Sven Kramer schrijft geschiedenis: derde olympische titel op 5.000 meter

De 5 kilometer is het meest geliefde gevechtsterrein van Kramer. Hij kent alle gaten en bulten die hem zouden kunnen vellen. Zondag had hij het voordeel dat zijn twee grootste concurrenten, Ted-Jan Bloemen en Sverre Pedersen, voor hem startten. Hij had hun tijden in kaart gebracht en wist, zo zei hij in de NOS-microfoon, dat 'gemiddeld 29,3' genoeg zou zijn.



Zijn rivalen reden 28'ers in de eerste helft maar belandden hoog in de '29'. Kramer koerste na een 28,9 in de eerste volle ronde op keurige 29-rondetijden. Op 3 kilometer lag hij nog 0,71 achter op het tot dan leidende duo en daarna sprong hij naar 0,19 seconden voorsprong. Hij bouwde het op tot 1,88 maximaal. In de slotronde, waarin Bloemen uiterst karaktervol Pedersen had achterhaald en op de streep met een streepje had verslagen, was het nog 1,84 seconden.