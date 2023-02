SV Spakenburg schrijft een bladzijde gouden geschiedenis met bekerstunt in Utrecht

SV Spakenburg viert de 1- 4 overwinning op FC Utrecht in de kwartfinale van de KNVB-beker. Beeld ANP

Eredivisie tegen amateurs, in het stadion van de profs: 1-4. Ongelooflijk. De nummer 7 van de eredivisie tegen de nummer 7 van de tweede divisie: 1-4. ‘Schaam je kapot’, zongen de aanhangers van Utrecht tegen de voetballers en de technische staf onder leiding van Aleksandar Rajkovic, die de zieke Michael Silberbauer verving. Terwijl de duizenden uit Spakenburg dronken waren van geluk, tranen lieten, oneindig selfies maakten, elkaar oneindig omhelsden, terwijl de spelers dansten voor hun aanhang. De Blauwen, zoals ze heten in de gemeente met ook de Rooien (IJsselmeervogels), gaan het laat maken deze week.

Niets gestolen. Niets geluk gehad. Goed gevoetbald, gedurfd. Mooie doelpunten gemaakt. Gestreden. ‘Blauwen, blauwen’, galmde het door de Galgenwaard. Juichen bij geslaagde acties. Voetballen met het hart om deze unieke kans te grijpen, om een loopbaan kleur te geven, om de verheffing van Spakenburg, dorp van veel meer dan vijf broden en twee vissen deze week.

Wat IJsselmeervogels uit Bunschoten-Spakenburg lukte in 1975, door in de kwartfinales van AZ te winnen na strafschoppen, herhaalde Spakenburg uit dezelfde gemeente 48 jaar later. Destijds kregen de spelers van IJsselmeervogels voor hun overwinning op AZ een paar voetbalschoenen en een halve kip van het bestuur. Plus de eeuwige roem natuurlijk. Ze waren Sportploeg van het Jaar in 1975, met Jaan de Graaf als bekendste speler.

Boude teksten

Ach, zoveel verhalen. Over aanvoerder en spits Floris van der Linden, 2 meter lang, een bonenstaak, voormalig voetballer van onder meer Telstar. Over Vince Gino Dekker, opgeleid door Ajax, die hem de voorzet gaf op 1-4, naamgever van een merk van kinderkleding. Over Alessandro Damen, de doelman die als jongere op de Utrechtse Bunnikside stond als supporter. Of over Chris de Graaf, de trainer met zijn boude teksten.

Voetbal is theater, zei hij vooraf. Ach, dit was totaaltheater. Dit was komedie, dit was een stuk met een lach en een traan, met hoofdrolspelers en figuranten. ‘Het is een schande’, zei de aanvoerder van de verliezers, Mike van der Hoorn. En collega Floris van der Linden: ‘Ik had wel geloof, anders hadden we beter thuis kunnen blijven.’

FC Utrecht - SV Spakenburg, 1-4. Kwartfinale KNVB-beker. Het is een stunt, zoals die bijna nooit voorkomt. En het was volkomen verdiend, want wat FC Utrecht deed, leek nergens op. Nee, dan Spakenburg: vier keer scoren in de Galgenwaard. Op 0-2 komen, 1-2 incasseren, zodat iedereen denkt dat het misschien toch nog misgaat, en dan gewoon weer 1-3 maken, door een heerlijke kopbal van de in Bagdad geboren Maties Artien, centrale verdediger.

Spakenburg in de koker

Spakenburg naar de halve finales, wie weet met Ajax, Feyenoord en PSV, al dienen die eerst hun wedstrijden nog te winnen. Spakenburg, van het hoogste niveau bij de amateurs, al heeft menig speler ervaring bij de profs en zijn de clubs verplicht een aantal spelers een contract aan te bieden. Trainer De Graaf, 35 jaar, afkomstig uit Spakenburg, had aangekondigd dat zijn elftal met lef ging spelen. Hij zei niets te weinig met het tonen van vermaak. Spakenburg voetbalde meteen naar voren, viel aan, joeg FC Utrecht op en scoorde na een paar eerdere kansen. Een fantastische wreeftrap van de vrijgelaten Wimilio Vink, na een voorzet van Luuk Admiraal.

Wat daarna gebeurde was voorspelbaar, althans eventjes. Utrecht, dat bekendstaat als zogenoemde cupfighter, drukte Spakenburg steeds dieper in de defensie, zonder veel kansen te krijgen. Na rust was even sprake van een stormloop, al was de eerste mogelijkheid voor Luuk Admiraal, die na een dribbel stuitte op de doelman Vasilis Barkas. De 1-1 van topschutter Anastasios Douvikas werd afgekeurd vanwege buitenspel. In plaats daarvan werd het 0-2, na de schitterende pass van Van der Linden op Admiraal, die voor Sean Klaiber kruiste en nu wel rustig bleef voor het doel.

Opnieuw scoorde Douvikas, en nu telde de treffer wel, maar in plaats van 2-2 vielen de 1-3 en 1-4. Zaterdag is de loting. Of Ajax, Feyenoord en PSV daarbij zitten is afwachten, maar SV Spakenburg gaat in de koker.