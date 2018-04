Sunweb opent 'revolutionaire' trainingscampus om meer teamsport in het wielrennen te brengen

Stip aan de horizon

In eerste instantie is de campus alleen voor de beloften en vrouwen, maar Spekenbrink verwacht dat in de toekomst ook de beroepsrenners gebruik gaan maken van het centrum. Hij wil steeds meer faciliteiten en expertise naar Sittard halen, zodat er nog meer eenheid ontstaat binnen de ploeg en iedereen vanuit dezelfde aanpak werkt.



Sunweb heeft voor de Limburgse stad als uitvalsbasis gekozen vanwege onder meer de trainingsomgeving en de nabijheid van de parcours van het Tom Dumoulin Bike Park. Daarnaast krijgt de ploeg in ruil voor de vestiging 750.000 euro van de Provincie Limburg, verspreid over drie jaar.



Spekenbrink noemt de campus revolutionair in de sport. Hij liep al langer met de gedachte rond, 'maar op een gegeven moment moet je gewoon beginnen', zegt hij. 'Veel mensen binnen de wielersport zijn bezig met overleven, maar om te overleven moet je ook een succesvol team zijn. Je kunt het wel blijven uitstellen, maar dan ben je steeds minder pure topsport aan het bedrijven. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee beter worden. Laat ons maar die stip aan de horizon zijn.'