Tactische plannen mogen niet baten: Nederlands handbalteam kansloos tegen Noorwegen (23-32)

Het leidde tot de vierde nederlaag van de nationale ploeg in de twee jaar tijd dat het nu om de mondiale topposities duelleert met Noorwegen, de grootmacht die al sinds de Olympische Spelen van Peking (2008) aan de macht is. Driemaal heeft Nederland intussen een zware nederlaag moeten slikken.



In de WK-finale van 2015 in Denemarken (23-31, na een desastreuze ruststand van 9-20), in de bronzen olympische wedstrijd van Rio 2016 (26-36) en in deze Duitse aflevering van wat intussen een klassieker is geworden (1-8 na 11.30 speeltijd). Het was een nieuw dieptepunt dat zich aankondigde met de grillige vorm die de ploeg van coach Helle Thomsen de voorbije twee weken tentoonspreidde.



In de grote lijn der gebeurtenissen was de 23-32 een trendbreuk. Vorig jaar, bij het EK in Zweden, was Nederland voor het eerst een gelijkwaardige opponent van Noorwegen geweest. Er werd serieus moed geput uit de avond in Göteborg toen de nationale ploeg door een blunder van een Russische scheidsrechter - een treffer van Malestein in de slotseconden werd afgekeurd, de verdiende strafworp bleef uit - de verlenging miste (29-30).



Die ene treffer verschil deed pijn, maar gaf ook hoop voor de handbaldroom van een zestiental Nederlandse vrouwen, om één keer in hun carrière de allerbeste te zijn. 'Er komt een dag dat we gaan winnen', siste de karaktervolle cirkelloper Yvette Broch daar in Göteborg.