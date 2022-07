Taco’s Tourdebuut: ‘Effe een tukkie, een kwartiertje mijn ogen dicht voordat we aankomen’

Taco van der Hoorn tijdens een van de beklimmingen van de etappe van woensdag. Beeld BELGA

‘Hoe mijn dag eruit ziet? Ik sta laat op en we gaan drie á vier uur voor de start ontbijten, vaak rond 9 uur. Voor het ontbijt zet ik m’n grote koffer klaar, die gaat naar het volgende hotel. De kleine koffer met spullen voor de koers, gaat mee in de ploegbus. Soms is het een uur rijden naar de start en daarna een half uur wachten voordat je de parking op mag. Want eerst moet daar de reclamekaravaan wegrijden. Ik heb zo wel eens drie kwartier over drie kilometer gedaan.

‘Je hebt er als renner niet veel last van, hoor. Je zit een beetje te chillen in de bus, het parcours van de dag bekijken, muziekje luisteren, appjes sturen. Meestal doe ik effe een tukkie: een kwartiertje mijn ogen dicht voordat we aankomen. Na een bak koffie ben ik scherp voor de start.

‘Als de bus is geparkeerd krijgen we eerst een briefing over de dag ervoor: wat ging goed, wat kon beter. Daarna komt een presentatie van een van de ploegleiders over het parcours en bespreken we ieders taken in de koers. Duurt alles bij elkaar twintig minuten.

‘Daarna is het omkleden, nummers opspelden, naar het startpodium rijden voor de presentatie, handtekening zetten, persmomentjes en dan weer terug naar de bus. Daar neem ik nog wat koffie, ik eet nog wat, zet de route in mijn fietscomputer en we testen de radio, de oortjes. Je bent toch nog wel even bezig om alles voor te bereiden.

‘Ik voel niet echte nervositeit voor de etappe. Alleen bij de Roubaix-rit had ik dat. Niemand is echt gespannen voor een koers, want die is zo lang. Je bent drie weken aan het fietsen. Het kost heel veel energie om dan de hele tijd nerveus te zijn. Eenmaal op de fiets voel ik ook nog geen spanning. We hebben het over een wielerwedstrijd van 200 kilometer. Dat is wat anders dan 1.500 meter schaatsen: daar moet je meteen goed zijn, je moet er staan.

‘In een bergrit doe ik het bovendien rustig aan. Ik probeer er zo lang mogelijk over te doen om krachten te sparen voor etappes die ik wél kan winnen. Het heeft geen zin om hard die berg op te rijden om 80ste te worden.

‘Als de bergrit met een klim eindigt blijven we niet op de top, maar gaan we meteen naar beneden, is tegelijk een beetje lostrappen. Dan krijgen we een fluitje omgehangen om fietstoeristen te waarschuwen die ook naar beneden gaan na de etappe. Aan het eind van zo’n afdaling heb ik pijn in mijn kaak van al dat fluiten.

‘Beneden staat dan de bus. Er staat eten klaar, je kunt naar de wc, ik luister weer wat muziek, zit op mijn telefoon en voordat je het weet ben je weer bij het hotel. Soms is dat hotel drie keer niks: een kleine kamer, met een matig bed en zonder airco. Als het 35 graden is, slaap je niet. Soms zit ik ook in een heel mooi vijfsterrenhotel.

‘Voor het eten word ik gemasseerd. Het eten is altijd heel goed, want we hebben een chef-kok bij ons die een sterrenrestaurant heeft gehad. Om een uur of half elf gaan we van tafel. Op de kamer kijk ik samen met mijn kamergenoot Kobe Goossens, een Belg, wat tv: de Avondetappe, een reisprogramma of Vive le vélo en dan pitten. Liefst wat laat, want ik wil niet te vroeg wakker worden. Dan ben je alleen maar op het ontbijt aan het wachten.’