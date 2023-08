Succesvolle zeilduo’s zijn altijd met elkaar in gesprek, zo nodig tegen de wind in

Annette Duetz, Bart Lambriex, Floris van de Werken en Odile van Aanholt vieren hun overwinning in de 49FX (vrouwen) en 49er (mannen) tijdens een regatta nabij Marseille in juli. Beeld Getty Images

Een parallel is er. Bart Lambriex (24) wisselde van teamgenoot en zeilde met Floris van de Werken (28) prompt twee keer (Oman 2021, Halifax 2022) naar de wereldtitel in de 49er. Zijn vriendin Odile van Aanholt (25) koos na WK-winst met Elise de Ruijter (Oman, 2021) ook voor een andere metgezel op het water. Met Annette Duetz (30) werd ze weer wereldkampioen (2022, Halifax) in de 49erFX.

Beide duo’s zijn vrijdag in Scheveningen begonnen aan hun poging tot prolongatie. Lambriex en Van Aanholt bedienen in hun boten het roer, Van de Werken en Duetz zijn verantwoordelijk voor het zeil.

Het begin

Lambriex: ‘Ik had met Pim van Vugt deelgenomen aan de Spelen in Tokio. We werden zesde. Hij is een uitstekende zeiler, maar ik had het gevoel dat de combinatie niet goed genoeg was om de beste te worden. Het zat hem in kleine dingen, het was zeker niks persoonlijks. Met Floris had ik enkele jaren geleden wel eens gezeild. Ik wilde het met hem proberen.’

Van de Werken: ‘Ik was een tijdje gestopt met de 49er. Ik was meer gaan coachen en zeilde op grote boten. Soms moet je een beetje afstand nemen om te doorzien wat er beter zou kunnen. Toen Bart kwam, was dit een mooie kans om terug te keren.’

Van Aanholt: ‘Ik heb Annette gebeld. Dat was best wel spannend. Ik keek tegen haar op. Ze was al wereldkampioen geweest en twee keer olympiër. Nadat ik met Elise in Oman zelf wereldkampioen was geworden, wilde ik liever met Annette verder. Ik keek naar de lange termijn, naar potentie.’

Duetz: ‘In april 2022 hebben we de eerste wedstrijd gevaren, in Palma de Mallorca. Dat ging meteen heel goed. Niet alles, maar daar konden we met z’n tweeën hard om lachen. We wonnen, behoorlijk dominant. Daarna hebben we volmondig gezegd: ja, we gaan verder. Dat was een mooi moment.’

De rolverdeling

Lambriex: ‘Kortweg: Floris is verantwoordelijk voor de snelheid, ik neem de beslissingen over de koers, wanneer we gijpen of overstag gaan. Maar het blijft samenspel. Als ik bijvoorbeeld te veel druk op het roer voel, waardoor de boot afremt, kan hij het zeil wat vieren om dat lichter te maken. Je kunt ook een stapje naar achteren doen of de trim aanpassen. Dat bespreken we samen.’

Van de Werken: ‘Ik geef veel informatie door op basis waarvan Bart zijn besluiten kan nemen. Ik vertel hem over de wind, de stand van de zeilen. Je neemt van tevoren een paar scenario’s door over hoe je wil gaan varen. Maar er gebeurt altijd iets wat niet voorzien is, een winddraaiing, verandering van stroming, manoeuvres van andere boten. Dan moet je schakelen.’

Lambriex: ‘We gebruiken korte zinnetjes. Alleen de belangrijke zaken komen aan bod. Maximaal in, maximaal uit. Wind van binnen. Wind van voren.’

Van de Werken: ‘We zullen nooit langer dan pakweg veertig seconden stil zijn.’

Van Aanholt: ‘Bij ons zijn de verantwoordelijkheden wat minder gescheiden dan bij Bart en Floris. De grenzen zijn wat vager. We praten allebei over wat we voelen en hoe de boot voelt en of we bijvoorbeeld voor snelheid kiezen of wat hoger aan de wind gaan varen.’

Duetz: ‘Daar gaat het er vaak over: wat is nu de prioriteit? Of: hoe kunnen we het slim spelen bij de boei? In een splitsecond moeten we toch andere beslissingen kunnen nemen. Gaan we voorlangs? Of toch maar achterlangs?’

Van Aanholt: ‘Soms is er even een rustmoment. Dan praten we over een meeuw of een mooie zon. Het haalt even de spanning eraf.’

Duetz: ‘Het is meestal niet zo’n goed teken. Je zit dan in het moment. Je moet juist vooruit denken.’

Over elkaar

Van de Werken: ‘Bart is analytisch sterk. Hij ziet goed waar verbetering ligt. Hij voelt het bootje goed. Dat maakt mijn job makkelijker. In het zeilen kom je altijd verliesmomenten tegen. Bart blijft daar behoorlijk stoïcijns onder. Hij blijft zijn eigen ding doen. Het heeft een keerzijde. In discussies is het moeilijk hem te overtuigen.’

Lambriekx: ‘Kritiek kun je makkelijk persoonlijk opvatten. Velen voelen zich aangevallen en trekken een muur op. Floris heeft dat helemaal niet. Zo kunnen we elkaar helpen beter te worden. Hij is sterk en lenig. Als we bijvoorbeeld de boei ronden, zet hij er razendsnel een zeil bij. Daar pak je punten mee. Hij levert onder grote druk. Alleen de precisie in de afstelling is misschien wat minder.’

Van de Werken: ‘Ik ben van het lompe, ja. Hard sleuren.’

Duetz: ‘Ik vind Odile gewoon een heel goede racer. Ze ziet heel snel wat er nodig is om te winnen. Ze kan goed aangeven hoe de boot voelt.’

Van Aanholt: ‘Annette is echt een partner. Er is geen hiërarchie, we delen de verantwoordelijkheid. Dat geeft ons een voorsprong op andere teams. Daarnaast is ze zeer ervaren en superslim.’

Duetz: ‘Het gaat ook om de manier waarop je communiceert. Ik zal nooit tegen Odile zeggen: roer van je af! Naar je toe! Dan wordt ze gek. Ik zeg: hé, misschien kunnen we dit eens proberen.’

Van Aanholt: ‘We leren elkaar steeds beter kennen. Het is soms nog een beetje zoeken hoe we elkaar kunnen helpen. Ik heb de neiging het voor mezelf te houden als ik me niet lekker voel of het moeilijk heb.’

Duetz: ‘We zijn allebei redelijk chaotisch. Dan ligt er toch weer ergens een lijntje verkeerd. Of we zijn slordig met het inleveren van formulieren. Gelukkig heeft onze coach er beter zicht op. Het is allemaal superbelangrijk, dat weten we zelf ook. Maar het zit gewoon niet in ons, altijd elk detail checken.’

Van Aanholt: ‘Zaken op orde hebben, ja, daar vallen nog stappen te zetten.’