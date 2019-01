Suggestieve pose kost wielrenner Keisse de koers

Belgische wielrenner Iljo Keisse tijdens de teampresentatie van het Belgische wielrenteam Deceuninck - Quick-Step. Beeld BELGA

De Belgische wielrenner Iljo Keisse (36) is binnen zijn ploeg Quick-Step de routinier, de wegkapitein, voor jonge renners het voorbeeld. Hij is naar Argentinië gestuurd om in de Vuelta a San Juan de mentor te zijn van het 19-jarige talent Remco Evenepoel, die in Zuid-Amerika debuteert als professional. ‘Geniet, absorbeer en ontdek’, is het motto van diens begeleiding.

Maar deze dagen kwam Keisse erachter dat hij zelf wellicht ook nog iets te leren heeft. De directie van de wedstrijd verwijderde hem in de nacht van dinsdag op woensdag uit de koers omdat hij ‘schade heeft berokkend aan de reputatie en eer van de ronde, de internationale wielerfederatie en het wielrennen in het algemeen’. Het was hem mogelijk ontgaan dat wie zich in tijden van #MeToo een seksueel getint dolletje meent te kunnen veroorloven, meteen het deksel op de neus kan krijgen.

De krant Telesoldiario publiceerde maandag een foto van enkele Quick-Steppers, onder wie Keisse, die vrolijk poseren met een serveerster van een café in San Juan, waar ze zojuist koffie hebben gedronken. Te zien is hoe zij zich lichtjes voorover buigt en niet waarneemt dat Keisse achter haar een suggestieve houding heeft aangenomen: de hand in de nek, het onderlijf naar voren. De serveerster had om de foto gevraagd, maar toen zij het resultaat zag, stapte ze naar de politie. ‘Ik dacht dat het per ongeluk was, maar toen de andere renners begonnen te lachen, drong het tot me door dat dit absoluut niet het geval was. Ze kunnen niet naar een ander land komen en vrouwen als onbeduidende en waardeloze dingen behandelen.’

Keisse werd ontboden bij de politie en betaalde een boete van 70 euro. Zijn ploeg deed het incident af als een grap. Maar toen de verontwaardiging onder de Argentijnen aanhield, zag hij zich alsnog genoodzaakt publiekelijk een verklaring af te leggen. Keisse bood zijn excuses aan, gaf toe dat het niet zijn beste grap ooit was, maar beklemtoonde dat hij geen crimineel was. Hij bezwoer dat hij de vrouw niet had aangeraakt. ‘Niet met mijn hand, niet met mijn knieën of met welk lichaamsdeel dan ook.’ Hij hoopte toen nog gewoon weer te kunnen koersen.

Dat bleef dus beperkt tot één tijdrit op dinsdag, die hij als 29ste afsloot, ruim achter Evenepoel, die derde werd. De organisatie van de Vuelta a San Juan had eerder die dag de ploeg nog om een sanctie gevraagd. Toen die uitbleef, nam de directie het besluit Keisse zelf te weren. Quick-Stepmanager Patrick Lefevere reageerde vanuit België furieus op de uitsluiting en dreigde even zijn hele ploeg terug te trekken. Volgens hem is de straf niet in verhouding met het vergrijp. Tegen Het Laatste Nieuws: ‘Natuurlijk ben ik niet content met de pose van Iljo. Maar hij heeft 70 dollar boete betaald en de politie heeft de zaak gesloten.’ Woensdag besloot het team toch collectief te vertrekken.