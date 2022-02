Suzanne Schulting maakt favorietenrol nu wel waar en pakt goud op 1.000 meter

Schulting reed van meet af aan op kop en won uiteindelijk met een paar centimeter voorsprong. Beeld REUTERS

In de finale trof Schulting onder anderen de Italiaanse Arianna Fontana, die haar op de 500 meter had afgetroefd. En Choi Minjeong, die vier jaar geleden olympisch kampioene op de 1.500 meter werd in eigen land. Dat het niet gemakkelijk zou worden, was duidelijk.

Schulting nam onmiddellijk de koppositie, bevreesd om in het gedrang te komen. Ze heeft liever dat het wat meer kracht kost dan dat ze het risico wil lopen onderuit geschaatst te worden. Ronde na ronde bouwde ze het tempo op en op de bel ging het inderdaad mis bij haar concurrentes. Fontana en de Amerikaanse Kristen Santos gingen onderuit.

Choi raakte uit balans, maar wist op de finish alsnog heel dichtbij te komen. Met een paar centimeter marge was de zege voor Schulting. Een harde schreeuw klonk door het stadion. Schultings vaste trainingsmaatje Hanne Desmet deelde in de vreugde. De Belgische sleepte brons uit de strijd.

Signaal

In de kwartfinale begon Schulting de wedstrijddag uitstekend. Ze snelde naar een wereldrecord: 1.26,514. In het shorttrack telt de tijd veel minder dan in het langebaanschaatsen, maar het signaal dat ze ermee af gaf was duidelijk. Ze was vast van plan om haar olympische titel te prolongeren. De halve finale won ze ook met overmacht.

Xandra Velzeboer, die in de kwartfinale in het kielzog van Schulting ook onder het oude wereldrecord dook, sneuvelde in de halve finale. Dankzij haar overwinning in de B-finale belandde ze op de zesde positie in de eindrangschikking.

Voor de mannen stonden vrijdag twee onderdelen op het programma: de voorrondes 500 meter en de halve finale relay. Op het eerste onderdeel kwam geen van de Nederlandse shorttrackers door. Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf gingen onderuit, Jens van ’t Wout kreeg een straf.

Geen finale relay

Op de relay had het Nederlandse viertal met Sjinkie Knegt, Sven Roes, Van ’t Wout en De Laat af te rekenen met drie sterke tegenstanders: de verdedigend kampioen Hongarije, Zuid-Korea en Rusland.

De Hongaren konden het tempo al snel niet volgen en de Nederlanders namen de koppositie. Met De Laat op kop ging de ploeg de slotronde in, maar eerst passeerde Koreaan Kwak Yoon-gy en daarna drukte Semjon Jelistratov namens Rusland net zijn schaats voorbij die van De Laat. Het verschil was minimaal, twee duizendsten van een seconde, maar Nederland liep dankzij het Russische uitschuifbeen de A-finale mis.

De Nederlandse mannen gaan daardoor zonder medaille naar huis. Al is er nog een hele kleine kans op een verrassingsmedaille, zo leert de ervaring. Vier jaar geleden behaalden de Nederlandse vrouwenploeg dankzij een zege in de B-finale een bronzen medaille omdat in de A-finale twee landen werden gediskwalificeerd.