Succescoach Hugo Haak naar ploeg Tour de Tietema: ‘Ik ben helemaal niet bezig met status’

Hugo Haak als bondscoach van de baanwielrenners. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Hugo Haak (31) begeleidde als sprintcoach olympische en wereldkampioenen op de wielerbaan. Hij heeft zich laten strikken voor een compleet andere rol. De makers van het YouTubekanaal Tour de Tietema, vol vrolijke filmpjes uit het peloton, richten een zogeheten continentaal team op en hebben hem ingelijfd als sportief directeur. TDT-Unibet zal vooral koersen gaan rijden in Nederland en België, zoals de Ster van Zwolle, de Ronde van Overijssel en de Grote Prijs Stad Halle. Bas Tietema, het gezicht van het platform, is een van de renners.

Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen, Hugo?

‘Bas belde me afgelopen zomer. Ik kende hem helemaal niet, ik had weleens zijn filmpjes gezien. Hij viel meteen met de deur in huis: we zijn van plan een wielerploeg te beginnen. Ze hadden een hoofdsponsor gevonden en waren op zoek naar professionele ondersteuning, naar iemand met ervaring in de topsport, maar niet per se vanuit het wegwielrennen. Ze vonden het, denk ik, te makkelijk iemand uit die wereld te bellen die vermoedelijk een organisatie zal neerzetten zoals hij al vaker heeft gedaan. Zij zijn wat meer gericht op het avontuur en bereid een risicootje te nemen.’

Wat was je eerste reflex?

‘Ik was wel verrast, ik was met heel andere dingen bezig, ik werk nog bij NOCNSF als adviseur sportparticipatie. Ik had de topsport voorlopig afgesloten, op de baan had ik naar mijn gevoel alles wel bereikt. Het was ook geen logische stap voor een wegteam om in zee te gaan met iemand uit het baanrennen. Maar Bas zei dat hij had gezien hoe ik daar een team had neergezet. Mijn taak is de voorwaarden te scheppen, waardoor een ploeg zo goed mogelijk functioneert. Weliswaar in een andere discipline, maar wel met de ervaring die ik al heb. Ik heb niet heel lang nagedacht. Het idee gaf me veel energie.’

Je was Coach van het Jaar, je zat boven op de Olympus. Straks sta je, zonder denigrerend te willen doen, bij de Dorpenomloop Rucphen.

‘Het is natuurlijk heel wat anders dan de Spelen, maar mijn manier van werken zal niet anders zijn. Ik wil groepsgericht bezig zijn: samen werken naar een doel, met ruimte voor individuele kwaliteiten en onderlinge concurrentie. We zoeken een mix van wat oudere renners – niet te oud – en jongere gasten die door hen op sleeptouw worden genomen. Het niveau zal dicht bij elkaar liggen. Dat geeft een goede dynamiek. Ik zie wel degelijk de uitdaging. Toen ik op de baan zonder ervaring als coach in 2018 voor de groep kwam te staan, was er al een heel programma. Ze waren al steengoed. Ik heb toen veel stappen gemist. Nu heb ik de kans zoiets zelf op te zetten, vanuit het niets iets opbouwen naar wat moois.’

Zie je het zelf niet als bezwaar dat je geen ervaring op de weg hebt?

‘Hoho, ik heb tot en met de junioren, tot mijn 18de, gewoon op de weg gefietst. Ik was ook een jochie met de wens ooit een keer de Tour de France te rijden. Maar ik hoef bij deze ploeg geen trainingsschema’s te maken en een wedstrijdkalender in te delen. Daar zal een coach voor worden aangetrokken. Het gaat er mij om een groep te smeden en met experts de faciliteiten aan te reiken. Dat heb ik op de baan ook gedaan. Dat neem ik mee.’

Toen je stopte als sprintcoach voor Nederland, nam menigeen aan dat je met jouw staat van dienst snel naar een nationale ploeg in het buitenland zou vertrekken.

‘Er is één aanbod geweest, vrij snel. Maar ik heb het afgehouden. Ik ben ook helemaal niet bezig met status. Ik vind dit soort projecten misschien nog wel mooier.’

Volg je het baanrennen nog?

‘Ja, natuurlijk, op de voet. Het is een sport die heel diep in mijn hart zit. Ik ben nog twee dagen naar de WK in Parijs geweest, samen met Jeroen Otter, de shorttrackcoach. Daar heb ik enorm genoten. Als je op de tribune zit, is dat toch een heel andere beleving dan dat je op het middenterrein staat en volop met je renners bezig bent, onder grote stress. Ik voelde daar dat ik de juiste keuze had gemaakt.’