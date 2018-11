Succescoach Bennema moet zijn oud-pupil Dafne Schippers weer op snelheid brengen

Dafne Schippers viert haar overwinning op de 200 meter tijdens het WK in 2015 met haar ouders en coach Bart Bennema. Beeld AP

De terugkeer naar Bennema was geen uitgemaakte zaak. De voormalige coach van het jaar (2015) oordeelde afgelopen zomer dat een nieuwe samenwerking niet voor de hand lag. Dat was nog voordat Schippers bij de EK atletiek haar status als snelste vrouw van Europa verspeelde aan de Britse Dina Asher-Smith. Die greep drie hoofdprijzen, Schippers niet een.

Door het onverwachte vertrek van Reider ontstond een nieuwe situatie. Ervaren sprinttrainers zijn schaars. Schippers voelde er niets voor haar heil te zoeken in Amerika, waar de meeste kennis is. Bennema (41), van origine een meerkamptrainer, bewees zijn vakmanschap opnieuw door sprinters Churandy Martina en Jamile Samuel hard te laten lopen.

De nieuwe hoofdcoach van de Atletiekunie, Charles van Commenée, liet kort na zijn aanstelling in augustus al blijken weinig rekening te houden met eventueel oud zeer tussen coach en atleet. ‘De hoofdcoach bepaalt welke atleet met wie werkt’, zei hij. Tot de hernieuwde samenwerking is besloten tijdens een trainingskamp in Turkije.

Nog 600 dagen tot Tokio

Bennema wacht geen gemakkelijke taak. Er zijn nog 600 dagen te gaan tot de Zomerspelen van Tokio. Sinds haar overstap naar Rana Reider is Schippers wel gespierder geworden, maar niet sneller. Haar start is niet zichtbaar verbeterd en ze verloor de snelle slotmeters waarmee ze in 2015 furore maakt. Op de seizoensranglijst van de 200 meter eindigde ze dit jaar als 5de, op de 100 meter als 14de.

Reider gaf aan de vooravond van de EK atletiek toe dat hij Schippers heeft overtraind. Tegelijkertijd zei hij dat de 26-jarige Utrechtse van al zijn topatleten het minst aan krachttraining deed. Het verliezen van spiermassa is volgens oud-sprintcoach Henk Kraaijenhof hoofdzakelijk een kwestie van rust inbouwen: ‘Dan is de bulk al snel verdwenen.’

Het is afwachten of Schippers’ unieke sprintsnelheid meteen terugkeert als haar spiermassa is afgenomen. Sprinten lijkt eenvoudig als het goed gaat. De jaren zonder Bennema hebben uitgewezen dat Schippers’ lichaam in werkelijkheid vraagt om een nauwkeurige afstelling.