Taalbarrières in de topsport: hoe communiceer je met tien nationaliteiten op het veld?

Ajacieden Bergwijn (links) en Antony (inmiddels Manchester United) verstaan elkaar nauwelijks, maar met de lichaamstaal zit het goed. Beeld Toon Dompeling / Pro Shots

Bij FC Emmen was het niet meer vol te houden. Drie jaar geleden hield Dick Lukkien zijn trainingen nog vooral in het Nederlands, ook al waren er vijf andere nationaliteiten. Nu heeft Engels de overhand. ‘Ergens was er een omslagpunt’, legt de coach uit. ‘Spelers moeten je begrijpen, zo simpel is het.’

Het aantal nationaliteiten bij de Drentse club is in drie jaar verder toegenomen. Een Duits-Portugees, een Duitser, Peruanen, een Belg, een Servische Nederlander, Fransen met verschillende achtergronden en Marokkanen uit meerdere landen, waaronder Finland, ze zijn allemaal te zien en te horen aan de Oude Meerdijk. Is er ook meer spraakverwarring? ‘Je wordt als trainer wel uitgedaagd’, zegt Lukkien lachend.

Dat speelt op meer plekken. Arne Slot had vorig jaar bij Feyenoord een behoorlijke Nederlandse kern. Na de transferzomer heeft hij te maken met zestien verschillende nationaliteiten. De belangrijkste reden: Nederlandse voetballers waren te duur voor de Rotterdamse club.

Misverstanden

Nederlandse sporters zoeken op hun beurt hun geluk over de grens. Als handballers of volleyballers de top willen halen, is er geen keus. Nederlandse competities zijn niet goed genoeg. Hoe werkt dat in het veld? Zorgt het nooit voor misverstanden?

‘Dat is wel voorgekomen’, zegt handbalster Laura van der Heijden (32). ‘Dan dacht ik dat ik moest blijven staan, terwijl mijn teamgenoten zeiden dat ik een stap naar voren moest doen. Niet fijn, zeker niet als je dan een tegendoelpunt krijgt.’ Bij handbal vallen tientallen doelpunten per wedstrijd, dat relativeert. ‘Je zegt sorry en dan begrijpen ze het.’

International Van der Heijden vertrok op haar 20ste naar Duitsland en speelde daarna ook in Denemarken, Hongarije en nu in Frankrijk. De voertaal was Duits, Deens, Hongaars, Frans of (gebrekkig) Engels. Toch kan ze zich niet herinneren dat taalverwarring ooit tot een nederlaag heeft geleid.

Laura van der Heijden tijdens de eerste wedstrijd van de EK-kwalificatiereeks in 2017. Beeld ANP

‘De eerste maanden zijn heel intensief’, legt ze uit. ‘Je verstaat de helft niet en je moet toch weten wat je moet doen. Ik weet niet of ik slechter speel, maar ik denk wel dat ik iets minder energie heb tijdens de wedstrijden. Gewoon omdat je met zoveel andere dingen bezig bent.’

Van der Heijden heeft een paar tactieken om die begintijd te overleven. Bij trainingen zorgt ze ervoor dat ze achter in de rijtjes staat. Dan kan ze van haar nieuwe teamgenoten afkijken wat er wordt verwacht. Vragen aan een medespeelster kan ook, al doet ze dat liever niet tijdens een training. ‘Zij zitten in hun focus, die wil je niet verstoren.’

Ondertussen probeert ze snel mogelijk de meest basale handbaltermen op te pikken, zodat ze in het veld kan communiceren. Een stuk of tien zijn het er, schat ze, woorden als links, rechts, naar voren, hoog, terug. ‘Het is vaak hetzelfde. Je hebt natuurlijk niet zoveel tijd om alles uitgebreid te bespreken.’

Voertaal

Ook bij Emmen moeten spelers een minimale woordenschat hebben voor ze kunnen meedoen. ‘Nood breekt wet’, zegt Lukkien, maar spelers die geen Nederlands of Engels spreken, stelt hij in principe niet op. ‘Als je van het samenspelen bent, en dat zijn wij, dan is communicatie onontbeerlijk.’ Het is een van de redenen dat de Peruaan Fernando Pacheco tot nu toe alleen inviel. ‘Hij is hard op weg om de eerste Engelse termen te leren, waardoor hij een grotere rol kan krijgen.’

Teambesprekingen zijn bij Emmen in het Nederlands en Engels, waarbij die laatste taal meer en meer de voertaal wordt, omdat iedereen het dan meteen begrijpt. Lukkien vindt het leuk als spelers een beetje Nederlands proberen te spreken – een teken dat ze zich willen verdiepen in de club en het land waar ze spelen. Hij prikkelt ze door ze soms in het Nederlands aan te spreken. ‘Maar van moetjes wordt nooit iemand beter, ze moeten zelf het belang zien.’

Vroeger kwamen buitenlanders nog terecht in overwegend Nederlandse selecties. Op YouTube is een gesprek te zien tussen Sierd de Vos en Ronaldo, die tussen 1994 en 1996 bij PSV speelde. Het Nederlands van de Braziliaan is goed genoeg om het maar liefst tien minuten te hebben over zijn relatie met Dick Advocaat, zijn kortgeschoren haar en de interesse van Milan. Ook Romário redde zich prima in het Nederlands.

Ronaldo speelde twee jaar in Nederland, net als zijn landgenoot Antony, die het in interviews bij Portugees hield. Zijn ploeggenoot bij Ajax Steven Bergwijn, voorheen van Tottenham, vertelde laatst dat hij de Braziliaan geen tips kon geven over de Premier League. ‘Hij spreekt niet zo goed Engels, dus dat wordt moeilijk.’ Nederlands was al helemaal geen optie.

Bij een club als AZ is de kern nog steeds Nederlands, net als de voertaal. Bij veel andere clubs kan dat gewoon niet meer. Er zijn te veel buitenlanders, die er vaak van uitgaan dat ze kort blijven.

Taalbarrières overwinnen

Engels biedt meestal een praktische uitweg. Handbalster Van der Heijden werkte onder meer met een Noorse coach en bij het Nederlandse team met een Franse en Zweedse bondscoach. Ook met medespeelsters valt ze geregeld terug op het Engels.

‘Het is vaak niet van het beste niveau’, erkent ze. Ze kan het weten, want haar buitenlandse avonturen hebben er mede voor gezorgd dat ze aan een vertaalopleiding is begonnen. ‘Ik heb ontdekt dat Engels een heel mooie taal is, die culturen samen kan brengen.’ Bij handbalengels gaat het niet om schoonheid. ‘Het belangrijkste is dat je elkaar begrijpt, hoe maakt niet uit.’

Het helpt dat bij tactische besprekingen vaak borden met pionnetjes of videobeelden worden gebruikt. Bovendien is er dan wel tijd om vragen te stellen. ‘In je moedertaal gaat het sneller. Maar omdat het toch om hetzelfde spelletje gaat, krijg je het uiteindelijk in een andere taal ook voor elkaar.’

Lukkiens Engels is naar eigen zeggen ‘best wel oké’. Hij redt zich daarnaast ook goed in het Duits. Hij kan zich niet herinneren dat taalverwarring ooit voor een tegendoelpunt of ‘een kolderieke situatie’ heeft gezorgd. Het komt natuurlijk voor dat een speler hem niet meteen begrijpt, maar of dat nou aan de taal ligt?

‘In het Nederlands kan ik meer nuances kwijt’, zegt Lukkien. ‘Dat gaat automatisch, in het Engels is dat anders.’ Met communiceren is het sowieso opletten geblazen. ‘In het Nederlands heb je vaak het idee dat je het precies kunt overbrengen, maar ook daar heb je vertroebeling tussen zender en ontvanger.’

FC Emmen-trainer Dick Lukkien spreekt zijn internationale selectie toe, met onder anderen de Portugees-Duitse Rui Mendes (7) en Fransman Lucas Bernadou (8). Beeld Ron Jonker / Pro Shots

Al die buitenlanders zorgen er juist voor dat hij zich daarvan bewust is geworden. ‘Ik ben de laatste jaren meer bezig met de vraag of de boodschap doorkomt. Daarmee ben ik aan de slag. Hoe blijf ik de boodschap overbrengen in allerlei talen, precies zoals ik het bedoel?’

Lukkien vraagt vaker feedback van collega’s, vraagt door bij spelers wat ze hebben meegekregen en probeert zich te verdiepen in andere culturen. Hij vindt het mooi dat zijn spelers elkaar helpen met het overwinnen van de taalbarrières. De Peruaan Miguel Araujo speelt al langer in Emmen en springt vaak bij als tolk voor zijn landgenoten. Keeper Mickey van der Hart spreekt ook Spaans. ‘Als hij de bal naar een Peruaan speelt en die moet doordraaien, dan is het natuurlijk lekker als hij dat in het Spaans kan zeggen.’

Lukkiens eigen Spaans? ‘Dat is gewoon slecht.’ Als het goed is, gaat dat veranderen. ‘Het is een kleine moeite om een cursus Spaans te doen, en zo laat ik zien dat ik in ieder geval bereid ben om te investeren in de relatie. Dus daar ben ik aan begonnen.’