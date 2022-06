Taco van der Hoorn: Tour is gevaar en stress, maar je wilt de Ronde hebben gereden

Taco van der Hoorn in zijn omgebouwde VW-busje waarmee hij koersen verkent. Zo slaat hij drie vliegen in een klap: ‘Ik maak mijn trainingsuren, ik verken de koers en het voelt als vakantie.’ Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Twee bellen zitten er naast de voordeur van het ouderlijk huis van Taco van der Hoorn, wielrenner van beroep. De bovenste is de gewone bel, daaronder eentje met in jongenshandschrift eronder gepriegeld: ‘Dopingcontrole Taco vd Hoorn’. Stamt uit de tijd dat de nu 28-jarige renner nog thuis woonde. ‘De oude bel hoorde ik niet in mijn kamer’, legt hij uit, ‘dus heb ik voor de controleurs een tweede aangelegd.’ Belangrijk, want op het missen van dopingcontroles staan in het wielrennen zware sancties.

Op de oprit van het huis in het Noord-Hollandse dorp De Zilk staat het voertuig waarmee Van der Hoorn sinds jaar en dag wielerkoersen verkent: een blauwe, 40 jaar oude, tot camper omgebouwde Volkswagenbus. ‘Leg ik de fiets op het matras, rij ik naar de omgeving van een wedstrijd die op mijn programma staat en ga ik daar trainen.’ Daarmee slaat hij drie vliegen in één klap: ‘Ik maak mijn trainingsuren, ik verken de koers en het voelt als vakantie.’

Binnen hangen wielermemorabilia van de zoon des huizes. Een trui, medailles en een foto van Van der Hoorn in Jumbo-Visma-tenue met de tekst: ‘Bedankt Taco’. Meest in het oog springt een grote lijst met daarin foto’s en medailles rondom het nationaal kampioenschap koppelkoers voor junioren in oktober 2010. Van der Hoorn werd in Alkmaar Nederlands kampioen op dat baanonderdeel met zijn vriend Martijn Tusveld uit Utrecht.

‘Ik hoor net dat Martijn ook naar de Tour gaat’, zegt moeder Charlotte tegen haar zoon. ‘Ja, wist ik al.’ Ze rijden niet voor dezelfde ploeg, maar het is voor beide wel de eerste keer dat ze starten in het grootste wielercircus ter wereld.

‘Echt een jongensdroom’, zegt Van der Hoorn met een glimlach, ‘sorry voor het cliché.’ Maar zijn eerste herinneringen aan de Tour de France zijn nu eenmaal van een jongen. ‘Elke zomer gingen we vier weken in Friesland varen met de boot van mijn oma. Na het vissen keek ik de etappes op tv.’ De Tour staat voor zomer, vakantie en dus alle tijd om te kijken. ‘Ik zag renners op tv de Tour rijden en als ze dan bij ons op de fietsclub kwamen, ging ik om hun handtekening vragen. Ik had nooit verwacht dat ik ooit ook zo’n renner zou zijn.’

Stress en gevaar

Van der Hoorn zal de komende drie weken geregeld in de Volkskrant vertellen over zijn ervaringen. ‘Ik hoor van heel veel renners dat de Tour eigenlijk helemaal niet leuk is. Veel gestrester, dus gevaarlijker omdat er veel meer druk van buitenaf op zit. Maar ze zeggen ook: je wilt de Ronde een keer keer gereden hebben. Het kan zijn dat ik na de Tour zeg: doe mij volgend jaar maar weer de Giro, ook omdat in de Ronde van Italië meer kans heb.’

Als junior was hij niet het onontkoombare talent waarvan de aanstaande prof-overwinningen afspatten. De jongen uit De Zilk stond vooral bekend als een tot in zijn schoenveters gemotiveerde hardrijder. Een harde werker die plezier beleefde aan het fietsen, samen met bijvoorbeeld leeftijdgenoten Timo Roosen en Koen Bouwman. Alle drie renners waarin weinigen twaalf jaar geleden coureurs zagen die op het hoogste niveau mee konden. Roosen werd vorig jaar Nederlands kampioen op de weg en Bouwman won dit jaar twee etappes en de bergtrui in de Giro.

Bij Van der Hoorn ging de ontwikkeling niet zo snel, mede door blessures en een hersenschudding die hem bijna een seizoen kostte. Na twee jaar op het een-na-hoogste niveau te hebben gefietst voor Roompot, kwam hij in 2019 bij Jumbo-Visma terecht, een stap omhoog: WorldTour.

Het werd een teleurstelling. ‘Ik wist dat ik het niveau aankon, maar heb dat niet kunnen laten zien met goede uitslagen. Ik moest weg. Ik dacht: oké, Jumbo is misschien te hoog gegrepen, maar een kleinere WorldTour-ploeg, daar zou ik bij kunnen horen. Ik besloot naar het tweede niveau te gaan en mezelf één jaar te geven om terug te vechten naar WorldTour-niveau.’

Giro-etappe

Probleem: van de tweede garnituur kan een renner niet leven. ‘Ik moest er nog iets naast doen, want ik moet wel de huur betalen.’ Terwijl hij een baantje zocht, meldde het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert zich eind 2020. ‘Ze waren naar de WorldTour gepromoveerd en hadden extra renners nodig. We waren snel rond, want ik had natuurlijk niks te eisen, ik was allang superblij met een plekje in een ploeg die op het hoogste niveau uit zou komen.’

Hij vermoedt dat ze bij Intermarché door zijn matige resultaten bij Jumbo-Visma heen hebben gekeken. ‘Dat die zeker niet aan mijn motivatie lagen.’ Van der Hoorn zette zijn handtekening en dreef daarna een hele tijd op een roze wolk. ‘Dat duurde tot de Giro van 2021. Toen won ik daar een etappe en zat ik weer heel lang op een roze wolk.’

Het gebeurde op 10 mei 2021, de derde Giro-etappe van Biella naar Canale. Het blije ongeloof spatte aanstekelijk van zijn zonnebrilloze gezicht toen hij als eerste over de finish kwam. De onverwachte ritwinst was meteen de grootste overwinning van Intermarché tot dan toe. ‘Daarvoor waren we wel goed, maar viel het steeds nét niet onze kant op. Na mijn ritwinst ging het lopen, ik denk omdat de stress er wat af was.’

Het bleek voor de ploeg het begin van een indrukwekkende reeks die sindsdien niet is gestopt. ‘En dan hebben wij nog het kleinste budget van alle 18 WorldTour-ploegen, een kwart van dat van UAE van Pogacar bijvoorbeeld’, zegt Van der Hoorn met een grijns. ‘Ik denk dat ik de goedkoopste winnaar ben van een rit in een grote ronde.’

Ontsnappingskunstenaar

Die etappezege definieert hem als coureur. In een wielerpeloton heeft elke renner een specialisme en dat van Van der Hoorn heet aanvaller, ontsnappingskunstenaar, of zoals hij zichzelf noemt: vroegevluchtrijder.

‘Ik ben geen renner die het op een sprint kan laten aankomen en ik ben ook geen klimmer’, bekent Van der Hoorn. ‘Ik ben niet de sterkste renner van het peloton, dus moet ik proberen slimmer te zijn dan anderen.’ Zoals op die dag dat hij een Giro-rit won. Vrijwel meteen na de start ging hij er toen met een kleine kopgroep vandoor en werd nooit meer teruggehaald.

Taco van der Hoorn, 28 jaar, lid van de ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, begint vrijdag in Kopenhagen aan zijn eerste Ronde van Frankrijk. Beeld Klaas Jan van der Weij

Het vergt nogal wat voorbereiding en denkwerk, het wielerspecialisme van de Wageningse student Bewegingswetenschappen – bachelor op zak, master wordt aan gewerkt. AD-columnist Thijs Zonneveld noemde Van der Hoorn ‘hoogleraar Vroege Vluchten’. Vind ik een mooi compliment, zegt hij en hij wil er best college in geven.

Vlakke en heel licht glooiende etappes zijn straks in de Tour het meest geschikt voor een vroegevluchtpoging, begint hij. ‘Je kunt in het routeboek wel zien of en wanneer zo’n ontsnapping kans maakt.’ Als in het begin van de route veel rotondes en bochten zitten: da’s goed. ‘Dan breekt het peloton makkelijk en kunnen vroege vluchters wegkomen.’

Nog beter: afwisselend brede en dan weer smalle wegen. ‘Veel ploegen zijn dan vooral bezig met het organiseren van de juiste positie voor kopmannen en knechten als het van breed naar smal of andersom gaat. Dan kan zomaar het tempo wegvallen en daar profiteert een ontsnapte kopgroep van.’

Van der Hoorn kijkt in het routeboek ook naar het einde van elke etappe waarvan de kans volgens hem groot is ‘dat de ontsnapping naar de finish gaat’. ‘Gaat het de laatste 5 kilometer 10 procent omhoog, dan is de kans 100 procent dat ik niet win.’

Zo’n rit is voor een eventueel mee ontsnapte ploeggenoot. ‘Dan rijd ik me helemaal leeg tot dat klimmetje en moet hij het afmaken.’ Ontsnappen doet Van der Hoorn dan ook niet om in beeld te fietsen of voor de lol. ‘Ik doe het alleen als ik een kans maak, hoe klein ook, om te winnen of met mijn ploeg te winnen.’

Eenmaal in zo’n ontsnapping gaat het denkwerk onverminderd door. ‘Hoe is de situatie nu? Hoe blijf ik met de kopgroep vooruit? En als dat lukt: hoe pak ik het dan aan om te winnen?’

Kansen in de Roubaix-rit

Vaak treft hij renners in een kopgroep die minder cerebraal zijn ingesteld en voortdurend zo hard fietsen als ze kunnen om het peloton voor te blijven. ‘Het kan efficiënter’, zegt Van der Hoorn die, als hij in een ontsnapping zit, altijd vanzelf de organisatie ervan op zich neemt. ‘Het is een kwestie van zwaartekracht en luchtweerstand: zwaartekracht gaat lineair en luchtweerstand exponentieel. Dat betekent dat als je bergop twee keer zo hard wilt fietsen, je twee keer zoveel vermogen moet trappen. Maar als je op het vlakke twee keer zo hard wilt fietsen, moet je acht keer zo hard trappen. Je moet dus op de juiste momenten hard fietsen en op andere momenten niet.’

In de alom gevreesde vijfde etappe van de Tour, de ‘Roubaix-rit’ met elf listige kasseienstroken, ziet Van der Hoorn ontsnappingsmogelijkheden. ‘Daar ligt een van mijn grotere kansen om een uitslag te rijden.’ Het woord ‘winnen’ komt niet over zijn lippen. Terwijl het peloton alleen maar bezig is met het organiseren van een schadevrije dag, hoopt Van der Hoorn aan de aandacht te ontsnappen en voor alle chaos uit in de vroege vlucht te zitten. Zijn goede rijden in de laatste Parijs-Roubaix heeft hem zelfvertrouwen gegeven.

‘Zo ga ik de Tour in: proberen een rit te winnen en weten dat de kans daarop extreem klein is. Ik verwacht het niet van mezelf en niemand verwacht het van me. Ik heb niet de druk van een klassementsrenner die er elke dag moet staan. Als ik 150ste word in een rit of op het eind: who cares. Dat geeft me rust dus heb ik minder stress. Nu alleen nog hopen op lekker weer.’