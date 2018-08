Susan Krumins zorgt op EK atletiek voor daverende verrassing: zilver op 10 kilometer

Slechts één Afrikaanse was Susan Krumins woensdagavond te snel af. Haar eerste 10.000 meter van het seizoen werd meteen haar succesvolste ooit. Krumins zag de ene na de andere concurrent zichzelf opblazen en stortte zelf pas in de allerlaatste meters in.

Sjokkend, bijna voorover vallend, passeerde Susan Krumins na 10.000 meter de finish. Ze stortte ter aarde, volledig uitgeput. Zelfs met hulp van de mascotte van de EK atletiek in Berlijn, een bruine beer, wilde ze aanvankelijk niet overeind komen. Pas na een minuut lukte het Krumins haar zilveren medaille voorzichtig te vieren. ‘Ik ben nog nooit zo kapot geweest.’

Op de 10.000 meter slaagde Krumins er niet alleen in de pijn te weerstaan van 25 rondjes van 400 meter in tropisch aandoende hitte, ze wist bovenal te ontkomen aan haar lot. Altijd werd ze verslagen door Afrikaanse lopers, zelfs bij Europese kampioenschappen. Bij WK’s en Olympische Spelen moest ze vaak troost putten uit het feit dat ze de beste blanke atlete was.

In Berlijn was slechts één Afrikaanse haar te snel af, Lonah Chemtai Salpeter, een Keniaanse loopster die twee jaar geleden een Israëlisch paspoort verkreeg dankzij haar huwelijk met de Israëlisch atletiekcoach Dan Salpeter. Twee andere atletes van Afrikaanse afkomst bleef Krumins voor, dankzij een even uitgekiende als aanvallende tactiek.

De 32-jarige Nijmeegse begon afwachtend en reageerde niet meteen toen Salpeter en de Keniaanse Turkse Yasemin Can, de titelverdediger, een versnelling plaatsten. Ze koos haar eigen tempo, vond aansluiting en volgde wel bij de volgende versnelling. Naast Salpeter en Can liep er ook een Ethiopische Zweedse mee, Meraf Bahta, de Europees kampioen 5.000 meter uit 2014.

Krumins liet zich niet ontmoedigen door het gezelschap van oud-kampioenen, ook al veroverde zij slechts één internationale medaille: brons op de 5.000 meter bij de EK van 2014. Zij volgde elke versnelling van de latere winnares. Terwijl de andere concurrenten zichzelf opbliezen, hoefde de 32-jarige Nijmeegs nooit meer dan 40 meter toe te geven. Op de eindstreep bedroeg het verschil 9 seconden: 31.43,29 om 31.52,55.

Gescheurde peesplaat

Na enigszins hersteld te zijn (tijdens het lopen van de ereronde kreeg ze kramp) kon Krumins haar geluk niet op. Ze toonde zich verrast met de uitslag, want ze had dit seizoen nog geen 10 kilometer gelopen. Ze kampte met de naweeën van een ernstige voetblessure die ze september vorig jaar opliep. Ze scheurde een peesplaat toen ze tijdens de laatste race van het jaar opzij sprong om een gevallen concurrente te ontwijken. Ze droeg zeven weken een voetbrace en mocht vier maanden niet rennen.

Dat was zelfs zwaar voor Krumins, die gewend is aan revalideren. Haar huid mag ongeschonden ogen, onder die buitenkant gaat veel littekenweefsel schuil. ‘Als je me vergelijkt met een auto, dan heb ik een goede motor’, zei Krumins in een interview met de Volkskrant over haar kwetsbare lijf. ‘Alleen de wielen vallen er steeds af. Maar als ik na een blessure terugkom, kan ik vaak makkelijk met de meiden mee die gewoon hebben door getraind. Ik heb het idee dat ik heel goed kan zijn als ik het allemaal perfect doe.’

Of ze die perfect staat ooit bereikt is hoogst twijfelachtig. Maar gezien de zilveren medaille van woensdagavond is het wellicht niet nodig. Krumins weet dat ze nu in staat is Afrikaanse loopsters te verslaan. Met de zilveren plak heeft ze zelfs beter gepresteerd bij de EK atletiek dan Lornah Kiplagat, de Keniaanse Nederlandse die ruim vijftien jaar geleden op de baan tevergeefs in oranje hesje op eremetaal joeg.

Zondag maakt Krumins alweer kans op een medaille, op de 5.000 meter. Ze treft dan opnieuw een Afrikaanse: de Ethiopisch Nederlandse titelfavoriet Sifan Hassan.