Super League is een te verleidelijk vergezicht om zomaar overboord te gooien

Het plan van grote, rijke voetbalclubs om een Super League te beginnen, stuitte op massale weerstand. Nu proberen ze zich te presenteren als de redders van het Europese voetbal. Kunnen ze op tegen de machtige Uefa?

I David versus Goliath

De Bijbelse vergelijking klinkt op het eerste gehoor bizar, maar John Hahn zegt het echt, met veel overtuiging ook. ‘Wij zijn de David in deze zaak.’

De Amerikaanse zakenman, groot voorstander van een Super League, weet heus wel dat voetbalclubs rijk en machtig zijn, maar de Goliath, nee, dat is volgens hem toch echt de Uefa. ‘Wij zijn de David. Het lijkt gek om dat over grote clubs te zeggen, maar het is de werkelijkheid.’

Grotere mislukkingen in de sport dan de Super League zijn lastig te verzinnen. Zo plotseling als de internationale competitie door twaalf Europese topclubs in april 2021 werd aangekondigd, zo snel was die ook weer verdwenen.

Het verzet van de Uefa en nationale bonden, niet-deelnemende clubs, voetballers en supporters, de rest van de voetbalwereld kortom, was zo groot dat negen van de twaalf clubs zich snel terugtrokken, waarop de supercompetitie implodeerde.

Maar helemaal van tafel is het plan nooit geweest. Drie clubs – Juventus, Barcelona en Real Madrid – bleven het steunen en het bedrijf achter de Super League spande een rechtszaak aan tegen de Uefa en de Fifa. Op de uitspraak wordt met spanning gewacht: die gaat niet alleen het lot bepalen van de Super League, maar ook wie de macht heeft in het Europese voetbal. Nu is de Uefa de baas over de Europese competities, veel clubs willen het heft in eigen handen nemen.

‘De Uefa is niet alleen toezichthouder’, legt Hahn uit. Hij woont al ruim twintig jaar in Europa en is middels het sportadviesbureau A22 betrokken is bij de Super League. ‘Ze hebben ook het monopolie op het organiseren van alle Europese clubcompetities. Dat leidt natuurlijk tot een belangenconflict. Als iemand miljarden verdient, hoe groot is dan de kans dat ze tegen een concurrent zeggen: natuurlijk, dat is een goed idee, ga vooral je gang.’

Dat de Uefa een bijzondere positie heeft, wordt door niemand betwist. Over de vraag of die situatie mag voortbestaan, beslist het Europese Hof van Justitie. De fundamentele kwestie die voorligt: is het in het belang van het voetbal dat de Uefa zoveel macht heeft? Of valt er een beter systeem te bedenken?

Het is de verklaring voor de David-rol die John Hahn en zijn bondgenoten zichzelf toedichten. In de aanloop naar de uitspraak proberen de initiatiefnemers het beroerde imago van de Super League op te krikken. Met een gewijzigd plan willen ze laten zien dat ze hebben geluisterd naar de kritiek en het beste voor hebben met het Europese voetbal.

Dat staat er volgens hun niet al te best voor. Een van de redenen: het succes van de Premier League. De Engelse clubs verdienen zoveel geld, vooral aan tv-rechten, dat clubs op het continent de concurrentie niet kunnen volhouden. De andere reden: de huidige Europese competities halen er niet het maximale uit.

II Hoe kan voetbal beter, volgens de Super League

De ambities van de Super League – ‘het meest opwindende sportevenement in de wereld’ – zijn misschien nog wel groter dan in april 2021 (zie graphic). Het plan omvat nu zestig tot tachtig clubs, die drie à vier competities moeten vormen. Alle clubs kunnen promoveren en degraderen en nieuwkomers kunnen zich kwalificeren via nationale competities.

Clubs zouden minstens veertien duels per jaar spelen en het is de bedoeling dat de beste spelers en de beste clubs vaker dan nu tegen elkaar spelen. Nu zijn er minimaal zes wedstrijden in de drie Europese toernooien, vanaf 2024 worden dat er acht.

De Super League zou voor die competities de doodsteek betekenen, want de wedstrijden moeten gespeeld worden op doordeweekse dagen. In het weekend komen de clubs uit in de nationale competities.

Sterker: de Super League zal óók de eredivisie, de Serie A en de Bundesliga spannender maken, beweren de initiatiefnemers. De nieuwe Europese competities zullen meer geld opleveren en dat zal naar beneden doorsijpelen. Al was het alleen maar omdat er minimaal 400 miljoen euro per jaar zal worden uitgekeerd aan solidariteitsbijdragen, drie keer zoveel als de Uefa nu doet.

‘Als je kijkt naar de financiën ziet de toekomst er in Engeland goed uit, maar in de rest van Europa heel moeilijk’, zegt Hahn. ‘Daar maken veel clubs zich zorgen over, want de verschillen zijn simpelweg enorm. De Super League heeft ideeën om de problemen op te lossen. Moeten die worden genegeerd omdat we in het verleden een fout, misschien zelfs een ernstige fout hebben gemaakt?’

III Gesloten Amerikaanse competitie versus Europees piramidemodel

Die blunder betreft de oorspronkelijke organisatievorm van de Super League. De twaalf initiatiefnemers plus drie onbekende clubs zouden permanent lid worden. Ongeacht hun prestaties zouden ze aan de topcompetitie mogen blijven deelnemen en dus jaar na jaar vele miljoenen opstrijken. Een losgezongen, inhalig, arrogant, onsportief eliteclubje, luidde de kritiek.

Dat gesloten model met vaste deelnemers was afgekeken van de Amerikaanse profsport, dat geen promotie en degradatie kent. Dat systeem staat haaks op de piramidestructuur die in Europa is ontstaan, met amateurclubs aan de basis en profclubs aan de top. Ambitieuze clubs en sporters kunnen zich binnen die piramide omhoog werken, omdat de meeste competities open zijn. Voor clubs die niet presteren, dreigt degradatie.

‘Die Super League is natuurlijk een redelijk megalomaan idee dat ontsproten is in bestuurskamers van een aantal voetbalclubs’, zegt Stefan van den Bogaert, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit van Leiden. ‘Het is mede ontworpen door Amerikaanse bankiers, die hebben gedacht: we gaan hier eens ongelooflijke zakken geld binnenhalen. Je kunt alleen een Amerikaans model niet zomaar overplanten naar Europa, waar de essentiële kenmerken van sport anders zijn.’

Het ‘Europese model’ speelt een centrale rol in de Super League-rechtszaak. In december bracht de advocaat-generaal van het Europese Hof daarover al een advies uit. Hij vindt dat model zo belangrijk dat het beschermd moet worden en dat rechtvaardigt volgens hem de unieke status van de Uefa. De voetbalbond vierde het als een overwinning, want de adviezen worden in 80 procent van de gevallen overgenomen.

‘Als het Hof dat ook vindt, wordt de machtspositie van de Uefa voor de komende twintig, dertig jaar verankerd’, vreest Van den Bogaert. ‘Ik ben absoluut geen blinde voorstander van de Super League, maar ik ben wel tegen de ongelimiteerde macht van de Uefa. Het is problematisch als de bond elke vorm van concurrentie kan tegenhouden.’

Zijn bezwaren zijn niet alleen juridisch, Van den Bogaert vraagt zich ook af of het Europese sportmodel bij de Uefa wel in goede handen is. ‘In feite is de Champions League nu verworden tot een soort van Super League, die maar door een handvol ploegen gewonnen kan worden.’

IV De rijken versus de rest

Het Europese piramidemodel staat in het voetbal al onder druk en dat heeft ook met de keuzen van de Uefa te maken. Voor clubs uit grote competities zijn meer Europese plekken beschikbaar, ze krijgen bovendien meer geld omdat hun tv-markt meer opbrengt. Clubs die in het recente verleden goed hebben gepresteerd in Europa krijgen nog meer. Als Ajax de Champions League zou winnen, houdt het daar meer aan over dan Feyenoord en PSV, maar veel minder dan Real Madrid of Chelsea.

‘De Uefa luistert veel te veel naar de wensen en grillen van de grote clubs’, vindt Jacco Swart. De Nederlander is managing director van de European Leagues, de organisatie waarin de nationale competities zijn vertegenwoordigd. Die staan onder druk omdat clubs die zich plaatsen voor de Europese competities, vooral de Champions League, daar enorm veel geld mee verdienen. Zo kon de begroting van Ajax groeien naar het dubbele van die van Feyenoord en PSV.

‘Dat geeft financiële polarisatie’, legt hij uit. ‘Gelukkig betekent dit niet altijd elk jaar dat de rijkste wint. Kijk maar naar de eredivisie nu, maar in veel competities zie je de top wel verder weglopen.’

Toch is Swart er voorstander van dat de Uefa de Champions League en de andere Europese competities blijft organiseren. ‘Het is geen ideale situatie’, legt hij uit. ‘Maar de Uefa staat in ieder geval voor open toegang en kwalificatie via de nationale competities. Dat vinden wij veel beter dan wat wordt voorgesteld door de Super League-clubs.’

De nieuwe opzet van de competitie is nog niet uitgewerkt, de initiatiefnemers bezweren dat het een open competitie zal zijn, maar Swart heeft zijn twijfels. Hij weet wat de grote clubs willen: zekerheid over hun Europese inkomsten. Daar past een systeem bij waarbij de kans zo groot mogelijk is dat zij actief blijven op het hoogste Europese niveau. Ook als ze slecht presteren in de nationale competitie.

‘Ik snap op zich dat clubs meer grip willen krijgen op hun Europese inkomsten’, zegt de Nederlander, ‘maar als ze zekerheid willen dan hadden ze een ander vak moeten kiezen. Competities zijn gebaat bij sportieve onzekerheid.’

V Noodzakelijke revolutie of oorlog

De Super League zou een revolutie betekenen, maar revoluties mislukken vaak als er veel belanghebbenden zijn en miljarden op het spel staan. En na de eerste jammerlijk mislukte poging hebben de revolutionairen van de Super League de schijn meer dan tegen.

Volgens Uefa-baas Aleksander Ceferin startte de Super League ‘een oorlog’. Javier Tebas, de baas van La Liga in Spanje, noemt de initiatiefnemers wolven in schaapskleren, die de nationale competities kapot zullen concurreren.

De tegenstanders zien volgens Hahn een belangrijk gegeven over het hoofd: een succesvolle Super League zal volgens hem zoveel opbrengen dat iedereen profiteert. De hele Europese voetbalpiramide kan een noodzakelijke opknapbeurt krijgen. ‘Ik zie niet in welk ander effect dit kan hebben dan een positief effect, als je het goed aanpakt tenminste. En wat ik al helemaal niet begrijp is waarom het slechter zou zijn dan wat er op dit moment gebeurt.’