visma van geletruidrager Jonas Vingegaard, deed Pogacar twee vermetele uitvalspogingen op vier en twee kilometer van de finish, maar de Deense klassementsleider volgde met zeker gemak. ‘Hij was sterk vandaag’, zei Vingegaard, ‘gelukkig kon ik hem volgen. Het was een goede dag.’

Het voor Pogacar gebruikelijke sprintje naar de streep om nog wat seconden tijdwinst te boeken, verontrustte Vingegaard evenmin. De Sloveen heeft daar deze Tour zo’n patent op dat de concurrentie die pogingen ruim van te voren aan ziet komen en makkelijk pareert. De twee mannen die de Tourzege betwisten, leken tijdens hun spel van aanval en verdediging wat tegen elkaar te zeggen, maar de communicatie was non-verbaal ‘Hij lachte naar me en ik lachte terug’, vertelde Vingegaard.

Het verhaal van de twaalfde etappe met de finish op de bekendste Alpencol mocht waar het de strijd om het klassement betrof wat tegenvallen, de winnaar en de nummer drie van de dag, de Britten Tom Pidcock en Chris Froome, maakten dat ruimschoots goed.

Froome, viervoudig winnaar tussen 2013 en 2017 (in 2014 viel hij uit in de kasseienrit van dat jaar) reed in de vorige Tour zodanig in de achterhoede, dat het gênant werd voor een renner met zijn staat van dienst. En ook tijdens het huidige seizoen vroegen de kenners zich af of iemand niet Froome uit zijn lijden moest verlossen, zo slecht waren zijn resultaten. Had hij wel naar de Tour moeten komen? Zelf zag de in Kenia geboren Froome met onverwoestbaar optimisme juist steeds een heel klein beetje beter worden. Alle kritiek incasseerde hij als een gentleman.

Oorzaak van zijn neergang was een groot ongeluk in 2019 tijdens een verkenningsrit waarbij hij, samengevat, bijna zijn hele lijf brak. Froomes laatste overwinning dateert van 2018: winst in de Ronde van Italië voor Tom Dumoulin. ‘Ik kom van heel ver.’ Dat hij vier jaar later in de Touretappe met de meeste hoogtemeters dit jaar, 4660, zowaar derde werd op pure wilskracht, vond hij ‘heel speciaal’. En daar blijft het wat de 37-jarige Froome betreft niet bij, want hij is nog altijd op weg naar ‘mijn vorm van weleer’.

Hij had geen enkele spijt van zijn poging om Alpe d’Huez te winnen. ‘Ik had op het eind echt niets meer in me. Pidcock en Meintjes waren duidelijk de sterkste klimmers.’ Meintjes, dat is Louis Meintjes, de Zuid Afrikaanse kopman van Intermarché. Hij werd tweede achter Pidcock, de op twee na jongste renner van deze Tour die, daar is hijzelf net zo van overtuigd als de wielervolgers, een grootse toekomst voor de boeg heeft.

De man uit Leeds die eind deze maand 23 wordt, is een wielrenner uit de categorie van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Het rennersgilde der alleskunners. die alles kunnen met elk type fiets. Vorig jaar won Pidcock olympisch goud in het mountainbiken in Tokio en begin dit jaar werd hij wereldkampioen veldrijden, waar, het moet gezegd, Van der Poel en Van Aert ontbraken.

Tom Pidcock tijdens de beklimming van L'Alpe d'Huez. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Voor Pidcock was die wereldtitel de eerste van een unieke trilogie die hij zich heeft voorgenomen. De renner van Ineos-Grenadiers wil dit jaar ook de regenboogtrui aantrekken na het WK op de weg in Australië én het WK mountainbike winnen. Iets dergelijks kreeg alleen de Frans wielrenster Pauline Ferrand-Prévot in 2015 voor elkaar.

Zijn overwinning op de Alpe d’Huez vond Pidcock een ‘belachelijke onwerkelijke ervaring’. Het was een slalom om mensen, vuisten en vlaggen. ‘Je kunt dat nergens anders ervaren dan op Alpe d’Huez in de Tour de France. Om dan te winnen op de meest iconische aankomst van allemaal; het is met het olympisch goud en de veldrittitel het beste dat me in mijn leven is overkomen.’

Hij won vanuit een ontsnapte kopgroep, zoals voor de rit in de teambus besproken. In die groep van vijf man, die aan de Alpe d’Huez begon met ruim 6 minuten voorsprong op het volledig door Jumbo-Visma gecontroleerde peloton, deed Pidcock veruit het meeste kopwerk – eenderde – en Froome met 14 procent het minst. Opvallend was vooral de stijl van dalen van de Ineos-renner: onverschrokken en gevaarlijk hard.

Het was in een afdaling waar hij zich bij de kopgroep voegde. ‘Ik heb een heel goed gevoel voor de fiets, vind ik. Wat ik altijd deed als ik naar school fietste was keihard door het bos naar beneden scheuren en dan driften in de bochten. Mijn schooluniform zat altijd onder de modder.’

Pidcock noemt zichzelf ambitieus en in de Tour om te leren. ‘Ik vergelijk mezelf met Pogacar en Wout (van Aert, red.), al zijn zij iets ouder en hebben meer ervaring. Dus ja, hier blijft het niet bij.’

Pogacar, klassementsleider totdat Vingegaard de gele trui woensdag van hem overnam, putte ondanks de mislukte pogingen op Alpe d’Huez om de Deen pijn te doen, toch hoop uit die pogingen. ‘Gisteren kraakte ik nog, dat was vandaag een ander verhaal. Ik kijk uit naar de komende dagen. Aanvallen vind ik leuk en ik denk dat ik nog steeds de Tour kan winnen.’

Vingegaard op zijn beurt heeft veel respect voor de Sloveen, vertelde hij. ‘Tadej kan alles. Hij is denk ik nu al een van de grootste renners aller tijden.’