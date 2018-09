Superieure Herlings verpulvert concurrentie en verovert wereldkampioenschap motorcross

Brabander Jeffrey Herlings verpulvert concurrentie en verovert in Assen op superieure wijze het wereldkampioenschap motorcross in de koningsklasse MXGP.

Jeffrey Herlings (rechts) en boezemvriend en vertrouwensman Ruben Tureluren. Foto Klaas Jan van der Weij

Jeffrey Herlings is nog één bocht en een paar bulten verwijderd van de wereldtitel in de MXGP als hij zijn linkervuist in de lucht steekt. Op de volgepakte tribunes van het TT-circuit van Assen, waar voor de gelegenheid een zandparcours is neergelegd, gaan ruim 40 duizend Nederlandse fans uit hun dak. Zij weten: sportgeschiedenis is in de maak. Enkele seconden later kroont de 24-jarige Brabander zich als eerste Nederlander tot wereldkampioen in de koningsklasse van de motorcross.

Herlings maakt de verwachtingen waar. Al het hele seizoen staat er geen maat op The Bullet, zoals zijn bijnaam luidt. Hij zegevierde in zestien van de negentien races. Nooit eerder won een rijder zoveel grand prix’ in een seizoen. ‘Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is een droom die werkelijkheid wordt’, zegt de kersverse wereldkampioen nadat hij zijn team in de armen is gevallen.

Drie kwartier eerder heeft Herlings al een voorschot genomen op zijn eerste titel in de MXGP. Terwijl de cameraploegen zich bij de start rondom zijn motor verdringen, komt de hoofdpersoon op gouden racelaarzen aangelopen. Ook zijn naam en nummer op zijn T-shirt zijn goudgekleurd. ‘Het is misschien een beetje te veel van het goede, maar I’ll take it’, heeft hij een dag eerder gezegd.

Valpartij

Herlings weet dat de titel hem nauwelijks kan ontgaan. Hij moet in een van de twee manches bij de beste zestien eindigen, maar laat voor twijfel geen ruimte. Hij wint beide manches overtuigend. Vooral in de tweede omloop – als hij al wereldkampioen is – moet hij na een vroege valpartij nog aan de bak. Vanaf de tiende plek knokt hij zich knap terug. ‘Ik wilde het in stijl doen.’

Na drie wereldtitels in de MX2 (250cc) maakte Herlings vorig jaar de overstap naar de MXGP (450cc). Op een zwaardere motor (meer vermogen) zou de kroonprins van de motorcross pas echt laten zien hoe goed hij is. Maar een gebroken middenhandsbeentje verknalde zijn seizoenstart. Bovendien onderschatte hij de overstap. Hij verwachtte na drie wereldtitels op het tweede niveau ook in de MXGP de zeges aaneen te rijgen.

Jeffrey Herlings in de 2e manche nadat hij in de 1e manchewereldkampioen is geworden. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De motorcrosser, die zijn eigen trainingsschema’s maakt, dacht extra kilo’s nodig te hebben om te kunnen uitblinken. Hij stapelde calorieën en bezocht vier in plaats van twee keer per week de sportschool om meer massa te krijgen. Het extra lichaamsgewicht bleek echter in de weg te zitten. Bij de start was hij minder snel weg. De eerste races was hij niet meer dan veldvulling.

De ommekeer kwam halverwege vorig seizoen na een bezoek aan de Amerikaanse trainer Aldon Baker, een autoriteit in motorcross. Hij schotelde hem een strikt dieet voor met minder koolhydraten. Een bord pasta werd een salade. Herlings viel tien kilo af. Hij herstelde zich knap in het tweede deel van het seizoen en eindigde als tweede achter negenvoudig wereldkampioen Antonio Cairoli.

Leven als monnik

De Italiaan en tevens stalgenoot bij KTM was dit seizoen de enige serieuze concurrent van Herlings, die vanaf de eerste race liet zien wie de beste is. Gedecideerd won de motorcrossmiljonair de ene na de andere grand prix. ‘Ik heb de afgelopen tien maanden als een monnik geleefd. Ik ben niet meer ’s avonds wat gaan drinken met een meisje of loempia’s wezen eten met vrienden op de kermis. Het was nu: opstaan, eten, trainen en rusten. Het is het allemaal waard geweest.’

Zo onverstoorbaar als Herlings dit seizoen oogde, zo gespannen is hij zondag voor de beslissende race. ‘Toen ik wakker werd, had ik flashbacks van al die keren dat ik ’s ochtends om half acht op mijn mountainbike of in de sportschool zat. Ik heb mijn leven voor de sport gegeven, vandaag moest het gebeuren. Op de rand van het bed keken mijn moeder en ik elkaar vanmorgen aan. We hadden allebei tranen in onze ogen.’

Tijdens de race is van nervositeit niks te merken. Herlings moet bij de start van de eerste manche Cairoli voor zich laten gaan. Maar na anderhalve ronde steekt hij de Italiaan in de binnenbocht voorbij. Op de tribunes wordt het feest dan al voorzichtig gevierd en ook de speaker is zeker van zijn zaak. ‘Ja dames en heren, hier rijdt de wereldkampioen’, schalt het uit de boxen.

Dat Herlings ook de tweede manche wint, zegt alles over zijn drang de beste te willen zijn. Met zijn overwinning in Assen boekt hij zijn 83ste grand-prixzege in totaal. Het record staat op naam van de tienvoudig wereldkampioen Stefan Everts. De Belg won 101 races. Herlings: ‘Dat record wil ik gaan breken. Maar eerst ga ik genieten van deze wereldtitel en vanavond een vette hap eten.’