Supertalent en grandslamwinnaar Alcaraz oefent op gras: daar is hij nog een groentje

Carlos Alcaraz overleefde deze week met de nodige moeite de eerste ronde van het grastoernooi in Queen’s, maar opvallend genoeg kwam het hem wel goed uit dat hij drie lange sets nodig had om zich te ontdoen van de onbekende Fransman Arthur Rinderknech. Het 20-jarige Spaanse supertalent wil in aanloop naar Wimbledon, dat over anderhalve week begint, zo veel mogelijk uren maken op gras. Het is een relatief nieuwe ondergrond voor hem.

Als Alcaraz donderdag voor zijn tweederondepartij tegen de Tsjech Jiri Lehecka de baan betreedt, zal het gras nog altijd onwennig aanvoelen voor hem. Hoewel Alcaraz al meerdere prestigieuze graveltoernooien op zijn naam schreef en op het hardcourt van de US Open zijn eerste grandslamtitel won, speelde hij in zijn carrière pas zeven wedstrijden op gras. Hij won er vijf.

‘Tijdens de wedstrijd dacht ik: ik moet uren maken op gras. Dus ik ben heel blij met deze lange en moeilijke partij, al kan ik het zeggen omdat ik gewonnen heb. Als ik had verloren, weet ik niet of ik hetzelfde had gezegd’, zei Alcaraz na zijn overwinning in de eerste ronde in het Engelse Queen’s.

Voor de huidige nummer twee van de wereld, die in het zonnige Zuid-Spanje opgroeide op gravelbanen, is het pas zijn derde grastoernooi en zijn eerste buiten Wimbledon. Hij deed twee keer mee aan het grandslamtoernooi in Londen. In 2021 kreeg hij een wildcard van de All England Club. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld. Vorig jaar strandde hij in de vierde ronde.

Grastennis aan het ontdekken

Terwijl de tenniswereld over zijn schouder meekijkt, is hij net als veel andere jonge spelers de wetten van het grastennis aan het ontdekken. Op het snelle gras stuiten de ballen minder hoog op dan op het trage gravel. Bovendien kan hij op het gladde gras niet zo makkelijk de hoeken in glijden en weer terugkomen. Tegen Rinderknech had hij soms moeite om snel van richting te veranderen.

‘Het moeilijkste is om goed te bewegen op gras. Je moet veel voorzichtiger zijn dan op andere ondergronden’, zei Alcaraz, die maar kort de tijd heeft om het zich eigen te maken. Het grasseizoen duurt ieder jaar slechts vijf weken. ‘Er zijn spelers die ook op gras glijden, maar ik doe dat niet. Ik moet dus goed nadenken over hoe ik beweeg.’

In plaats van naar de hoeken te glijden, zetten veel tennissers kleine pasjes richting de hoeken. Pas bij de laatste stap zetten zij hun voeten iets verder uit elkaar, zodat ze stevig staan als ze de bal raken. Alcaraz: ‘Het is echt totaal anders dan op gravel. Ik moet gefocust zijn op elke beweging die ik maak en elke bal die ik sla. Ik raak eerder vermoeid wanneer ik op gras speel.’

Vertrouwen op ervaring

Waar Alcaraz Queen’s als voorbereidingstoernooi richting Wimbledon gebruikt om te wennen aan gras, vertrouwt Novak Djokovic op zijn ervaring. Voor de 36-jarige Serviër, die twee weken geleden op Roland Garros zijn 23ste grandslamtitel won, is Wimbledon het enige grastoernooi dat hij speelt. Djokovic weet dat hij in de nadagen van zijn carrière op de juiste momenten moet pieken en denkt zijn titel in Londen ook zonder voorbereidingstoernooi te kunnen verdedigen.

Door zijn zege op Roland Garros nam de Serviër de eerste plek op de wereldranglijst weer over van Alcaraz, die hij in Parijs in de halve finale versloeg. Het lichaam van de jonge Spanjaard verkrampte aan het begin van de derde set. Het hoge tempo en de psychische druk speelden Alcaraz parten. Kon hij de machtsovername van de Grote Drie (Djokovic, Nadal, Federer) definitief gestalte geven?

Het was niet de eerste keer dat blessures Alcaraz dwarszaten. Sinds hij de US Open in september won, miste hij de ATP en Davis Cup Finals door een buikspierblessure. Bij de Australian Open moest hij verstek laten gaan vanwege een bovenbeenkwetsuur. Toen hij weer fit was, won hij de toernooien van Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona en Madrid, maar in Monte Carlo moest hij zich weer terugtrekken met een handblessure.

Zijn energieverslindende spel

Alcaraz veranderde het laatste jaar van een talentvolle tennisser zonder blessures in een nieuwe ster wiens lichaam in korte tijd moest wennen aan een veeleisende sport. Wat niet helpt: met zijn energieverslindende spel speelt hij elk punt alsof het zijn laatste is, al maakt die manier van spelen hem ook zo goed.

‘Blessures zijn normaal in tennis, maar we houden alles goed in de gaten en hebben een paar kleine wijzigingen aangebracht’, zei zijn coach Juan Carlos Ferrero onlangs tegen Tennis Majors. ‘En vergeet niet dat het een stressvolle periode was na zijn overwinning op de US Open. Het was moeilijk om normaal te trainen omdat iedereen iets van hem wilde. Nu zitten we weer op de goede weg.’

Alcaraz moet zich niet alleen het gras eigen maken. Hij moet ook wennen aan de maalstroom van toernooien op het hoogste niveau en de druk die het met zich meebrengt de jongste nummer één van de wereld ooit te zijn. Hij weet: hoe beter hij presteert, hoe belastender het wordt.