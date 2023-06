Supersub Wouter ter Maat accepteert bijrol in Nederlands volleybalteam

Wouter ter Maat onderschept de bal net voor Fabian Plak in de verloren wedstrijd tegen Servië. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

De derde set is net begonnen, zondag in Ahoy, als assistent-trainer Henk-Jan Held hem roept. Wouter ter Maat pakt zijn linkerenkel vast, zet de spieren van zijn bovenbeen snel op spanning. Dan hupt hij wat en stapt naar voren. Het volleybalveld in. Zijn beurt, eindelijk. Hij is een van de betere buitenaanvallers ter wereld, maar speelminuten voor Nederland maakt hij nauwelijks. Hij heeft de pech achter sterspeler Nimir Abdelaziz te staan. ‘Absoluut de beste van de wereld’, zegt Ter Maat.

Hij krijgt zo vaak dezelfde vraag, vertelt de 32-jarige volleyballer even later in Ahoy na een slopende en enerverende wedstrijd die uiteindelijk na vijf sets door Servië wordt gewonnen (22-25, 25-21, 21-25, 35-33, 15-9). Hoe het voelt om steeds op de bank te moeten zitten? Altijd antwoordt hij vol overtuiging: ‘Ja, goed.’

Nieuwe energie

De 199 centimeter lange volleyballer kent zijn rol. Ter Maat staat altijd paraat. ‘Ik heb mijn positie geaccepteerd. Die basisplek heb ik wel bij mijn club.’ Hij moet nieuwe energie inbrengen, als het tijdens een wedstrijd even stroef loopt. Hij kan worden ingezet als dubbele wissel, om verandering in te brengen tijdens een wedstrijd. Zo gebeurde het eerder al in de poulefase van de Volleybal Nations League (VNL), die de afgelopen week in het Rotterdamse Ahoy werd gespeeld. ‘Of ik kom erin als Nimir het even niet trekt, of pijn heeft, zoals vandaag.’

Licht trekkend met zijn linkerbeen was Abdelaziz naar de kant gestapt. Servië is een belangrijke tegenstander. Nederland werkt dit jaar om zo hoog mogelijk te eindigen op de wereldranglijst: des te groter de kansen op plaatsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar, weten ze. Elke wedstrijd telt daardoor, en zeker wedstrijden tegen teams die hoger staan op de wereldranglijst, zoals Servië, dat tiende staat, een plaats hoger dan Nederland.

Een dag eerder deed Nederland al goede zaken tegen Iran, dat ook hoger geplaatst stond, maar de mindere was in Ahoy. Maar die vijfsetter (16-25, 25-16, 21-25, 25-17, 15-10) eiste ook zijn tol bij Abdelaziz. Hij voelde zijn linkerknie een beetje. ‘En in de eerste set schoot het er weer een beetje in’, zegt hij. ‘Dan kun je wel doorspelen en risico gaan nemen, maar we moeten volgende week ook nog.’

Pittig schema

Het wedstrijdschema van de nationale volleyballers is pittig; begin juni waren ze een week in Canada voor vier wedstrijden, in Rotterdam speelden ze er vier en over ruim een week zijn de volgende vier op de Filipijnen. ‘Daarom is het ook fijn dat er gewisseld wordt, en dat we Wouter hebben, een topdiagonaal’, zegt Abdelaziz, die niet vreest voor een langdurige knieblessure. ‘Een peesje die even niet meewerkt, het zal wel meevallen.’

De buitenaanvaller, of in volleybaltermen ‘diagonaal’ genoemd, is vergelijkbaar met de spits in het voetbal. Het is de belangrijkste speler van het team. De positie waarvoor clubs het meeste geld neerleggen. Ter Maat en Abdelaziz – vrienden van elkaar – speelden het afgelopen seizoen allebei in Turkije en troffen elkaar regelmatig. De strijd om de landstitel werd in het voordeel van Ter Maat beslist. Met zijn club Ziraat won hij voor de vierde keer op rij de landstitel.

Abdelaziz en hij zijn twee verschillende spelers, zegt Ter Maat. Hij noemt zichzelf vooral een ‘snelle balspeler’. Hij kan veel oplossen met snelheid. ‘Nimir is iemand die iets hoger springt, een stuk harder slaat, beter serveert. Maar we doen het allebei goed.’ In Turkije wordt Ter Maat net als Abdelaziz ook herkend. ‘Maar niet dat ik als ik uit eten ga, twintig jongens en meiden een foto van me willen.’ Dat hoeft van hem ook niet. Laat hem maar in de luwte opereren.

Ex-vrachtwagenmonteur

Zo’n tien jaar geleden was hij nog vrachtwagenmonteur in het Overijsselse Rijssen. Volleyballen deed hij erbij, in de derde divisie. Tot hij benaderd werd door Redbad Strikwerda, destijds coach van de op dat moment sterkste club van Nederland. Of hij eens mee wilde trainen? ‘Dit klinkt heel arrogant, maar het is echt zo: ik sloeg ze allemaal kapot. Ja, toen hoorde ik: wat doe jij in godsnaam in de derde divisie?’

Ter Maat wist niet beter dan dat hij zijn leven prima voor elkaar had. ‘Ik heb mijn baantje, mijn clubje, ik ben gewoon blij.’ Maar met die club haalde hij de tweede divisie en vervolgens de eerste divisie. En uiteindelijk werd hij toch aan het twijfelen gebracht: zijn baan opgeven om profvolleyballer te worden, of aan vrachtwagens blijven sleutelen? Met de garantie van zijn baas dat hij terug kon keren, koos hij het eerste. Nooit kreeg hij spijt.

Zelfs niet op een dag als vandaag, na nipt verlies. Ter Maat kon het verschil niet maken, niet zoals hij gewild had. ‘We hebben het hier wel oké gedaan. Maar het kon beter op sommige punten. En dat je gewoon net misgrijpt, is zonde.’