Sven Kramer biedt op Twitter excuses aan voor gooien medailletegel in publiek

De schaatser twitterde donderdagochtend een bericht in het Koreaans. 'Ik verontschuldig me namens ons team aan de fans die gisteravond in het Holland Heineken House gewond zijn geraakt. Jullie kwamen om mij en ons aan te moedigen. Ik bied mijn oprechte excuses aan voor het ontstane ongemak en hoop op een spoedig herstel van diegenen die gewond zijn geraakt. Ik zal mijn best doen de volgende keer een ander beeld te laten zien.'



Medaillewinnaars krijgen in het Holland Heineken House een tegel uitgereikt die ze vervolgens doorgeven aan het publiek. Sven Kramer, Koen Verweij, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest, winnaars van het brons op de achtervolging, gooiden de tegel echter het publiek in. Twee vrouwen raakten gewond. Van een vrouw werd het hoofd geraakt. Zij werd voor controle met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ander kon aan haar verwondingen worden geholpen in het Holland House.



Volgens Verweij kwam het incident voort uit irritatie met 'luidruchtige' bezoekers. 'Dat was vervelend, ook voor Mark Tuitert die ons ging huldigen', aldus Verweij tijdens een persmoment donderdagmiddag. 'Het was moeilijk te verstaan. Dat gaf al een beetje een aparte sfeer en daarna moest de medaille over het publiek en ja, daar werd een zetje aan gegeven.'



Dat de tegel een flinke duik maakte, komt volgens Verweij ook 'omdat hij werd doorgegeven door de mannen daarvoor'. 'Die hadden een flinke borrel op en wij dachten: het kan wel hoog daarnaartoe. Het was niet de intentie om kneiterhard te gooien. Dat deden we ook niet, hoor.'