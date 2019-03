Suzanne Schulting groeide van underdog uit tot shorttrackvedette

Suzanne Schulting viert haar winst in de finale van de finale van de 1500 meter tijdens de wereldbeker shorttrack in Turijn Beeld BSR Agency

De winter van Suzanne Schulting begon met een verlangen. Ze wilde de wereld ­laten zien dat haar olympische titel op de 1.000 meter in Pyeongchang geen gelukje was. In de afgelopen maanden zette ze die bewijsdrang kracht bij en stapelde ze zege op zege. De finale bevestiging van haar ­status wil de 21-jarige Friezin in Sofia leveren bij het WK shorttrack, dat vandaag met voorrondes van start gaat.

Het verschil met een jaar geleden is groot. Toen was ze op de Spelen in Zuid-­Korea de underdog. Zelfs bondscoach Jeroen Otter verwachtte geen overwinning. De beste kansen dichtte hij Sjinkie Knegt toe. Hij bleef op de 1.500 meter steken op ­zilver terwijl Schulting aanvankelijk op de 1.500 en 500 meter haar kleine kansen op olympische roem leek te verspelen. Ze was te nerveus, te gehaast en maakte te veel fouten.

Toen alles verloren leek kwam de ­ommekeer, de rust. Op de 1.000 meter, de slotafstand van het olympisch shorttracktoernooi, reed Schulting naar de zege alsof ze al jaren ongenaakbaar was.

Het gevoel van die olympische finale, werd de drijvende kracht achter haar ­arbeidsethos in de zomermaanden. Ze trainde harder dan ooit. Tegelijkertijd voelde ze een kalmte en rust die ze niet eerder had ervaren. ‘Die titel is een bevestiging geweest’, vertelde ze voor het seizoen. ‘Ik kan nu vrijuit schaatsen.’

Dat bleek de sleutel tot succes. Schulting won alle 1.000 meters die ze in de wereldbekercyclus reed, eindigde op de 1.500 meter altijd op het podium en ­behaalde met een 4de plaats op de 500 meter in Turijn haar slechtste wereldbekerresultaat. Ze zette het eindklassement van de wereldbeker op zowel de 1.000 als 1.500 meter op haar naam. En ­begin januari werd ze Europees kampioen. Ook al maakte ze enkele schoonheidsfoutjes.

Met die Europese titel bewees ze dat ze een weekeinde lang kan presteren. Ze liet zien dat ze zich niet meer zo snel als vroeger laat verleiden tot drieste acties die op de krappe shorttrackbaan al snel tot valpartijen of diskwalificaties kunnen leiden. Vorig jaar nog betekenden twee penalty’s dat Schulting in Montreal niet verder kwam dan een 24ste plek.

Op de WK shorttrack wordt zowel om afstandstitels als een allroundklassement gestreden. De losse titels zijn te verdienen op de 500, 1.000 en 1.500 meter. Die afstanden zijn eveneens verweven in het ­allroundtoernooi, dat traditioneel hoger in aanzien staat. Op basis van een ingewikkeld systeem, gebaseerd op de wiskundige reeks van Fibonacci, worden op de losse afstanden punten verdeeld. De top-8 van het klassement rijdt na drie afstanden nog een ‘superfinale’ over 3 kilometer. Hierop is geen afstandstitel te verdienen.

De kans is groot dat het allrounden, met de complexe puntentelling, in de nabije toekomst zal sneuvelen en alleen de olympische formule met afstandstitels overblijft. Daar ijvert onder meer schaatsbond KNSB voor. Voor het zover is wil Schulting nog wat allroundtitels op haar erelijst bijschrijven. Te beginnen in Sofia, waar ze goede herinneringen aan ­bewaart. In 2016 pakte ze er zilver op het WK voor junioren.

Voor het WK heeft de organisatie de grootste sporthal van Bulgarije gereserveerd. Er is plek voor 17 duizend toeschouwers, maar de stoeltjes zullen zo goed als leeg blijven, is de verwachting. De laatste successen dateren uit de jaren 2000-2006, toen Evgenia Radanova drie olympische medailles en één afstandswereldtitel wist te veroveren.

Schulting is bij de WK niet alleen de ­belangrijkste troef van de Nederlandse selectie op het individuele toernooi, maar is ook de locomotief die de aflossingsploeg naar een medaille moet leiden. Bij de mannen, die de afgelopen vijf edities vier keer het podium haalden, ontbreekt zo’n gangmaker.

Knegt, tweevoudig wereldkampioen aflossing (2014 en 2017) en individueel wereldkampioen in 2015, is nog aan het revalideren van de ernstige brandwonden die hij opliep bij een ongeluk met zijn houtkachel.

Choi Min-jeong

De belangrijkste tegenstand kan Schulting, zoals gebruikelijk in shorttrack, vooral uit Zuid-Korea verwachten en dan met name van drievoudig en regerend wereldkampioene Choi Min-jeong. De Koreaanse (20) won bij de afgelopen Spelen goud op de 1.500 meter. Ze zegevierde dit seizoen bij drie wereldbekerwedstrijden, maar liet niet de vorm zien die Schulting tentoonspreidde.

Vorm, zelfvertrouwen en innerlijke rust bieden Schulting geen garantie voor succes. Een onvoorzichtige tegenstander, een onwillig jurylid: pech ligt altijd op de loer. Het kan een onoverkomelijk obstakel blijken op weg naar de eerste Nederlandse wereldtitel bij de shorttrackvrouwen. Niet voor niets noemt Otter shorttrack ‘een sport met mitsen en maren’. Als ze die weet te ontwijken, kan Schulting zondag het laatste woord hebben.