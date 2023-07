Superieure Femke Bol verpulvert eigen Europees record op 400 meter horden

Femke Bol in Londen nadat ze haar nieuwe recordtijd heeft neergezet. Beeld Action Images via Reuters

Bol was in Londen ruim een halve seconde sneller dan haar vorige beste tijd: 52,03. Ze boekte op haar favoriete onderdeel de zeventiende zege op rij in de Diamond League, de competitiereeks waaraan McLaughlin zelden meedoet. Ze troffen elkaar vorig jaar wel bij de WK atletiek in Eugene. Daar veroverde de olympisch kampioene van Tokio de wereldtitel in een wereldrecord van 50,68 seconden. Ze was bijna anderhalve seconde sneller dan Bol, die in 52,27 naar de zilveren medaille liep. Dit seizoen heeft McLaughlin zich toegelegd op de 400 meter zonder hindernissen.

Volgende maand bij de WK atletiek in Boedapest zal Bol als de grote favoriet van start gaan. Het verschil met de concurrentie was in Londen bijzonder groot. De Jamaicaanse Janieve Russell liep naar de tweede plaats in 53,75, ruim twee seconden langzamer dan Bol. De mondiale seizoensranglijst voert de Amersfoortse atlete ook aan met een enorme voorsprong op de rest. De nummer twee is bijna twee seconden langzamer dan de pupil van bondscoach Laurent Meuwly.

Technische aanpassingen

Bol zag in haar nieuwe recordtijd het resultaat van haar technische aanpassingen op het hordenummer. Ze heeft zich bekwaamd in het lopen van veertien passen tussen de horden, in plaats van de vijftien van voorheen. Dat is een ongewone keuze voor een wereldtopper, eentje die ondanks de risico’s bewust is genomen door Meuwly. Het leek de enige manier voor Bol om sneller te worden.

De omschakeling luistert nauw. Bij vijftien passen is elke stap 2,15 meter, bij veertien passen 2,27. Zo’n nieuw ritme is wennen. ‘Femke moet in de positie komen dat ze 12 centimeter verder komt, zonder zich te forceren’, aldus Meuwly eerder in de Volkskrant over de nieuwe looptechniek. ‘Ze behoort al wel tot de besten van de wereld. Dan komt zo’n verandering minder vaak voor.’

Ook Sifan Hassan verbeterde in Londen haar Europees record, al kwam ze op de 5.000 meter niet verder dan de derde plaats. De tweevoudig olympisch kampioene, die in april de marathon won in de Engelse hoofdstad, liep 14.13,42, bijna negen seconden sneller dan haar vorige toptijd. De Ethiopische Gudaf Tsegay, de regerend wereldkampioene, won in 14.12,29.

De Nederlandse sprintsters behaalden in Londen verrassend de winst op de 4x100 meter estafette. Het viertal, bestaande uit N’ketia Seedo, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Tasa Jiya, won in 42,38 en versloeg de Verenigde Staten (42,47) en Groot-Brittannië (42,59).