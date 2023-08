Succes Engelse ploeg op WK voedt hoop op verdere normalisering vrouwenvoetbal: ‘Het is goed dat meisjes nu beseffen dat ze geld kunnen verdienen met voetbal’

De meiden van South London Girls Football Academy met coach Jimmy Greaves in Ruskin Park. Beeld Francesco Ragazzi

De zomerse regen valt gestaag in het Zuid-Londense Ruskin Park. Het heeft tien 7- en 8-jarige meisjes er niet van weerhouden om vrijdagochtend te gaan trainen. ‘Goed schot, Sahar’, klinkt het vanaf de zijlijn waar de ouders staan. ‘Prima tackle, Amabel.’

De 34-jarige jeugdcoach Jamie Greaves van de South London Girls Football Academy kijkt tevreden toe. ‘We zijn twee seizoenen geleden begonnen en nu hebben we al bijna tachtig spelers. Het succes van het Engelse vrouwenteam is merkbaar.’

Zo vlak voor de WK-finale tegen Spanje, zondagochtend, staat het vrouwenvoetbal volop in de aandacht. ‘The History Girls,’ kopte The Daily Mirror na de 3-1-zege op gastland Australië in de halve finale, een referentie naar het toneelstuk The History Boys. ‘LionYesses’, kopte The Sun. Op de sportpagina’s krijgen de vrouwen even meer aandacht dan de miljoenentransfers in de Premier League en de chaotische voorbereiding van de mannelijke rugbyers op het wereldkampioenschap.

Er is zelfs een ware Wiegmania uitgebarsten. De Nederlandse bondscoach, die vier EK- en WK-finales op rij heeft bereikt, wordt genoemd als mogelijke opvolger van haar collega bij de mannen, Gareth Southgate. Er wordt, in het geval van winst op de Spanjaarden, zelfs gespeculeerd over een standbeeld van de Haagse bij het Wembley-stadion, een eer die zelfs Sir Alf Ramsey, de coach die Engeland in 1966 naar het wereldkampioenschap leidde, niet ten deel is gevallen.

Namen van speelsters als Ella Toone, Lauren Hemp en Allison Russo maken deel uit van voetbalgesprekken. ‘We hebben hiervan gedroomd sinds we kleine meisjes waren’, zei Russo. Het is ook de droom die Amabel Kitchen koestert, die haar moeder Lauren na de training trots vertelt dat ze vier keer heeft gescoord. De 7-jarige blijkt al heel dicht bij het nationale team met haar heldin Chloe Kelly te zijn geweest. ‘Ik was vorige zomer mascotte bij de openingswedstrijd op het EK’, zegt ze.

VS als voorbeeld

Coach Greaves hoopt dat het voetbalsucces bijdraagt aan de normalisering van het meisjes- en vrouwenvoetbal. ‘Ik heb enkele jaren in het Amerikaanse voetbal gewerkt en daar is het heel gewoon dat meisjes voetballen. Het is voor hen de nummer 1-sport. In Engeland zijn we zover nog niet. Het komt nog te vaak voor dat meisjes in hun tienerjaren, wanneer ze zelfbewuster worden, om sociale en lichamelijke redenen afhaken. Een ander probleem is het gat tussen gewoon meisjesvoetbal en de eliteopleidingen van de topclubs. Een academie als deze is bedoeld om dat gat te overbruggen.’

Engelse fans begroeten de finaleplek van hun ploeg. Beeld AP

Komende zomer wil hij namens Zuid-Londen een meisjesteam afvaardigen naar het grootste jeugdvoetbaltoernooi ter wereld, de Gothia in Zweden. ‘We zijn nu druk met het inzamelen van geld.’

Hoezeer vrouwenvoetbal in de lift zit, blijkt uit de cijfers. Er zijn 2,5 miljoen Engelse meisjes en vrouwen die bij een club zitten. Dat is een miljoen meer dan vijf jaar geleden. Ook het aantal toeschouwers in de Women Super League stijgt. Dat waren er afgelopen seizoen gemiddeld 5.272, tegenover 1.931 in de jaargang ervoor. Sponsors staan in de rij om te adverteren. ‘Het is goed dat meisjes nu beseffen dat ze geld kunnen verdienen met voetbal, anders dan vroeger’, aldus Greaves, wiens opa profvoetballer was.

Het is een wereld van verschil in vergelijking met 1984, toen Engeland voor 2.567 toeschouwers op Kenilworth Road in Luton een EK-finale speelde tegen Zweden. De wedstrijd duurde 70 minuten, de bal was een maatje kleiner en het veld leek op een akker. Het gebrek aan geschiedenis heeft ook een voordeel. Waar bij de mannen altijd met weemoed wordt gerefereerd aan het winnen van het WK in 1966, daar kunnen de vrouwen, zo schreef Molly Hudson in The Times, hun eigen geschiedenis schrijven.

Speelster Millie Bright en coach Sarina Wiegman vallen elkaar in de armen na de winst op Australië in de halve finale van het WK. Beeld Getty

Dat moet zondagochtend gebeuren, wanneer de Engelsen zich verzamelen in parken en pubs, waar pas na het middaguur alcohol mag worden geschonken. Voetbalvader Josh Moxon (32) verheugt zich erop om met zijn dochter Sophie te gaan kijken. ‘Ik ben vrijwilliger in de kerk en ik denk dat het rustig zal zijn tijdens de hoogmis’, voorspelt hij. Zijn dochter is de grote uitblinker tijdens de trainingssessie. ‘Sophie ziet passes die ik niet eens zie’, zegt hij lachend, ‘haar broertje daarentegen heeft weinig met voetbal.’

Koningin

Bij de familie Kitchen zal niet iedereen Wiegman en de haren toejuichen. ‘Onze nanny komt uit Spanje’, zegt moeder Lauren, een Manchester City-fan. Volgens de analisten en bookmakers gaat Engeland als favoriet de finale in, al wordt Spanje persoonlijk toegejuicht door koningin Letizia die, anders dan de Britse kroonprins William, met spoed naar Sydney is gevlogen. Coach Greaves hoopt zijn speelsters en hun ouders komende week mee te kunnen nemen naar de huldiging van de ploeg op Trafalgar Square. ‘Dat zal een onvergetelijke ervaring zijn en een bron van inspiratie.’