Surftoppers Van Rijsselberghe en Badloe bedenken zelf selectiecriteria voor Spelen 2020

Het idee komt van de twee zelf. Ze willen geen vroeg selectiemoment, want ze werken graag samen naar de Spelen toe. ‘We hebben elkaar nodig’, zegt van Rijsselberge. ‘Op het moment dat Kiran zich al vroeg kwalificeert, bestaat het gevaar dat ik zeg: ik stop ermee. Andersom: als ik me dit jaar al had geplaatst, was Kiran zich waarschijnlijk gaan focussen op de nieuwe klasse die in 2024 op het programma staat. Dan hadden we niets meer aan elkaar gehad.’ Badloe: ‘Door de selectie zolang mogelijk te rekken, voorkomen we dit. Dit houdt ons scherp en maakt ons allebei beter.’

Tot aan de Spelen van 2020 staan er drie WK’s op het programma voor de windsurfers. Wie daar het best presteert, gaat naar Tokio. Dit bepalen de surfers aan de hand van een zelfbedachte puntentelling. De eerste plaats in de eindrangschikking levert bijvoorbeeld 25 punten op en de tiende plaats één punt.

Medailles halen

De bond ging akkoord met het ongewone voorstel, omdat de atleten aangaven zich hierbij het prettigst te voelen. Want wat het beste is voor de sporters, is ook het beste voor de bond, geeft bondscoach Jaap Zielhuis aan. ‘Ons doel is medailles halen. Het maakt ons niet uit of dat met Dorian of met Kiran is.’ Had Van Rijsselbergde het olympische startbewijs niet gewoon kunnen opeisen, als tweevoudig olympisch kampioen? ‘Nee, dat werkt zo niet in Nederland. Al ben je Michael Phelps, je moet je gewoon kwalificeren. Dat moet ook en is ook het eerlijkst.’

De aangepaste procedure is alleen voor Van Rijsselberge en Badloe. Voor de zeilers in de andere olympische klassen geldt: behalen zij een topklassering tijdens de WK in juli en bij de World Cup in Enoshima in Japan een maand later, dan weten ze nog dit jaar wie naar Tokio gaat. ‘In die klassen is minder sprake van een echte concurrentiestrijd, zoals bij Dorian en Kiran wel het geval is’, zegt Zielhuis. ‘Bij dit systeem bestond het gevaar dat Dorian dacht: ik heb twee gouden medailles en kwalificatie op zak, ik kan het even rustig aandoen. Dat is nu niet zo.’

Het eerste meetmoment is over twee maanden tijdens de WK in het Deense Aarhus. Badloe heeft in de wintermaanden doorgetraind. Van Rijsselberge heeft het de afgelopen maanden iets rustiger aan gedaan en moet nog flink aan de bak, geeft hij aan. ‘Ik zit nog aan het begin van de opbouw. Theoretisch zou ik er goed op moeten staan in juli, maar dat weet je altijd pas op het moment zelf.’