Taco's Tourdebuut: Als het de schuld is van die versnelling, dan is het nog erger dat ik verloren heb

Taco van der Hoorn voelt de pijn van de tweede plaats, woensdag in Arenberg. Beeld AP

‘Ik heb natuurlijk niet goed geslapen na die verloren sprint van woensdag. Drie uurtjes maar. Je blijft piekeren en nadenken over wat er is gebeurd, vooral in de laatste kilometer van de etappe die ik zo graag wilde winnen. Een kasseienrit, een belangrijke rit. Elke keer denk je: wat had ik beter moeten doen?

Ik denk dat er gisteren heel veel goed ging en dat ik niet veel anders had kunnen doen. Bij dat nadenken kwam er soms een moment van trots en dan weer een moment van ‘shit’, dan teleurstelling, dan weer boosheid.

Na de finish stond ik met allemaal pers om me heen te wachten op de bevestiging van de uitslag. Het was heel stil, merkte ik. Misschien omdat het iedereen wel duidelijk was dat ik nét had verloren, maar niet wilde zeggen. Zelf had ik echt geen idee. Simon Clarke, die won, dacht ook dat ik gewonnen had. Maar de finishfoto was vrij duidelijk. Niet dus.

Donderdagochtend, vlak voor de start, kwam ik erachter wat er in die sprint tegen Clarke was misgegaan. Ik was door een put gereden, waardoor mijn versnelling was versprongen van de zwaarste naar een lichtere. Ik dacht dat het mijn fout was dat ik ging zitten in die sprint, dat moet je nooit doen. Daardoor was ik pissig op mezelf. Dat ik ging zitten kwam niet per se omdat mijn benen waren volgelopen, maar doordat ik met de verkeerde versnelling reed. Je kunt niet op de trappers staan op een te lichte versnelling, daarvoor draaien je benen dan te snel rond en kun je geen kracht zetten. Daardoor viel ik stil.

Ik zeg niet dat ik die rit anders gewonnen had, maar misschien wel. Als het de schuld is van die versnelling, dan is het eigenlijk nog erger dat ik verloren heb. Ik vind het lastig om excuses te zoeken, dat wil ik niet, maar tegelijk: eigenlijk is het wel zo en kwam het door die lichtere versnelling dat ik niet won.

Ik heb in de etappe van donderdag wel weer geprobeerd mee te zitten. Deels omdat ik dacht dat ik een een kans maakte, maar toch ook wel een beetje uit frustratie van wat ik net voor die etappe had ontdekt. Ik zát ook mee, in het begin. Ik heb het geprobeerd met twee anderen. We hebben een uur voor het peloton uit gereden, hoewel het deze dag enorm hard ging. Toen we terugkwamen in het peloton was iedereen wel wat verbaasd dat we het zo lang vol hadden gehouden met zijn drieën.

Na dat uur was ik wel kapot. Zoals renners zeggen: ik heb tussen mijn kader gezeten. Ik ik hoefde me toch niet meer te sparen voor een kasseienrit. En de etappe van vrijdag wordt het sowieso niet, want dat is een soort van bergrit.

Onderweg, in het peloton, kwamen veel mensen naar me toe. Net als na de finish van de Roubaix-etappe behandelde iedereen me alsof ze me wilden troosten. Hoe voel je je?, vroegen ze steeds. Iedereen kan zich toch wel indenken hoe ik me voel? De ploeg en de jongens in de ploeg troostten me ook. Maar eigenlijk kan niemand iets goeds zeggen, want het is allemaal kut, of je me nu gaat troosten of iets verwijt. Ik zei maar tegen iedereen ‘achteraf is het mooi wonen’. Dat was om een beetje van dat getroost af te zijn.’