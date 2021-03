Surfer Kiran Badloe herstelt orde en is uitgesproken favoriet voor olympisch goud

Kiran Badloe. Beeld Richard Langdon / Ocean Images

Even leek zijn liefde voor de olympische surfplank van 2024 ten koste te gaan van zijn olympische ambities op het klassieke model, deze zomer. Maar zaterdag nam Kiran Badloe revanche op de schokkende derde plaats van het afgelopen EK. De 26-jarige Nederlander surfte in Portugal als vertrouwd naar de zege op de olympische klasse RS:X. Als regerend wereld- en Europees kampioen geldt hij meteen weer als de uitgesproken favoriet voor olympisch goud.

Vergeleken bij het spektakel van de iQfoil, over drie jaar de olympische klasse, doet het model waarop Dorian van Rijsselberghe tweemaal goud veroverde gedateerd aan. Bij het foilen zweeft Badloe boven het water dankzij speciale finnen die de plank omhoogstuwen. De RS:X klieft door het water en gaat veel minder snel. De plank wordt soms vervloekt als ‘een pannekoek’.

Hoe graag Badloe zich ook voltijds zou storten op het foilen, hij weet dat geduld geboden is als hij een vervolg wil geven aan de bloedstollende broederstrijd met Van Rijsselberghe om het enige olympische startbewijs voor Nederland. Dat duel was wellicht moeilijker dan de krachtmeting in Tokio.

Toch kan hij het zich niet veroorloven om het klassieke surfen minder serieus te nemen als hij in Tokio als derde Nederlander goud wil veroveren. Stephan van den Berg was in 1984 de eerste, op een plank die tegenwoordig te boek staat als ‘een deur’.

Kiran Badloe. Beeld ANP/VI Images

Moeilijk te verslaan

In Vilamoura, op de locatie waar de korte voorbereiding op het vorige EK werd afgestraft, bewees Badloe dat hij moeilijk te verslaan is als hij het foilen links laat liggen. Hij won vier van de tien races en sloeg toe in de beslissende finalerace. Door die ook te winnen steeg hij van de tweede naar de eerste plaats. Badloe kwam uit op 37 punten, de Israëliër Ofek Elimelech en de Italiaan Mattia Camboni eindigden op de tweede en derde plaats met 47 punten. Sil Hoekstra, trainingspartner van Badloe, werd dertiende.

‘Ik ben helemaal blij’, reageerde de Nederlander in een persbericht van de watersportbond. ‘We hadden een klein beetje wind voor de medal race, niet superveel. Ik heb het plan goed uitgevoerd. Voor de Israëliër blijven en de Italiaan niet laten uitlopen. Al met al een heel mooie afsluiting van een heel goede week.’

Badloe heeft een beperkt wedstrijdprogramma tot de Spelen. Volgende maand is er een WK op een nog te bepalen locatie. Voor mei staat de regatta van Medemblik op het programma. Het is de bedoeling dat hij in Tokio met de zege afscheid neemt van de RS:X.

‘Er moet nog veel gebeuren richting de Spelen, maar we zijn goed op weg. Ik heb heel veel zin in de komende paar maanden om alle zwakke puntjes eruit te werken, om uiteindelijk, in de zomer, de wedstrijd van mijn leven te surfen.’

Bij de EK voor vrouwen eindigde Lilian de Geus, net als Badloe wereldkampioen en verzekerd van deelname aan Spelen, als tweede in het klassement. De Europese titel ging naar de Française Charline Picon. ‘De doelstelling was hier om in de topdrie te varen. Dat is gelukt’, aldus De Geus.

‘De top ligt nog steeds dicht bij elkaar. Nu hebben we weer de uren gemaakt en zitten we eigenlijk heel dichtbij. We kunnen vanuit hier weer verder bouwen met nog wat kleine aanpassingen richting de Olympische Spelen.’