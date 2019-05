Tactisch foutje breekt Dumoulin op in openingstijdrit van Giro

Tom Dumoulin steekt zondagmorgen voorzichtig zijn hoofd onder de luifel vandaan. Regen, ook dat nog. Een dag eerder heeft hij bij de tijdrit 28 seconden verloren op Primoz Roglic, zijn belangrijkste concurrent voor de eindzege. Interviews doet hij deze morgen niet, laat zijn perschef weten. Dumoulin is te druk met zijn regenkleding.

Hoe anders is de sfeer, even verderop aan de Via Dell’8 Augusto in Bologna, bij Jumbo-Visma. Zij hebben waarop Dumoulin had gehoopt in deze Giro: de leiderstrui én een pik­start. Speciaal voor de gelegenheid is het stuurlint van Roglic roze gemaakt. Een van de stafleden deelt vrolijk koffie uit.

De leiderstrui geeft moraal, zegt ploegleider Addy Engels, al is hij niet blind voor de nadelen ervan, zoals een dagelijkse persconferentie, een verplichte dopingcontrole en extra aandacht van de fans. ‘Het is geen last, maar we hoeven die trui ook niet koste wat kost te verdedigen’, zegt hij. ‘We bekijken het per dag.’

Dat doen ze bij Sunweb ook. Maar toch. Speciaal vanwege de drie tijdritten had Dumoulin dit jaar de Giro als hoofddoel verkozen boven de Tour de France. Met het scenario dat hij bij de eerste de beste krachtmeting direct zoveel tijd zou verliezen, was geen rekening gehouden.

Startpodium

In Bologna is de Limburger zaterdag als eerste van het startpodium gerold. 13 minuten en 22 seconden later komt hij over de streep, bij de basiliek San Luca. Tegen de verzorger die hem de verkeerde kant opduwt, roept hij: ‘Ik zeg toch: links!’ Door een hek ziet hij op een klein tv-scherm vervolgens hoe Roglic tekeer gaat. Hij wacht diens finish niet af.

Jumbo-Visma heeft aan de hand van de vermogens die Roglic kan trappen berekend dat hij over de 8,2 kilometer, met op het einde een steile beklimming van 2 kilometer, iets meer dan 13 minuten zal doen. Het wordt 12.54 minuten, 10 seconden sneller dan beoogt. Coach Mathieu Heijboer constateert: ‘Primoz is dik in orde.’

Waar Roglic voluit ging, wilde Dumoulin op het vlakke gedeelte iets overhouden om op de klim tijd terug te winnen. ‘Een foutje’, geeft hij toe. Maar de Limburger weigert na zijn vijfde plaats te spreken van een mokerslag. ‘Kom zeg. De Giro is pas 8 kilometer onderweg. Er zal, nee er gáát nog van alles gebeuren.’

Tom Dumoulin tijdens een persconferentie voorafgaand aan de Ronde van Italië 2019. Beeld AFP

Een dag later heeft ploegleider Marc Reef bij de teambespreking ongeveer dezelfde boodschap verkondigd. ‘Vorig jaar, met Yates en Froome, hebben we gezien dat het in de derde week met minuten tegelijk gaat. In een grote ronde heb je goeie en slechte momenten, je kunt niet telkens blijven treuren.’

Bovendien, betoogt Reef, kost die roze trui met al zijn plichtplegingen ook energie en is het nog maar de vraag of Roglic, die vorige week de Ronde van Romandië op zijn naam schreef, niet te vroeg heeft gepiekt.

‘De combinatie Romandië-Giro is in het verleden niet zo’n succesvolle gebleken. De laatste keer dat het een renner lukte beide rondes te winnen, was in 1995 (Tony Rominger, red.). Maar goed, de enige die er echt iets over kan zeggen, is zijn coach.’

Die kent geen twijfel. ‘In Romandië was Primoz goed, maar nog niet top’, zegt Heijboer. ‘Dat kunnen we aan zijn waardes zijn. Het klinkt misschien een beetje arrogant, zo bedoel ik het niet, maar met onze kennis en ervaring over hem denken we echt dat hij nog beter kan.’

Ontsnapping

In de etappe naar Fucecchio, 130 kilometer zuidelijker, in Toscane, houdt de Sloveen zich voornamelijk schuil in het peloton. De rit is er eentje zoals die de komende week in de Giro wel vaker te zien zal zijn: een paar renners ontsnappen, worden bijgehaald, waarna de sprint kan beginnen. De Duitser Pascal Ackerman wint, voor Elia Viviani en Caleb Ewan.

In Fucecchio is het zeven graden warmer dan in Bologna, de lucht is blauw. Tegelijk met het weer is ook het humeur van Dumoulin opgeklaard. ‘Ik maak me geen zorgen’, zegt hij op de rollers bij de bus. ‘Ik baalde gisteren alleen een beetje. Dat mag toch?’

Zijn achterstand op Simon Yates, de nummer 2 in het klassement, is slechts 9 seconden. Het gat met nummer 3 Vincenzo Nibali 5 seconden. Met Miguel Angel López staat hij op gelijke hoogte. ‘Als je naar het totaalplaatje kijkt, is het een prima situatie’, zegt Reef.

‘Je hebt vier man voor je staan die ook voor het klassement gaan. Het gewicht van de koers zal op hun schouders rusten. Vanuit de tweede lijn kunnen wij de eerste dagen rustig doorkomen.’

Alleen is er één man op wie voorlopig geen maat staat. Die wordt zondagavond in Fucecchio voor de tweede keer in het roze gehesen. Hij lacht, zwaait en is weg. Primoz Roglic, weten ze bij zijn ploeg, verstaat de kunst het te ondergaan. Alsof hij er tegelijkertijd wel, maar ook niet is.