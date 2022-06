Swiatek zet zegereeks voort en is torenhoog favoriet voor eindzege in Parijs

Nadal verslaat djokovic in de nacht

Rafael Nadal won in de nacht van dinsdag op woensdag in de kwartfinales in vier sets (6-2, 4-6, 6-2, 7-6) van zijn eeuwige rivaal Novak Djokovic, maar verloor niet veel later het gevecht tegen zijn tranen. ‘Dit is emotioneel’, zei hij direct na afloop toen het inmiddels al 01:15 uur was geweest. De hoogstaande wedstrijd duurde 4 uur en 12 minuten. ‘We hebben samen een lange geschiedenis en dit was weer een historische partij.’

Het is nog maar de vraag hoe de toekomst van Nadal er na Roland Garros uitziet. De dertienvoudig winnaar in Parijs hintte er al een paar keer op dat het zomaar zijn laatste deelname zou kunnen zijn. De 36-jarige Spanjaard, die het in de halve finales opneemt tegen Alexander Zverev, kampt al langer met blessures. ‘Het is nu niet het moment om over mijn blessures te praten, dat doen we na het toernooi’, zei hij.