Taco van der Hoorn dacht dat hij op weg was naar de zege

Taco van der Hoorn (28) kijkt enige tijd roerloos naar beneden, naar het stuur van zijn fiets. Niet hij, maar de Australische veteraan Simon Clarke (35) mag de kasseienrit tussen Lille en Arenberg op zijn erelijst bijschrijven. Het scheelt in een sprintduel een kwart wiel op de eindstreep.

De geboren Rotterdammer, rijdend voor het Belgische team Intermarché Wanty-Gobert richt zich dan toch op. Een bittere en vermoeide grijns toont donkere strepen stof op tanden en lippen. ‘Klote. Kutzooi. ’ Voor zijn debuut in de Tour de France had hij hier al zijn kaarten op gezet. Hij wist het zodra het parcours bekend werd gemaakt: in de vijfde etappe moet het gebeuren. Hij houdt van het rijden over kasseien. Er liggen elf stroken onderweg. Enkele weken geleden was hij er nog op verkenning geweest. Dat was prima bevallen.

In Arenberg moeten ze het met z’n vieren, de overblijvers van een kopgroep van zes, uitvechten in de laatste kilometer. De Amerikaan Neilson Powless plaatst de eerste aanval. De Noor Edvald Boasson Hagen, op papier de beste sprinter, rijdt naar hem toe, maar neemt Van der Hoorn en Clarke mee en verliest zelf snelheid. Tot dan loopt het naar wens voor de Nederlander. ‘Ik kon me koest houden, ik ben niet de snelste, het is niet aan mij om het gat dicht te rijden. Dit was perfect. Clarke kwam erbij en toen wist ik dat ik moest gaan. Dit is ‘m, dacht ik.’ Maar hij ziet naast hem dan toch de Australiër opdoemen. Die gooit met een uiterste krachtsinspanning - ‘met kramp in beide benen’, vertelt de winnaar later - zijn fiets voorbij die van zijn tegenstander. Afgelopen winter zat Clarke nog zonder ploeg, totdat Israël Premier Tech hem oppikte.

Al vroeg er vandoor

Al vroeg na de start in Lille was Van der Hoorn er als aanvaller van beroep vandoor gegaan, eerst met twee renners, waarna later nog drie anderen aansloten. Ze bouwden een voorsprong uit van meer dan drie minuten. Toen die lang standhield, begon hij erin te geloven dat hij wel eens voor de winst zou kunnen gaan sprinten. Zelfs als anderen zouden aansluiten, dacht hij, kon hij het alsnog afmaken.

Van der Hoorn na de race: ‘Toen ik aanging, was het net te ver, dat wist ik ook. Misschien had ik iets langer moeten wachten, totdat Boasson Hagen echt was stilgevallen. Ik ben voor de finish ook nog gaan zitten. Het is het net niet. Het verschil tussen winst en een tweede plaats is heel groot. Misschien krijg ik deze kans nooit meer.’ Een derde krachtterm illustreert de frustratie.