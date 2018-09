Superheld en 23 figuranten. In Parijs wordt het hardst gejuicht voor Tiger Woods

Een keer in de vier jaar kent Europa ten minste één eruptie van nationalisme. Dat is als de golfteams van de continenten ­Europa en Amerika hier strijden om de ­Ryder Cup. Zelfs de meest fanatieke brexiteers zwaaien dan een azuurblauwe vlag met twaalf sterren, scanderen ‘Europe’ en pinken een traantje weg bij het Europese volkslied. En tot nu toe leidt de golfversie van de Europese droom steevast tot ongekend succes.

Sinds 1993 won het Europese team alle wedstrijden in eigen huis ondanks het feit dat ze geen enkele keer de favoriet waren. Enkele malen sleepten ze ook in het hol van de leeuw de overwinning weg. Verklaring is telkens dat het bonte Europese gezelschap van Britten, Spanjaarden, Duitsers, Ieren, Zweden en af en toe een Belg of Italiaan een betere teamgeest heeft dan de Amerikanen. Donderdag liet de Europese captain, de Deen Thomas Björn, er voor 40 duizend fans op Le Golf National bij Parijs geen misverstand over bestaan dat hij het zo weer wil. ‘Dit continent kan soms een gefragmenteerde plaats zijn, maar als het om de Ryder gaat vormen we één front en strijden we voor één vlag.’

De anti-teamspeler

Wie dat in Brussel roept wordt uigelachen. De Ryder Cup is echter het grootste spektakel in het golf. Zelfs de beelden van juichende en emotionele majorwinnaars kunnen niet op tegen de dolle vreugde-erupties van spelers en publiek die volgen na een triomf van de twaalf beste golfers van het continent. In een bij uitstek individuele sport als golf is dat uniek. Een keer in de twee jaar gaat het in de meest commerciële sport ter wereld niet om het geld, maar louter om de eer. De grootste golfsterren in de geschiedenis, zoals de Amerikanen Jack Nicklaus en Tom Watson of de Europeanen Nick Faldo, Seve Ballesteros en Bernhard Langer konden zich daarvoor ondergeschikt maken aan het team.

Alleen dit keer ligt het anders. Nu de ­Ryder Cup voor het eerst wordt gehouden in het hart van Europa – en nog wel in een regio bij Parijs waar Avenue de l’Europe een even gebruikelijke straatnaam is als Dorpsstraat op het Nederlandse platteland – draait het ineens om één man: Tiger Woods. En hij is nota bene iemand die de laatste drie keer niet eens meedeed. Hij is een golfveteraan die weliswaar een recordaantal titels achter zijn naam heeft staan, maar juist op de Ryder Cup nooit erg goed presteerde. Tijdens de zeven Ryder Cups waar hij wel aan deelnam, verloor hij 17 wedstrijden en won hij er maar 13. Hij is de anti-teamspeler.

Heikel

Maar in de publiciteit vooraf heeft hij de andere 23 deelnemers gedegradeerd tot figuranten. Het maakt niet uit hoe groot hun reputatie ook is. De Amerikaan Dustin Johnson is de nummer één in de wereld, de Engelsman Justin Rose, nummer twee, won zondag tien miljoen dollar als beste in de FexEx Cup, de Amerikaan Brooks Koepka won dit jaar twee majors, de Noord-Ier Rory McIlroy is de veruit kleurrijkste speler en de Spanjaard Sergio Garcia kan de speler worden die voor Europa de meeste Ryder Cup-punten ooit behaalde.

Maar alles is gefixeerd op één man: de grootste legende van het golf, want dat is Tiger Woods na zijn triomf op de prestigieuze Tour Championship van afgelopen weekeinde. De beide teamcaptains probeerden afgelopen dagen alle vragen over het wonder Woods te relativeren met de opmerking dat het een wedstrijd is tussen twee twaalftallen die ‘allemaal tot wonderbaarlijke dingen in staat zijn’. Maar toen donderdag de spelers werden voorgesteld was de grootste ovatie voor Woods.

Misschien zal de Woods-hype een beetje gaan liggen als het toernooi vandaag begint met de zogenoemde fourballs en foursomes. In het eerste geval spelen paren van de twee continenten tegen elkaar met alle vier een eigen bal, waarbij het beste resultaat telt. In het tweede geval spelen de beide paren met één bal, waarbij ze om de beurt moeten slaan. Op voorhand was al heikel met wie Tiger Woods de fourballs en foursomes zou gaan spelen, want juist daarmee verloor hij tot nu toe zestien wedstrijden in de Ryder Cup. Hij wordt in de strijd gestuurd met Patrick Reed (winnaar van The Masters) tegen het Europese duo Francesco Molinari (winnaar van het Britse Open) en de Engelsman Tommy Fleetwood.

Tiger Woods en teamgenoot Patrick Reed (Team USA) werken samen bij de fourballs en foursomes bij de Ryder Cup. Foto REUTERS