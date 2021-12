Sven Kramer is 35 en geen ster meer maar een softwarematige (on)mogelijkheid

In Beijing hoopt Sven Kramer zijn schaatscarrière af te sluiten. Een mooie carrière, wat zeg ik, een eclatante carrière. Zoek zijn erelijst op en het gaat je duizelen. Sven Kramer is een naam die allang meegaat. Zo lang dat je het tijdsbesef kwijt raakt. Sven Kramer, was dat niet de superschaatser die meteen na Ard en Keessie kwam?

Sven is nog lang niet in Beijing . Hem wacht het OKT.

Het OKT is een soort van functioneringsgesprek. Nederland kent de luxe zoveel goede schaatsers te herbergen dat functioneringsgesprekken noodzakelijk zijn. Maar spiertaal en gespierde taal zijn niet genoeg. Een schaatser moet passen in de software.

Dit brengt me bij sevo. Misschien zijn hoofdletters beter: SEVO. In samenwerking met de universiteit van Groningen is software ontwikkeld en toegepast om de olympische kwalificatie per schaatsafstand toe te spitsen op de kans op goud. Het is als met coronamodellen: de uitkomst is afhankelijk van de ingevoerde data. Soms goed, soms desastreus onvoorzien.

Op zijn website maakte de KNSB onlangs bekend dat de SCL de SEVO voor het OKT rond heeft gemaakt. ‘Alle rijders weten nu waar ze aan toe zijn tussen Kerst en Oud en Nieuw.’

Het mooie van afkortingen is dat je over de letters kunt fantaseren. SEVO kan over een bepaald klimaat-agressief automodel gaan. SCL over een veelbelovend samenwerkingsverband tussen versnipperde curlingfederaties, OKT leidt me naar onzalige, onzinnige en kwakzalverachtige oktoberfeesten. Het is pas als je achter de werkelijke betekenis van de letters kijkt, dat je de rust vindt in de eenvoud en de onontkoombaarheid ervan.

De mens is vooral de gangmaker van de evolutie omdat hij de afkorting heeft geïntroduceerd. Ik ben de laatste die het cryptische letterballet op de website van KNSB zal bekritiseren. Sportbonden zijn er nu eenmaal toe veroordeeld letters in te zetten om het levensfeest na te apen, zo niet van een magisch randje te voorzien.

Dat SCL de SEVO via OKT en richtinggevende software bepaalt wie er naar Beijing gaat, snap ik. Nederland kan zich de luxe van een SEVO permitteren. Je bent een schaatsland of je bent het niet.

Sven Kramer is 35. Hij is geen ster meer maar een softwarematige mogelijkheid of onmogelijkheid. De liefdeloze berekeningen moeten hem aan het denken hebben gezet: was ik dan echt niet meer dan de penisverlenging van een natie?

Kramer gaat er vooralsnog vanuit dat hij het op Tweede Kerstdag (OKT) schopt tot een softwarematige penisverlenging.

Xi Jinping verwelkomt in februari alle Nederlandse schaatsers en schaatssters die het OKT niet hebben verprutst. De verlichte leider verwelkomt elke sporter uit iedere uithoek van de wereld die geen omikron- of tweederangs virus bij zich draagt. Ik zie de Spelen nog niet voor me.