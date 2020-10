Sunweb zag het Giro-succes van Kelderman al aankomen, met dank aan de data

Wilco Kelderman (midden) van team Sunweb tijdens de zevende etappe van de Giro. Beeld AFP

Er is het afgelopen jaar nogal wat geschamperd over Team Sunweb. Keep challenging, creating memories, het zou allemaal wat, met die slogans. De uittocht van niet de minste renners was in gang gezet. Kopman Tom Dumoulin koos voor Jumbo-Visma. Michael Matthews besloot terug te keren naar Mitchelton-Scott. Sam Oomen en Wilco Kelderman kregen te horen dat ze weg moesten.

Maar zie nu eens: drie etappezeges in de Tour de France (Marc Hirschi, twee keer Søren Kragh Andersen), winst in de Waalse Pijl (Hirschi) en dan nu twee van de drie podiumplaatsen in de Giro d’Italia (Wilco Kelderman en Jai Hindley) en misschien zondag wel het roze in Milaan. Hoe hebben ze dat klaargespeeld?

Verscholen

De ploeg zelf is minder verbaasd. Het zat er min of meer aan te komen. De prestaties zitten verscholen in de brede waaier aan gegevens die over renners wordt verzameld. Er is vermoedelijk geen team dat zich meer bedient van data - bijgehouden en geanalyseerd op een platform dat is ontwikkeld met het accountants- en adviesbureau KPMG.

De Australische Narelle Neumann, sinds 2018 chef van een team met twaalf experts binnen de ploeg: ‘We hebben altijd vertrouwen gehad in onze werkwijze, met prestaties goeddeels gebaseerd op informatie en wetenschap.’ Ze geeft wel toe: ‘Het was natuurlijk ook belangrijk voor onze partners sterke prestaties neer te zetten.’ Paul Adriani, senior manager digital bij KPMG: ‘Onze rol is niet het voorspellen van de toekomst. Wij leveren cijfers aan op basis waarvan beslissingen worden genomen en plannen gemaakt. Dat betaalt zich uit.’

Vergelijking

Wie bij het team binnenkomt, krijgt er meteen mee te maken - Sunweb afficheert zich als een ploeg die renners al op jonge leeftijd werft. Ze leggen testen af, variërend van explosies van tien seconden tot een maximale inspanning van twintig minuten. Dat is niet uniek, maar ongewoon is dat hun waarden vervolgens worden vergeleken met die van renners die langer bij de ploeg rijden of hebben gereden; onder hen grote namen als Dumoulin, Marcel Kittel en John Degenkolb.

Volgens Adriani en Neumann zit daarin een grote voorspellende waarde. Hebben we hier te maken met een sprinter? Een klimmer? Wordt dit een troef voor de Ardense klassiekers? Binnen welke tijdspanne is te verwachten dat deze renner op zijn sterkst zal zijn? De cijfers van de anciens in het team bieden houvast.

Voorbeeld Hirschi

Adriani noemt Hirschi als voorbeeld van de succesvolle aanpak, de 22-jarige Zwitser die vorig jaar de overstap maakte van het Development Team. ‘Bij hem was al snel duidelijk dat hij veelbelovend was. We wisten ook welke kant het opging. Voordat hij naar de Tour vertrok, hebben zijn trainers het accent gelegd op het ontwikkelen van hoge vermogens aan het eind van een lange race. Je hebt gezien hoe dat uitpakte.’

Hirschi won een etappe van 218 kilometer na een solo van 30 kilometer. Een eenzaam avontuur in de Pyreneeën kon hij net niet bekronen. Jai Hindley, de 24-jarige Australiër die in 2018 bij het team, doorliep een gelijksoortig traject. Al snel was duidelijk dat hij klimmerscapaciteiten had, waarna een plan op zijn maat werd gemaakt.

Potenties

Is het niet vreemd een heel programma op te stellen dat steunt op de waarden van oudgedienden - volstrekt andere personen? Neumann beklemtoont dat het daar niet bij blijft. ‘Het zijn algemene voorspellingen, we kijken proactief naar potenties. Maar we letten ook op hoe iemand reageert op die specifieke training. Waar nodig passen we de begeleiding aan.’ Andere onderdelen voor het klaarstomen van de renners zijn gericht op het individu: persoonlijke ontwikkeling, coaching, voeding, krachttraining, de houding op de fiets.

Ze wijst nog op een andere component waarmee Sunweb zich onderscheidt: het vorig jaar juni geopende Keep Challenging Center in Sittard, een campus vlak bij het Dumoulin Bike Park en het Limburgse heuvelland en de Ardennen onder fietsbereik. Twintig renners - jong talent en vrouwen - verblijven er, de profs uit de elite komen wel eens langs, begeleiders wonen in de buurt. Hirschi zat er ook.

Neumann: ‘Daar zijn we echt dagelijks met ze aan de slag, op veel aspecten: hun fysieke en mentale ontwikkeling, onderlinge samenwerking, het omgaan met stressvolle situaties, het meten van energieverbruik.’

Becijferd

Data liggen ook ten grondslag aan het bepalen van wie waar rijdt. Van tevoren was op basis van het parcours en de prestaties van de concurrenten becijferd dat Kelderman in de Giro voor het klassement moest rijden en de selectie in de Tour het best kon azen op ritwinsten. Alleen de investeringen in de sprinttrein voor Cees Bol leverden niet het gewenste resultaat op. De Tourzege van Kragh Andersen in Lyon, waarbij eerst zijn ploeggenoten Tiesj Benoot en Hirschi in de aanval gingen, was tijdens de Tour zelf bedacht. Neumann: ‘Daar konden we drie explosieve renners na elkaar uitspelen, wetend dat ieder van hen het minutenlang kan volhouden. Daardoor brak het peloton en kon Søren alleen wegblijven.’

Of de data-analyses ook een rol hebben gespeeld in het besluit afscheid te nemen van Kelderman en Oomen, is zowel Neumann als Adriani niet bekend. ‘We verstrekken materiaal en inzichten. De beslissingen worden in breder verband genomen.’

Kunnen ze al iemand noemen van wie aan te nemen is dat hij of zij er over een aantal jaren zal staan? Neumann: ‘Ik denk dat er wel iemand is, ja. Maar we willen niet focussen op één renner. We geloven in kennis en innovatie en dan zie je vanzelf wel wie er boven komt drijven.’