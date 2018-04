Superieure Van der Breggen voltooit kwartet

Van der Breggen sloeg de beslissende slag op de Côte de Saint-Nicolas, de laatste beklimming van de dag. Met een groepje met onder anderen Annemiek van Vleuten had ze de achtervolging ingezet op de Australische koploper Amanda Spratt. Ploegleider Stam had Van der Breggen, via het communicatiesysteem gevraagd: 'Ben je in staat om er een paar te lossen?'



Daarop volgde een overtuigend 'ja!' En zo geschiedde: in de finale liet ze Spratt achter zich en kwam ze na 135,5 kilometer solo over de finish.



Van Vleuten eindigde in finishplaats Ans als derde. Ze zag barsten in het bastion van Boels. 'Vandaag hebben we ze het echt moeilijk kunnen maken. Anna moest het zonder haar ploeggenoten doen. Met Amanda hadden we een serieuze kans op winst.'



Het verloop van de koers paste volgens haar in de tactiek om het Van der Breggen c.s. lastig te maken: op tijd sterke renners wegsturen en het vervolgens aan Boels over te laten de regie weer in hand te nemen. 'Het gat is wel eens groter geweest. Het is niet onoverbrugbaar. Het is een mooie strijd, zo.'



Marianne Vos, decennia het boegbeeld van het vrouwenwielrennen, daalde na de wedstrijd voorzichtig het trapje van de teambus af. Haar schouder speelde op. Een val beroofde haar van verdere ambities tijdens haar eerste Luik-Bastenaken-Luik. Tijdens de afdaling naar de Roche Aux Faucons probeerde ze twee gevallen renners te ontwijken, toen iemand 'links vol in mijn voorwiel reed'. Ze bleek later een sleutelbeen te hebben gebroken.