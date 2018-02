Sven Kramer wint 'generale repetitie' op het olympisch ijs

Onderdeel van het 'plan'

Juist de 3.000 meter is daarvoor heel geschikt, vonden Kramer en Bloemen. Zij waren niet de enigen. Onder meer Jorrit Bergsma (tweede in 3.41,20) en de Noor Sverre Lunde Pedersen (derde in 3.41,65) kozen ook voor de race over zevenenhalve ronde. De afstand is een ideale generale repetitie voor de twee langste nummers. Bloemen: 'Op een 3.000 meter kan je dezelfde slag pakken als op de 5.000 en 10.000 meter, maar je hoeft niet zo diep te graven in de laatste rondjes.'



Bloemen was expres niet bezig geweest met wedstrijden die hij voor de boeg heeft. Ook dat hij tegen Kramer moest, was niet meer dan een kleine glimlach waard geweest. 'Ik was er vandaag niet mee bezig. Ik heb ook niet geprobeerd hem aan te vallen. Dit was een training.' Alles draaide om zijn 'plan'. Dat moest hij goed uitvoeren. Bart Schouten, de Nederlandse coach van de Canadezen, herhaalde dat. 'Je wil een ritje rijden onder olympische omstandigheden. Voorbereiding, even testen hoe je je voelt, hoe je het plan uitvoert.'