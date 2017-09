Sven Kramer flirt met massastart: realistisch of bluf?

Tijdrijder

Kramer is niet gemaakt voor de massastart, zegt schaatsverslaggever John Volkers. De prioriteit van Kramer ligt niet voor niets bij de 5 en 10 kilometer. De massastart gaat om het duel, noem het een minimarathon over zestien ronden. 'En Kramer is een tijdrijder. Met die grote slagen van hem is het moeilijk positioneren in een peloton. En hij heeft geen verschroeiende versnelling, een sprint, die nodig is om te winnen.'



Hij heeft wel het voordeel van de slechte positie van Nederland op de matrix. De kansenmatrix is een rekenkundig hulpmiddel om te kijken op welke afstanden Nederland de meeste kans heeft op een (gouden) medaille. Omdat Nederland in het verleden niet veel gewonnen heeft op het onderdeel massastart, zullen er weinig specialisten mee gaan naar Zuid-Korea. De schaatsers op de individuele afstanden krijgen voorrang. Dat vergroot de kans van Kramer om ook daadwerkelijk te mogen starten op de laatste dag van de Spelen.



Over dat mentale spelletje met Bergsma zegt Volkers: 'Dat speelt waarschijnlijk ook wel mee. Bergsma een beetje gek maken, dat is niks nieuws voor Kramer.'



Zo gaat Kramer tijdens onderlinge confrontaties bijvoorbeeld weleens achter Bergsma rijden, omdat hij weet dat zijn concurrent daar zenuwachtig van wordt. Ook houdt hij in de zomer nauwgezet in de gaten wat Bergsma doet.