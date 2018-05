Supertrio leidt Liverpool naar klassieke Champions League-finale

Supporter Richy Sheehy heeft de essentie van het seizoen redelijk weten te vangen in een liedje, een parodie op de beroemde melodie van The Archies, met hun song Sugar sugar. Het gaat zo: 'Salah, oh Mané Mané, and Bobby Firminoooooo, but we sold Coutinho.' Het lied, eerst opgenomen in zijn slaapkamer en later opgevoerd bij SkySports, is miljoenen keren bekeken op YouTube. Salah, Mané en Firmino zijn de begenadigde aanvallers die, als de tegenstander geluk heeft, beurtelings gloriëren. Zijn ze allemaal tegelijk in topvorm, dan krijgt welke opponent dan ook een zware avond.



Woensdag in Stadio Olimpico in Rome waren ze nogal slordig en liepen ze te vaak buitenspel, maar Mané had na negen minuten al gescoord, wat voor het vervolg slechts een zweem van spanning bracht, gezien de 5-2 van Anfield. Hoewel? Roma mocht zich beklagen. Dzeko was nauwelijks zichtbaar buitenspel toen doelman Karius hem vloerde. En voor de handsbal van Alexander-Arnold had scheidsrechter Skomina best een strafschop kunnen geven. In die zin had de spanning volledig kunnen terugkeren. Liverpool mag aanvallend machtig zijn, in defensief opzicht zijn met name Lovren en doelman Karius zwakke pionnen.