Superfit Ajax draait Juventus dol en plaatst zich voor halve finales Champions League

Het formidabele ensemble Ajax gooit de verhoudingen in voetballend Europa volledig overhoop. Ajax was in Turijn een vechtmachine met geweldige erupties van voetbalkunde en plaatste zich ten koste van Juventus verdiend voor de halve finales van de Champions League. Het is ongekend.

Een intens gevecht was Juventus – Ajax (1-2), een gevecht dat eens moest eindigen in bitterheid bij de een en euforie bij de ander. Ajax won net als in Madrid bij Real. Het is ongelooflijk. Ajax kegelde en passant Cristiano Ronaldo uit het toernooi, de koning van de Champions League die naar Turijn was ontboden om ook hier de beker te winnen. Ajax was beter, en veel fitter. Trainer Erik ten Hag stelt bijna steeds hetzelfde elftal op, maar de mannen zitten in een geweldige flow en wanen zich onoverwinnelijk.

Juventus – Ajax was een voor de gemoedsrust eigenlijk te spannende klassieker in een seizoen dat voor de Amsterdammers al zestien Europese wedstrijden omspant, een jaargang waarin Ajax ondanks de financiële achterstand op de allergrootste clubs aansluiting bij de top bewerkstelligt. En er komen dus nog twee duels bij, tegen Tottenham Hotspur of Manchester City.

Ajax viert de knappe overwinning op Juventus. Beeld Guus Dubbelman

Bij deze gelegenheid voetbalde Ajax lang niet altijd oogstrelend en was het aantal geweldige combinaties minder dan anders. Althans, tot de rust. Want daarna was Ajax helemaal los, daarna draaide het perpetuum mobile de Italianen dol. Ze tolden soms op hun benen. Het was alleen jammer dat Ajax zoveel kansen miste. Met de effectiviteit kan het beter.

Ajax danste langs de zwart-witte mannen. Tik, tik, tok, tak. Al die positiewisselingen, de techniek, de snelheid, de samenhang. De dribbels van David Neres, het combinatievermogen van Dusan Tadic, de doortastendheid van Donny van de Beek, de versnelling bij Frenkie de Jong, de onverzettelijkheid van Matthijs de Ligt en Daley Blind, het verdedigen ook van Joël Veltman. Alle zaken die van Ajax dit seizoen een groot elftal maken, kwamen tot uiting in een fantastische tweede helft, met de kopbal van De Ligt voor 1-2 als bekroning, na een hoekschop van Lasse Schöne. Die kopbal was de samenballing van alles: kracht, doorzettingsvermogen.

Ajax liet ook de andere kant van voetbal zien. Strijden. Bij elkaar blijven. Nooit opgeven, tegen een opponent die langer meedoet aan de top, die bovendien Cristiano Ronaldo kocht om eindelijk weer eens de Champions League te winnen.

Cristiano Ronaldo in de aanval tussen Ajacieden, v.d. Beek, Blind, en Schone. Beeld Guus Dubbelman

Op deze magische avond in Allianz Stadium bewees Ajax een compleet elftal te zijn dat alle facetten van het voetbal beheerst, dat rustig blijft als het moeilijk gaat, dat hoop en vertrouwen koestert, tot het einde toe. Want Ajax had de zaak al eerder kunnen beslissen. Wat als Hakim Ziyech in de 52ste minuut, na een werkelijk fenomenale aanval, had gescoord met zijn rechterbeen? De in een reflex opgestoken linkerhand van doelman Szczesny bracht redding.

Ajax had Juve toen al bijna liggen, de 1-2 gloorde al een tijdje voordat die viel. Ajax overrompelde Juventus. Ach, dat geplaatste schot van Donny van Beek richting kruising. De redding van de doelman, opnieuw. De uitbraak via Neres en Tadic, die Ziyech net niet kon bereiken omdat middenvelder Miralem Pjanic een ultieme sliding maakte.

Zo belangrijk was de 1-1 voor Ajax, in de 34ste minuut, in een fase dat Juventus de Amsterdammers dreigde weg te blazen. Hakim Ziyech zag zijn schot half mislukken. De bal smoorde, waarna Donny van Beek opeens helemaal vrij was en de bal beheerst in de hoek schoof.

De wedstrijd ontbrandde na de 1-1 volledig, want Juventus voelde onzekerheid. Nog een doelpunt en Ajax was naar de halve finales, na de 1-1 van Amsterdam. Overleven, ook dat beheerst Ajax. Ajax kan vertragen, tot het irritante toe, klieren, overtredingen maken. Ajax moest ook mee in de fysieke strijd.

Bovendien verloor Ajax linksachter Noussair Mazraoui al na tien minuten, waarvan de laatste vijf minuten bestonden uit gestrompel. Daley Sinkgraven viel in, met zo weinig speelritme nog. Hij deed het uitstekend. Juventus voerde in zijn beste fase, het eerste half uur, het tempo op en had in Cristiano Ronaldo, wie anders, zijn regisseur. Zwervend van links naar rechts, het publiek opzwepend met kittige gebaartjes.

Matthijs de Ligt (R) Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

En scorend natuurlijk, zoals hij in Amsterdam deed, zoals hij eigenlijk altijd doet. Net als vorige week met het hoofd, deze keer na een hoekschop. Helemaal vrij kopte hij de bal steenhard binnen. Scheidsrechter Clement Turpin keek het doelpunt nog even na op aanraden van de VAR, maar bij het gebruikelijke geduw in het strafschopgebied viel vooral de stoot op waarmee Matthijs de Ligt Jöel Veltman vloerde, maar zij zijn ploeggenoten, dus dat telt niet.

Ajax nam het initiatief over, sloeg onbarmhartig toe en speelt voor het eerst sinds 1997 in de halve finales van de Champions League, tegen Tottenham Hotspur of Manchester City. Ajax en zijn supporters vierden een geweldig feest, in een stadion dat in recordtempo leegliep.