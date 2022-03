Tadej Pogacar trotseert solo de stofwolken, wind en hellingen van de Strade Bianche

Grote valpartij in het peloton, zaterdag tijdens de Strade Bianche. Wereldkampioen Julian Alaphilippe gaat in zijn regenboogtrui over de kop. Beeld Getty Images

Met lef, stuurmanskunst en zorgvuldig gekozen materiaal gingen 149 wielrenners zaterdag de uitdaging aan met de strade bianche, de witte wegen van Toscane. Ze hadden de elf gravelstroken van in totaal ruim 60 kilometer in de dagen voor de wedstrijd, de Strade Bianche 2022, verkend. Ze meenden precies te weten hoe ze hun racefietsen met 3 centimeter brede banden over de steentjes en door de gaten en gleuven van de onverharde paden moesten loodsen. Maar niets had ze voorbereid op wat hen op de vijfde gravelstrook van de dag, de ruim 11 kilometer lange Lucignano d’Asso, te wachten stond.

Het was op circa 100 kilometer van de aankomst op het Piazza del Campo in Siena. De fotogenieke koers door het aan de talloze cipressen herkenbare Toscaanse land, begon in de plooi te vallen: het werd tijd dat de renners die zich kansrijk waanden, zich met hun knechten vooraan het peloton posteerden. De snelheid ging omhoog, helemaal toen de witte, bollende en volledig onbeschutte landweg naar beneden liep. Uitgerekend daar greep een windvlaag het peloton en smeet de renners op de weg en in het veld ernaast.

Camera’s die sommige renners op hun fiets hebben, tonen wat er gebeurt. Eerst is links van de weg een grote stofwolk zichtbaar die niet hoog blijft hangen, maar zich langgerekt over de grond verspreid. Dan slaat een onzichtbare hand van rechts de fietsen onder de renners vandaan. De vijf tot acht centimeter hoge velgen geven de wind het nodige oppervlak om tegenaan te blazen.

Te zien is hoe de oudste renner van allemaal, Alejandro Valverde (41) valt, alles recht zet aan zijn fiets en zijn weg vervolgt waarbij hij zijn lichaam rechts in de wind hangt. Lluís Mas gaat achter zijn kopman aan en kijkt even om of er nog andere renners van hun Movistar-ploeg meekomen. Meteen pakt de wind zijn achterwiel en ligt Mas weer op de steentjes.

Tadej Pogacar is op de Via Santa Caterina in Siena bezig aan de laatste helling van de dag. Beeld LAPRESSE

Net als Valverde gingen vrijwel alle kanshebbers voor de eindoverwinning onderuit op strook 5. Wereldkampioen Julian Alaphilippe, die de Strade Bianche won in 2019, leek zijn fiets nog net in bedwang te houden, tot de nummer zes van vorig jaar, Michael Gogl van Alpecin-Fenix, met zijn wielen een soort sliding inzette. De Fransman ging spectaculair over de kop en viel plat op zijn rug met zijn gelanceerde fiets vier meter boven zich. Alaphilippe nam een paar minuten om de schade aan zijn lichaam te monsteren en zette de achtervolging in.

Tiesj Benoot, de kopman van Jumbo-Visma en winnaar in 2018 van de zware, verregende editie van de ‘Strade’, viel ook over Gogl, moest echter opgeven en is voor enige tijd uitgeschakeld. Zo kwam er voor meerdere sterke ploegen al vroeg in de koers een eind aan hun ambitie een goed resultaat te halen in deze Strade Bianche.

Gravelstrook 8

Alaphilippe wist dankzij ploeggenoten van Quick-Step terug te keren in het peloton en trof daar Tadej Pogacar aan, met bebloede linkerelleboog en gehavend tenue. De Sloveen was op Benoot gebotst en over de kop gegaan, maar nadat hij zijn stuur had rechtgezet, verrassend snel op zijn fiets geklommen.

Op het volgens Pogacar belangrijkste punt van de wedstrijd, gravelstrook 8, de Monte Sante Marie, met nog 50 kilometer te gaan, proefde hij de nieren van de concurrentie met een ‘ongeplande aanval'. ‘Toen er geen renners met me mee gingen, had ik geen andere keus dan mijn solo tot het einde door te zetten.’

Achter hem bleek dat zijn koprol Alaphilippe toch rugpijn had bezorgd en zette Quick-Step hun tweede man in: Kasper Asgreen. De Deen liep te weinig in op de Sloveen die pas 5 kilometer voor het einde ophield met achterom kijken. ‘Ik vroeg me af: waar is iedereen? Mijn benen explodeerden bijna en dacht dat ik naar de streep zou moeten lopen.’

De tweevoudig Tourwinnaar wist zijn solo, ongekend lang voor hemzelf en de koers, echter te bekronen. In de laatste kilometer had hij zelfs nog tijd om een toeschouwer een high five te geven. Achter hem voegde Valverde zich bij Asgreen en schudde die af in de steile laatste klim, de Via Santa Catarina.

De tweede plek voelde voor de Spanjaard, die volgende maand 42 wordt, als een overwinning. Na zijn finish reed hij meteen door naar de bijna 20 jaar jongere winnaar. De twee, bedekt met stof, bebloede schrammen en gescheurde kleding, knuffelden elkaar uitbundig.