Superman in het water: Ferry Weertman Europees kampioen op de 10 kilometer door aantikken met gestrekte arm

Dat Ferry Weertman opnieuw aan het langste eind trok in een fotofinish, is geen toeval. De eindsprint en het aantikken met gestrekte arm is precies waar de openwaterzwemmer op traint.

Aantikken is het handelsmerk van openwaterzwemmer Ferry Weertman. Niemand in de wereld tikt zo goed aan na 10 kilometer hardzwemmen als de man met de grote spanwijdte. In Rio, in 2016, werd hij zo olympisch kampioen, toen hij de voorliggende Griek ­Gianniotis op een oceaangolf ­verraste. De uitslag liet minutenlang op zich wachten.

Donderdag op het Schotse Loch Lomond was het water vlak, maar bleek de finish van de Nederlander een fractie beter dan die van de Hongaar Rasovszky. Ook nu duurde de jurering vele minuten. In tijd was er geen verschil: 1.49.28,2 om 1.49.28,2. Maar de videobeelden brachten de marge in beeld. ­Rasovszky tikt aan met kromme arm, Weertman steekt als een ­superman zijn rechterarm naar voren.

Het gisse werk bij de finishplaat bracht de sprinter zijn derde ­Europese titel op rij. Na de ­roeibaan van Berlijn 2014 en het IJsselmeer van Hoorn 2016 was Loch Lomond met zijn donkere water van 16,7 graden de derde ­locatie waar Weertman zijn heerschappij op de olympische 10 kilometer vestigde. Hij lijkt van onbedreigde kwaliteit. Weertman bezit sinds vorig jaar ook de wereldtitel.

Ferry Weertman in het water van Loch Lomond. Foto ANP

Laatste 200 meter

Hij moet het hebben van zijn snelheid op de laatste 200 meter. Hij was op de EK in Glasgow reserve bij de ­4x200 meter vrije slag. Om die snelheid uit te buiten moet hij lang schuilen in de groep. Pas in de laatste van de vier ronden kan hij naar voren komen. Hij geldt als de Dylan Groenewegen van het zwempeloton. In het Schotse water moest hij evenwel een gat op de weggeslopen Hongaar dichten.

In die laatste 200 meter deed Weertman alles goed. Toch leek hij verloren op 20 meter van het eind, maar de aantik was perfect. Die van Rasovszky knullig. ‘Het is de kunst van het oefenen’, onthulde de winnaar de vele trainingstijd die eraan besteed wordt. ‘Dit was zijn beste finish van de week’, ­beaamde coach Thijs Hagelstein. Overal waar Weertman gaat, reist de kleine aantikplaat mee die twee jaar geleden in Rio al zo’n goede dienst heeft bewezen. Die plaat mag pas na Tokio 2020 naar het sportmuseum.