Superlange aanloop, ultra korte finale: moet de wielerkoers Milaan-Sanremo op de schop?

2021. Het peloton slingert zich een weg langs de kust van de Middellandse zee op weg naar Sanremo. Alle tijd voor de renners om bij te kletsen. Beeld Getty Images

Milaan-Sanremo is met bijna 300 kilometer de langste eendaagse wedstrijd van de wielerkalender. Toch zal ook zaterdag weer vrijwel iedere renner de eindstreep halen van de eerste grote klassieker van het jaar. Vergelijk dat met een monument als Parijs-Roubaix waar steevast de helft van het peloton uitvalt of buiten de tijd binnenkomt. ‘Milaan-Sanremo is een van de makkelijkste wedstrijden om uit te rijden’, stelt Tadej Pogacar, een van de favorieten zaterdag.

Dat roept de vraag op: is de 113de editie van Milaan-Sanremo met zijn 299 kilometers niet veel te kort? Moet de organisatie de route niet circa 150 kilometer omleiden via pakweg Parma of Turijn en Genua? Zou zo’n monsterrit tussen de buitenwijken van Milaan en de badplaats Sanremo nabij de Italiaans-Franse grens de koers wél selectief en heroïsch maken?

Denk aan een doorsnee etappe in de Tour de France voor de oorlog, waarbij de organisatie nog uren na de finish het parcours afzoekt naar gestrande, verkleumde en verdwaalde deelnemers. Elke renner die wel finishte was een held. Zoals de Waal Firmin Lambot, die in 1920 de langste Touretappe ooit won: 482 kilometer. De start in Les Sables d’Olonne was rond middernacht en 19 uur later kwam de taaie Lambot als eerste over de streep in Bayonne. De Fransman Henri Ory finishte als laatste met een achterstand van, op 30 seconden na, 10 uur.

Taco van der Hoorn

‘Voor mij zou het prima uitpakken’, zegt Taco van der Hoorn over een Milaan-Sanremo van vooroorlogse lengte. ‘Hoe langer hoe beter.’ De Nederlander in dienst van het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert weet waarover hij spreekt, want hij tekende vorig jaar in Milaan-Sanremo voor vermoedelijk een van de langste ontsnappingen in het moderne wielrennen: bijna 275 kilometer.

Aan winnen dacht de 28-jarige Van der Hoorn niet toen hij zichzelf terugvond in een kopgroep van acht. ‘De winstkans was nihil, maar er is altijd een heel klein sprankje hoop.’ Bovendien, zegt de masterstudent bewegingswetenschappen: ‘We wilden ons laten zien, als ploeg. En ik wilde in een monument tonen dat ik, na een moeilijke periode waarin ik even zonder contract zat, echt nog wel kon fietsen.’

Bovendien: de ‘meesteraanvaller’ (aldus Sporza) was er nu toch en de Italiaanse televisie zond Milaan-Sanremo voor het eerst van start tot finish uit. ‘Ik had ook in het peloton kunnen blijven om er in de finale afgereden te worden als de Wout van Aerts van deze wereld het gas opendraaien. Dan rij ik liever vooraan en laat ik me een beetje door de tifosi aanmoedigen.’

Wat volgde kan alleen in Milaan-Sanremo. Liefst zes uur reed de kopgroep voor het peloton uit. Mede dankzij de organisatorische kwaliteiten van Van der Hoorn. ‘Iedereen doet maar wat in zo’n groep. Ik neem het dan op me om te zeggen: zo gaan we het doen.’ Dat was de eerste 180 kilometer naar de kust: niet volle bak en iedereen steeds een minuut op kop. ‘Daarna, op het mooiste deel van het parcours, gingen we gas geven met kopbeurten van een halve minuut.’

De Nederlander Taco van der Hoorn reed in 2021 zes uur aan de leiding, voor het meerendeel in een kopgroep, maar tot slot ook solo. Beeld Getty Images

Het peloton achter hen was, zoals gebruikelijk in Milaan-Sanremo, een rijdende reünie van bijkletsende collega’s die elkaar een winter lang niet hadden gezien. ‘Het is vooral een kwestie van niet in slaap vallen’, meent Mathieu van der Poel die vorig jaar vijfde werd.

Jaarlijks kabbelt het een kilometer of 270 voort tot aan de Cipressa. Het makkelijke klimmetje markeert altijd het echte begin van de koers. Juist die korte finale maakt Milaan-Sanremo niet alleen de makkelijkste koers om uit te rijden, stelt Pogacar, ‘maar ook de moeilijkste om te winnen’. Want, zei Van der Poel vorig jaar vooruitblikkend, ‘er zijn niet veel momenten waarop je de race naar je hand kunt zetten’.

Het eerste moment is altijd de Cipressa. ‘Dat is daardoor toch een naam in het wielrennen', vindt Van der Hoorn, die er zaterdag niet bij is. ‘Ik wilde hem daarom zo hard mogelijk oprijden.’ Hij schudde de laatste leden van zijn kopgroep af en reed 3 minuten alleen op kop in een monument. ‘Het is voor de bühne en je hebt er niks aan, maar lekker is het wel.’ Halverwege de Cipressa ging het peloton hem voorbij, aangevoerd door Sam Oomen en Van Aert van Jumbo-Visma. ‘Mijn oude ploeggenootjes.’

Daarna verliep de koers zoals bijna altijd: op de Poggio di Sanremo, de laatste klim kort voor de finish, ontstond een grote groep met de sterkste renners waaruit na een sprint de winnaar, Jasper Stuyven, kwam.

Die voorspelbaarheid vindt Van der Hoorn geen reden om Milaan-Sanremo dan maar de helft langer te maken. En ook niet de helft korter. ‘De top-20 van een gehalveerde versie bestaat, schat ik, voor driekwart uit de normale top-20.’ Er is niets mis met traditie, zegt hij. ‘Wielrennen mag best saai zijn. Als toeschouwer is het ook niet vol te houden om 200 kilometer op het puntje van je stoel te zitten.’