Sunweb maakt plaats voor DSM in profpeloton

Beeld BSR Agency

Sunweb zag zich genoodzaakt af te haken wegens de aanhoudende coronacrisis in de reiswereld. Volgens commercieel directeur Tim van den Bergh was er geen andere keus. ‘We moeten ons focussen op onze corebusiness om deze tijd door te komen.’ Het bedrijf blijft wel aan boord als co-sponsor.

De wisseling van geldschieters komt als een verrassing. Teammanager Iwan Spekenbrink ging er lange tijd vanuit dat Sunweb alle verplichtingen zou nakomen. De financiering van de wielerploeg gold voor een onbepaalde periode. ‘Sunweb is een bedrijf dat zich in moeilijke tijden niet wegsteekt en de gelegenheid juist zal aangrijpen de positie te versterken’, verklaarde Spekenbrink nog in maart in de Volkskrant.

Ook geen overname Corendon

De lange duur van de malaise in de bedrijfstak leidt dan toch tot andere afwegingen. De reisorganisatie wil bijvoorbeeld ook dat de geplande overname van branchegenoot Corendon niet doorgaat. Dat bedrijf probeerde vorige maand nog via een kort geding Sunweb ertoe te dwingen niet terug te komen op de gemaakte afspraken. De uitspraak in deze procedure is op 7 december.

Het ultrakorte seizoen ten spijt zijn meer World Tourploegen, uit de hoogste divisie in de wielersport, erin geslaagd de belangstelling van geldschieters te prikkelen. Zo haalde het Franse AG2R autofabrikant Citroën onlangs als tweede naamsponsor binnen. Het Zuid-Afrikaanse NTT Pro Cycling gaat verder als Team Qhubeka ASSOS. Bij het nieuwe Team DSM sluit recensiesite Zoover aan.

Budget niet bekend

DSM, al enkele jaren co-sponsor van Sunweb, houdt de bestaande constructie van het team in stand: drie ploegen, voor mannen, vrouwen en jong talent. De kenmerkende dubbele streep op het shirt blijft, al is de kleur ervan nu cyaan (lichtblauw) in plaats van zwart en is het tricot zelf niet langer wit, maar zwart. Hoeveel het concern gaat bijdragen aan het team, is niet bekendgemaakt. Volgens schattingen werkte Sunweb met een jaarlijks budget van 19 miljoen euro. DSM boekte vorig jaar een nettowinst van ruim 760 miljoen.

Spekenbrink bestempelde vrijdag de overeenkomst als een ‘ultieme droom’. Hij hoopt te kunnen profiteren van de kennis van DSM op terreinen als voeding, gezondheid en toepassing van innovatieve en duurzame materialen. Hij kondigde ook samenwerking aan bij het houden van extra dopingcontroles. ‘Ik geloof dat we nieuwe standaarden kunnen neerzetten.’ Volgens hem kan de fiets een belangrijke symbolische rol spelen in het streven naar een gezondere en duurzamere samenleving. ‘We willen niet alleen in het peloton, maar ook daarbuiten indruk maken.’ De renners, die donderdag zijn geïnformeerd, zijn enthousiast over de nieuwe partner. Thymen Arensman: ‘Dat de ploeg erin is geslaagd in deze lastige periode een sponsor met zo'n grote naam te vinden, verdient een dik compliment.’

Begrip voor Sunweb

Spekenbrink zei begrip te hebben voor het besluit van Sunweb. ‘Het was een spannend jaar, voor Sunweb en voor ons. Zij moeten daar uit zien te komen, wij moeten verder.’ Hij toonde zich dankbaar voor de samenwerking, die dateert uit begin 2017, toen Sunweb de ploeg Giant-Alpecin voortzette. ‘We hebben schouder aan schouder gestaan in goede en uitdagender tijden. Ze hebben ons gesteund tot het punt waar we nu zijn aanbeland.’

DSM stapt in op een moment dat de ploeg tegen de verwachting van velen sterk presteert. Waar de ploeg zich eerder vrijwel geheel richtte op het bijstaan van kopman Dumoulin, profileert het team zich na diens vertrek met dagsuccessen en inzet van jonge renners. Afgelopen seizoen waren er bij de mannen zestien overwinningen, met onder meer drie etappezeges in de Tour de France (twee keer de Deen Søren Kragh Andersen, een keer de Zwitser Marc Hirschi) en winst in de Waalse Pijl (Hirschi). In de Giro d’Italia was er een ritzege voor Jai Hindley. De Australiër werd tweede in het algemeen klassement, ploeggenoot Wilco Kelderman was derde. Bij de vrouwen viel Lorena Wiebes op met drie overwinningen.

De rolverdeling in het komende seizoen is nog niet bekend. De twee Nederlandse ronderenners, Kelderman en Sam Oomen, hebben de ploeg intussen verlaten, de Fransman Romain Bardet, die al twee keer in de top drie van de Tour de France eindigde, is ingelijfd. Arensman, vrijdag 21 geworden, hoopt na zijn goede prestaties in de laatste Vuelta weer op een selectie voor een van de grote rondes. Zaankanter Cees Bol kan weer rekenen op de inzet van een voor hem opgetuigde sprinttrein. Ploegleider Rudi Kemna liet weten dat de ploeg zich ook wil manifesteren in de klassiekers.