Superieur ploegenspel van Sky geeft Froome's concurrenten het nakijken

Rigo Urán, Cannondale



De Colombiaan was deze weken van alle renners in de top van het klassement het onzichtbaarst. Op initiatief was hij niet te betrappen. Al meerijdend handhaafde hij zich in de rangschikking. Hij heeft al een heel behoorlijke erelijst bij elkaar gefietst, met onder meer twee tweede plaatsen in de Giro d'Italia. Maar hij draagt ook een smet met zich mee.



Tijdens de Olympische Spelen in Londen, keek hij in de wegwedstrijd opzichtig over zijn verkeerde schouder, toen Aleksandr Vinokoerov aanzette voor de eindsprint. Hij begon een weinig overtuigende achtervolging. De verdenking was snel gemaakt: de Kazach had het goud gekocht.



In de Tour de France was hij wel attent. Er was zelfs etappewinst. Na de afdaling vol drama van de Mont du Chat drukte hij in Chambéry zijn wiel enkele millimeters voor dat van Warren Barguil over de finishlijn. Slim won hij woensdag het sprintje na de afdaling van de Galibier en wipte langs Fabio Aru en Romain Bardet naar de tweede plek. Een dag later betaalde de Fransman hem met gelijke munt terug.



Met de vorm was weinig mis. Hij had donderdag bijvoorbeeld op de Izoard het antwoord op een ogenschijnlijk allesbeslissende demarrage van Chris Froome. Van alle rivalen is hij de enige die de Brit nog met de meeste zorg bekijkt: Urán rijdt een goede tijdrit. Maar de kopman van Cannondale zal zich toch afvragen of hij het toch niet eens gewoon had moeten proberen, al was het maar één keer. Nu zal hij nooit weten of er meer had ingezeten.