Stuurvrouw Fetter: ‘Zij gaan naar de takke-tering en ik zit en trek aan de touwtjes’

Stuurvrouw Dieuwke Fetter met de mannen-acht op de Bosbaan tijdens de training. Beeld Ivo van der Bent

Acht mannen klimmen uit de boot op de Amsterdamse Bosbaan. De training zit er deze ochtend na anderhalf uur op, voor de roeiers en de stuurvrouw die zich in haar stoeltje bij het roer nauwelijks heeft laten horen. In de boot klonk het luisterboek Harry Potter en de steen der Wijzen door de speakertjes.

‘Het is wel lekker als ze niet de hele tijd naar mijn gehijg moeten luisteren’, zegt Dieuwke Fetter over de ongewone voorbereiding op de WK roeien, die zondag zijn begonnen in Tsjechië. ‘We zijn nu bij hoofdstuk twaalf. Iedereen krijgt nu een personage toegewezen. Dat maakt dat de sfeer lekker los is.’ Zij is net omgedoopt tot Dobby, de huiself van Harry Potter.

Fetter valt door haar geringe gestalte van 1.60 meter op tussen de lange en breedgeschouderde mannen. Dat was ook zo toen ze samen met Abe Wiersma, Niki van Sprang, Lennart van Lierop, Guillaume Krommenhoek, Michiel Mantel, Mick Makker, Guus Mollee en Jacob van de Kerkhof op het podium stond bij de EK in München, afgelopen augustus.

En het is het geval aan de oever van de Bosbaan, waar de roeiers met een soepele beweging hun 18 meter lange gevaarte uit het water tillen. Op zoek naar een paar schragen om de boot op te leggen laveert Fetter tussen de lange lijzen door. De kleine stuurvrouw is sfeermaker, coach en ploeggenoot ineen.

Een boot gaat rechtdoor

De acht is het enige olympische roeinummer met een stuurman of -vrouw. In alle andere boten zorgen de roeiers zelf dat ze op koers blijven op de 2.000 meter tussen start en finish. Dat sturen zelf is volgens de 31-jarige Fetter niet zo ingewikkeld. ‘In principe gaat een boot rechtdoor. Wind en deining kunnen het moeilijker maken, maar als het hard gaat hoef je eigenlijk niet te sturen.’

Een stuurvrouw moet het ook niet willen, elke beweging met het piepkleine roertje dat aan de achtersteven bevestigd is leidt tot snelheidsverlies. ‘Het is alsof je een emmer overboord kiepert als je je roer omgooit.’

Veel belangrijker is haar rol als ogen en oren van de boot. Achterwaarts aan de riemen trekkend hebben de roeiers maar matig zicht op de rest van het veld en weinig idee van de afstand die ze al precies hebben afgelegd of nog voor de boeg hebben. Fetter houdt dat in de gaten, en geeft de commando’s als het te snel gaat of te langzaam of wanneer de eindsprint moet worden ingezet. ‘Tot op zekere hoogte ben ik een coach in de boot, maar er is ook een coach op de kant. Daarbij ben ik ook onderdeel van het team. Daar schipper je een beetje tussen.’

Niet vanzelfsprekend: een vrouw tussen de mannen

Fetter is al de derde stuurvrouw op rij bij de mannen-acht. Aranka Kops en Eline Berger gingen haar de afgelopen drie jaar voor. Vanzelfsprekend is het niet, een vrouw tussen de mannen. ‘Een stuurman is misschien wel natuurlijker of makkelijker. Die kan zo de kleedkamer in lopen omdat hij ook een man is, kan op dezelfde kamer met een andere man. Het zijn kleine dingen, maar ik ben toch altijd een meisje en geen jongen.’

Dat zijn de praktische zaken, maar in de route naar een topprestatie vormt het geen belemmering. Bovendien is ze het gewend. De drie voorgaande jaren zat ze aan het roer in de vrouwen-acht, maar daarvoor heeft ze altijd mannen gestuurd. Ze voelt zich er senang bij en boekte succes. In 2017 hielp ze de acht van Nereus tussen de nationale selecties van andere landen aan een onwaarschijnlijke wereldbekeroverwinning. Ze vuurde de mannen, met onder anderen Wiersma en Makker, al gillend aan. ‘Dat werkte.’

Veel over het verschil tussen mannen en vrouwen gaat het niet in de ploeg. Ze heeft aan de bemanning van de nationale mannen-acht wel uitgelegd dat ze haar emoties anders toont dan zij. ‘Ik ga soms huilen. Ik zeg altijd: schrik niet, maak er geen groot punt van. Jullie worden boos, bij mij is het een tranendal. Dat betekent niet dat ik gekwetst ben. Het is mijn uitlaatklep en na een kwartiertje is het weer voorbij.’

Geen atletische bijdrage

Ze mag dan geen atletische bijdrage leveren, toch geldt Fetter als volwaardig lid van de ploeg. Dat is ze volgens de regels van de sport, - ‘ze moeten met mij over de finish komen, anders zijn ze gediskwalificeerd’- maar ook op andere vlakken. Ze kreeg in München net als de roeiers het zilver omgehangen en heeft als haar ploeggenoten de zogenaamde A-status van NOCNSF. Ze heeft daarmee recht op een topsportstipendium en valt onder het anti-dopingregime van de roeiers.

Al een keer of drie stonden er dit jaar ‘s ochtends vroeg dopingcontroleurs bij haar op de stoep. Veel mensen vinden dat een beetje gek en dat begrijpt ze wel. Want hoe kan een stuurvrouw baat hebben bij stimulerende middelen? Zij hoeft zich niet in te spannen. ‘Ons gewicht speelt mee en we moeten ons goed kunnen concentreren, dus je kunt je er van alles bij voorstellen. Al kan ik me niet indenken dat er mensen zijn die dat doen.’

Als ze in alle opzichten al lid van de ploeg geldt, zou het dan niet eigenlijk de Holland 9 moeten zijn? Zover wil Fetter niet gaan. ‘Ik denk altijd dat ik veel invloed heb, maar dat valt vies tegen. Als ik flauwval, dan komen ze ook wel van A naar B. Daarom noem ik mezelf meer een hulpmiddel. Ik maak het hen makkelijker.’ Ze wijst op de wijze waarop de wedstrijdklasse officieel wordt afgekort; als 8+. ‘Ik ben dat plusje.’

Een ‘stuur’ moet licht zijn. Dat is gunstig voor het totale gewicht van boot en bemanning en daarmee voor de snelheid. Er is wel een ondergrens. Te mager mag de roerganger niet zijn. Er geldt een minimumgewicht van 55 kilo. Fetter zit daar eigenlijk net onder, maar met een stevig ontbijt op de wedstrijddag en aardig wat drinken redt ze het wel. Het kost haar geen moeite om zo licht te blijven. ‘Ik heb veel geluk dat ik heel klein ben. Ik kan doen en laten wat ik wil. Ik ben een gezegend mens.’

Beperkte gestalte

Tegelijkertijd was het haar beperkte gestalte die een toekomst als roeister dwarsboomde. Toen ze zich in 2013 bij de Amsterdamse studentenroeiclub Nereus aanmeldde hoopte ze eigenlijk op een plekje aan de riemen. Ze bleek te klein, te licht gebouwd, en switchte naar de selectie voor het sturen. Dat ze daar doorheen kwam, verraste haar. ‘Ik was een superchaoot, praatte veel te veel.’ Geen goede eigenschappen voor iemand die het overzicht moet houden.

Nog altijd is ze niet heel gestructureerd in haar leven, toch heeft ze geleerd om in de boot planmatig te werk te gaan. En ze weet hoe belangrijk het is om in een wedstrijd de momenten te kiezen om te praten of juist te zwijgen. ‘Het is timing, aanvoelen, wat is nodig. Het liefst zeg je zo min mogelijk, want dan kun je ook zo min mogelijk verstoren.’

Al is Fetter zelf nooit roeister geworden, ze geniet van haar huidige positie. Ze zit eerste rang, niemand zit zo dicht op de actie als zij. ‘De coach op de kant moet dingen loslaten, ik ben echt onderdeel van de race. Ik voel dezelfde adrenaline als iemand die roeit. Tegelijkertijd ben ik minder moe. Zij gaan naar de takke-tering en ik zit en trek aan de touwtjes, letterlijk en figuurlijk. Ik heb alle voordelen en geen van de nadelen.’

Weer klinkt haar lach. Hier zit een gelukkig mens. ‘Hoe vaak kun je deel zijn van iets waar mensen zoveel tijd en energie in steken? Waar iedereen zo voor één doel gaat?’