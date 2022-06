Het moet gek lopen wil Taco van der Hoorn de tourstart in Kopenhagen missen. Alleen lulligheden als een besmetting met omikron of een naargeestig abces op het zitvlak kunnen hem nopen de ingepakte koffer uit te pakken. Voorlopig ga ik er van uit dat hij op zijn achtentwintigste debuteert in het zomerse zottenkot dat in het Frans La Grande Boucle heet. Mijn kop eraf als hij de kleine ploeg Intermarchë-Wanty-Goubert-Matériaux niet een grote dienst bewijst. Taco van der Hoorn is de bouwvakker onder de wielrenners.

Taco heeft een mooie kuif. Ik had hem nooit eerder gezien zonder helm, maar in een interview met Eurosport zag ik hem eindelijk in vol ornaat. Dat is het gekke, met de wielrenner van tegenwoordig kun je je pas volledig identificeren wanneer die als het ware uitgekleed voor een cameralens verschijnt.

De bouwvakker van der Hoorn- met helm dus- zag ik eerder dingen doen die de verbeelding tartten. In de Giro van vorig jaar won hij een rit die alleen maar verloren kon worden. Technisch gezien was de lange ontsnapping niet meer dan een wanhoopsoffensief, maar één gelovige hield kranig stand. Die overwinning koester je als een revolutionaire daad.

In NRC probeerde onlangs trainer en bewegingswetenschapper Jim van den Berg het enigma van der Hoorn nader te verklaren. Taco van der Hoorn is niet de man die in absolute zin de hoogste vermogens trapt- daarom is hij ook geen winnaarstype, hij is wel de man die heel lang, tot sint juttemis eigenlijk, relatief hoge vermogens aan de man brengt. Het is er gewoon eentje die van geen ophouden weet. Daar kun je als trainer mee uit de voeten.

De trainer komt met ijzingwekkende voorbeelden. Tijdens een recente hoogtestage in Spanje onderwierp hij zijn pupil aan über-Spartaanse oefeningen. Dertig seconden vol trappen, vijftien seconden rust, en dat 220 keer achter elkaar verspreid over twee dagelijkse sessies. “Taco laat dan heel weinig verval zien. Sterker nog, bij de laatste intervallen weet hij nog de beste vermogens te trappen.”

Dat laatste, beter de martelkamer uitkomen dan er te zijn binnengegaan getuigt van een ongeziene atletische flexibiliteit en atletische overgave. Taco groeit als de uitputting nabij is.

Taco van der Hoorn is de man die floreert bij de vroege ontsnapping, de man die investeert in het ondankbare. De vroege ontsnapping is de dodelijkste aller wielerstrategieën: bijna altijd is er het sterven zonder noodzaak.

‘De kans op een ritzege in de Tour is nagenoeg nul. Maar als ik met een groepje renners vooruit ben, dan weten ze dat ik waarschijnlijk niet de snelste eindsprint heb. Maar ze weten ook: die gaat het in ieder geval tot het einde volhouden.’

Zo verwoordt Taco van der Hoorn zijn strategische vuurkracht.

Taco in de Tour. Van alle rittenkapers is hij de beste, maar dat zegt niets.