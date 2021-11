Suzanne Schulting is te moe en te onrustig om WB-shorttrack naar haar hand te zetten

Suzanne Schulting gaat onderuit in de finale van de 500 meter. Kim Boutin (Can), Arianna Fontana (Ita) en Elena Seregina (Rus) strijden om de medailles. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De schreeuw van Suzanne Schulting klinkt schril door de shorttrackhal in Dordrecht. Ze heeft net als slotrijdster de aflossingswedstrijd gewonnen. Het goud is meer dan welkom na een dag waarop ze in gevecht was met zichzelf. Een dag waarop een stemmetje bleef zeuren over hoe ze ‘naar de kloten’ was, en een ander stemmetje haar bleef aanmoedigen.

De zege met de vrouwenaflossingsploeg was een positief slot van het wereldbekerweekeinde, waarin ze ook de gemengde aflossingsploeg won, maar waarin vooral duidelijk werd dat ze op de individuele nummers niet onverslaanbaar is. Ze bleef op de 1.000 en 1.500 meter steken op brons. Op de 500 meter raakte ze bij een inhaalmanoeuvre met haar schoen het ijs, schoof onderuit en werd vierde.

Een week eerder, bij de wereldbeker in het Hongaarse Debrecen, leek Schulting (24) nog onklopbaar. Ze won er viermaal goud. De vraag drong zich op wie haar in dit olympisch seizoen nog stoppen kon.

Er zijn er genoeg, bleek nu. Zeker omdat Schulting afgelopen dagen de vermoeidheid in haar lijf voelde, na een uitputtende wereldbekercampagne. In Dordrecht reed ze twintig races, alle voorrondes meegerekend. In Debrecen kwam ze tot 17. Steeds deed ze mee om de zege.

Record 500 meter

Eigenlijk wilde ze niet toegeven dat ze moe was, bang dat het als smoesje zou worden gezien. ‘Het zit niet in mijn aard om dat de schuld te geven. Ik wil niet zeggen dat ik op ben.’ Het liefste wint ze altijd en overal. ‘Ook bij een potje ganzenbord of mens-erger-je-niet verlies vind ik het vreselijk als ik verlies.’ Soms ergert ze zich aan die karaktertrek. ‘Dan denk ik: wat verschrikkelijk wijf ben je toch ook. Ik leg mezelf zo veel druk op.’

Toch kon ze niet anders dan het mislopen van individueel goud accepteren. Verliezen hoort bij deze chaotische sport. Een fout is zo gemaakt, tegenstanders glippen op het krappe baantje van 111 meter in een oogwenk voorbij. ‘Ik ben helemaal niet ontevreden.’

Ondanks de vermoeidheid noteerde ze in de halve finale van de 500 meter een nieuw nationaal record (42,330 seconden) en sleurde ze in de halve finale van de 1.500 meter het pelotonnetje ook naar een tijd 2.18,594. Zo snel was ze nog nooit. ‘Daarom wil ik de nadruk niet leggen op dat ik moe ben. Misschien heb ik wat minder power dan vorig weekend, maar daar moeten we geen probleem van maken.’

Volgens Arianna Fontana (31), die met acht plakken de meeste olympische shorttrackmedailles in haar prijzenkast heeft, is Schulting sowieso niet onverslaanbaar. De laatste die naar het idee van de Italiaanse dat stempel verdiende is de Chinese Wang, die een decennium geleden het shorttrack domineerde en viermaal olympisch kampioen werd. Ze was het grote voorbeeld van Fontana. ‘Op de 500 meter nam ze zo een halve ronde voorsprong. Dat is onverslaanbaar.’

Ups en downs

De prestaties van Schulting zijn van een bescheidener formaat, vindt Fontana, die op de 500 meter tweede werd. ‘Ze is menselijk.’ Ze heeft net als iedereen haar ‘ups en downs’. En als het even wat minder gaat, dan zijn er genoeg die Schulting voorbijschieten. Zo breed is de top bij de vrouwen deze winter.

Dat is een verschil met vorig jaar, toen de Nederlandse in Dordrecht alle onderdelen op het WK won. De onderlinge verhoudingen waren op dat toernooi door de verscheidenheid aan nationale coronamaatregelen verstoord. Veel tegenstanders van de Nederlanders kampten toen met een gebrek aan trainings- en wedstrijdritme. Fontana: ‘Ik had voor dat WK maar twee maanden op het ijs gestaan.’

Kim Boutin (26) ontbrak op dat WK. Nu was ze er wel bij en de Canadese won de 500 meter. Vier jaar geleden veroverde Boutin op de Spelen drie medailles, zilver op de 1.000 meter achter Schulting en brons op de 500 en 1.500 meter. Zij ziet voor Beijing ook genoeg mogelijkheden om de Nederlandse te verslaan. ‘Iedereen die de finale haalt, heeft een kans. Als ik goed rijd kan ik iedereen verslaan.’’

Schulting trekt niet al te zware conclusies op basis van het laatste wereldbekerweekend van deze winter. ‘Het kan niet altijd goud zijn. Als je op de momenten waar het ertoe doet, op WK, EK en Spelen, maar goud pakt.’

De belangrijkste les van de wedstrijd in Dordrecht was dat ze zich niet te veel moet laten opjutten. Dat gebeurde op de 1.500 meter van zaterdag en op de 1.000 meter van zondag, de afstand waarop ze straks haar olympische titel verdedigen zal. ‘Ik was te onrustig.’

De mentale rust zal ze zelf moeten vinden, de fysieke rust moet straks in Beijing geen probleem zijn. Daar zijn de shorttrackwedstrijden uitgesmeerd over een dikke twee weken en zal ze maximaal vier races per dag rijden, met telkens een dag rust tussendoor. ‘Dan sta ik veel uitgeruster aan de start.’

De concurrentie is gewaarschuwd.