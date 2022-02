Suzanne Schulting prolongeert olympische titel: de stuiterbal is volwassen geworden

Suzanne Schulting schreeuwt het uit na het prolongeren van haar olympische titel op de 1000 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Suzanne Schulting weet vrijdagavond in Beijing precies waarom ze in het Capital Indoor Stadium is. Vlak voor haar eindstrijd is de mannenploeg op tweeduizendste seconde de finale van de relay misgelopen. Itzhak de Laat, die de voorsprong weg gaf, is in tranen. Bondscoach Jeroen Otter baalt. ‘Kut van de mannen’, zegt hij tegen Schulting.

Zij vindt het ook verschrikkelijk, maar weet ook dat het geen zin heeft om te treuren met de mannen met wie ze dagelijks traint. ‘We gaan het er straks over hebben’, zegt ze tegen Otter, die ook meteen weer bij de les is. ‘We gaan een 1.000-meterfinale rijden, punt. En zo gaan we het doen: ik start hem hard naar voren en ik geef de koppositie niet meer af.’

Precies zo geschiedt het. Schulting versnelt in de eerste bocht om Arianna Fontana heen, de Italiaanse die haar op de 500 meter nog het goud afhandig maakte. Ze nestelt zich aan kop. Dat kost kracht, maar de Nederlandse weet dat ze sterk is.

In de kwartfinale scherpte ze het wereldrecord op de 1.000 meter aan tot 1.26,514. Niet dat tijden erg belangrijk zijn op de baan van 111 meter, maar een signaal naar de concurrenten was het wel. Ze staat op het ijs om haar titel te prolongeren.

Blijven gaan

De tactiek werkt, al wordt het spannender dan ze hoopt. Choi Minjeong dringt aan. Terwijl Fontana met de Amerikaanse Kristen Santos in de boarding schuift, komt de Koreaanse nog bijna voorbij. Schulting voelt haar komen, maar uiteindelijk blijft de punt van Chois schaats na negen ronden een paar centimeter achter die van haar steken. ‘Ik kneep hem wel de laatste halve ronde. Het had zomaar net anders kunnen vallen. Ik moest gewoon blijven gaan.’

Dat het lukt is ‘insane’, zegt ze.

Tussen haar twee olympische titels op de 1.000 meter liggen vier jaren waarin Schulting een metamorfose heeft doorgemaakt. In de dagen voor de Spelen van Pyeongchang stond ze strak van de spanning, kletste iedereen de oren van het hoofd en kon ze niet stilzitten. Als het even kon, zocht ze de aandacht van de media of plaatste berichtjes op Instagram. Een ‘stuiterbal’ werd ze genoemd in de ploeg. Iemand met de ‘concentratiespanne van een sprinkhaan’, omschreef Otter haar.

Ze was die weken in Zuid-Korea zo door het dolle dat ze nauwelijks sliep. ‘Ik klopte om vier uur ’s nachts bij de arts aan omdat ik niet kon slapen. En dat bijna elke nacht.’

Van haar hooggespannen olympische verwachtingen kwam in 2018 aanvankelijk maar weinig uit. Ze viel op de 500 meter, op de 1.500 meter werd ze tiende. Elke keer vloeiden de tranen. Via de B-finale behaalde ze met haar ploeggenoten wel brons op de relay, maar dat was te danken aan twee diskwalificaties en daardoor een anticlimax.

Het kwam pas werkelijk goed op de laatste wedstrijddag, op de 1.000 meter. Geheel tegen de verwachting in pakte ze met nog vijf ronden te gaan de koppositie en gaf die niet meer af. 20 jaar oud was ze pas en al olympisch kampioen. De tranen maakten plaats voor uitzinnige vreugde.

Snelkookpan

Die overwinning veranderde haar leven. Ze kwam in ‘een snelkookpan’, weet Otter. Ineens was er continu de druk om weer te presteren en dat vormde haar. ‘Ze heeft heel duidelijk begrepen dat je heel veel keuzes maakt per dag en die staan allemaal in het teken van de sport.’ Feestjes, dagjes naar het strand in de zomer. Bij alles stelt ze zich de vraag: word ik hier een betere shorttracker van? ‘Alles wat ze doet is weloverwogen. Dat was vijf jaar geleden nog niet zo.’

Het was niet alleen de druk die Schulting dwong serieuzer te worden, maar ook de wens om het olympisch succes nog eens te herhalen. ‘Ik had het gevoel ervaren van het winnen van goud. Dat was het meest fantastische gevoel ever. Ik wilde dat blijven doen. De honger was heel groot.’

Zo groeide ze de afgelopen jaren uit tot de onbetwiste leider in de selectie van bondscoach Otter, die haar in de aanloop naar de Spelen van Beijing de ‘madam van het shorttrack’ noemde. ‘Als je heel veel wint, heb je wat te zeggen. Ze doet dat op een heel goede manier. Ze laat iedereen in hun waarde, terwijl het vijf jaar geleden nog ikke-ikke-ikke was.’

In het afgegrendelde atletendorp in Beijing ervaart ze de Spelen heel anders dan vier jaar geleden. Alleen de nachten zijn al een wereld van verschil. ‘Hier slaap ik fantastisch.’ En ze houdt ditmaal de media op afstand. Ze volgt een vast schema dat ze de afgelopen jaren ontwikkelde, een periode waarin ze driemaal Europees en tweemaal wereldkampioen werd. Geen verrassingen, maar routine. Dat geeft rust.

Geen ongeleid projectiel meer

Ze is geen ongeleid projectiel meer, is volwassen geworden. Vandaar ook dat ze vrijdag haar aandacht, ondanks het verdriet dat ze deelde met de relaymannen, volledig op de medaillestrijd kon richten. Dat was de 20-jarige Schulting niet gelukt. ‘Ik denk wel dat ik mezelf beter onder controle kan houden dan vroeger. En dat ik heb laten zien dat ik met de spanning om kan gaan.’

Pas nadat ze gewonnen had, zocht ze de mannen op in de kleedkamer. ‘Dan zie je die jongens in zak en as zitten. En ik ben superblij. Zij hebben tranen van geluk voor mij, maar ook tranen van ellende omdat zij het niet gehaald hebben’, zegt ze. ‘Het was echt een typisch verschrikkelijke shorttrackdag.’

Schulting heeft zichzelf zo goed in bedwang dat er van uitgelatenheid nauwelijks sprake is, als ze een uur of wat na haar zege de schrijvende pers tegenover zich treft. Dat is voor een deel omdat ze al bij zoveel andere media haar verhaal heeft gedaan, maar ook omdat ze de blik alweer op de toekomst richt.

‘Ik was heel hyper’, haast ze zich te zeggen. ‘Er was ontlading op het ijs en ik ben echt wel heel blij.’ Ze lacht, maar na een seconde valt haar gezicht weer in een serieuze plooi. ‘Maar we hebben zondag nog de relay. Daar willen we goud halen. En twee dagen later op de 1.500 meter ook.’ Zo is de nieuwe Schulting: kalm, beheerst en doelgericht.