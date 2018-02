Suzanne Schulting doet wat nog geen Nederlander lukte: een gouden medaille winnen bij het shorttracken

Bij de bel voor de laatste ronde wisten Boutin, winnares van de olympische 500 meter, en Arianna Fontana, de Italiaanse die de Nederlandse relayploeg buiten de finale had gehouden, dat ze Schulting niet meer konden achterhalen.



De Nederlandse had altijd benadrukt dat ze 'Sjinkie wilde zijn', maar ze ging met haar overwinning haar mannelijke ploeggenoot in één keer voorbij. Hij had zilver op de 1.500 meter in Gangneung en brons op de 1.000 meter in Sotsji, maar olympisch goud niet. Schulting nu wel.



De dag begon voor Schulting al goed in de kwartfinale. Daar wist ze zich gesteund door haar ploeggenote Yara van Kerkhof. Samen wisten ze lang de Koreaanse en Chinese tegenstand het hoofd te bieden. In de laatste rondes kwam Shim voorbij. Schulting hield vast aan de tweede plaats.