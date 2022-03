Stuurproblemen, ‘zero’ grip en motorpech; Verstappens eerste race als wereldkampioen eindigt in drama

Max Verstappen geeft na afloop van de GP van Behrein tekst en uitleg over zijn uiterst ongelukkige seizoenstart. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

De balans was ‘shit’. Zijn grip was ‘zero’. De strategie deugde niet. Zijn remmen werden te heet, sturen was op het einde bijna niet meer te doen en toen hield zijn motor er ook nog eens mee op. Wie zondag bij de start van het Formule 1-seizoen in Bahrein ging turven hoe vaak Verstappen iets geërgerd meldde over de boordradio, had snel een A4'tje vol. Met een uitvalbeurt in zijn eerste race als wereldkampioen kon hij het seizoen niet slechter beginnen.

Verstappens race vol problemen kwam onverwacht. In aanloop kende hij in Barcelona en Bahrein relatief rimpelloze testweken in zijn nieuwe auto, die werkt volgens een compleet ander aerodynamisch principe. Hij was tevreden met de bolide die zijn team had bedacht en hij oogde fris, ruim drie maanden nadat hij wereldkampioen was geworden in Abu Dhabi.

Zijn nieuwe status, niet te missen door zijn helm met gouden accenten en de vetgedrukte rode één op zijn auto, leek hem niet te hebben veranderd. Afgelopen weekeinde maakte de 24-jarige coureur zich vooral druk over hoe hij zijn rivalen dit seizoen kon verslaan.

Het eerste weekeinde leerde dat die belangrijkste concurrent niet zoals in afgelopen jaren bij Mercedes lijkt te rijden, maar bij Ferrari. Het succesvolste F1-team ooit deed al een aantal jaren niet meer mee om de titels en nam zich al vroeg voor maximaal te profiteren van de grote regelwijzigingen van dit seizoen.

Charles Leclerc

Met succes, bleek in Bahrein. In de kwalificatie was Ferrari-coureur Charles Leclerc een tiende van seconde sneller dan Verstappen. In de race deden de twee nauwelijks voor elkaar onder.

Rondenlang gingen ze het gevecht met elkaar aan, met Verstappen jagend op raceleider Leclerc. Drie keer haalde hij de Monegask in op exact dezelfde plek, waarna Leclerc net zo vaak op identieke wijze de leiding heroverde. Uiteindelijk verremde Verstappen zich en moest hij de foutloos rijdende Leclerc in zijn net iets snellere Ferrari laten gaan.

Het gevecht tussen de leeftijdsgenoten (Leclerc is anderhalve maand jonger dan Verstappen) leek het verhaal van de race te worden, tot Verstappen dus plots het ene na het andere probleem meldde. Na zijn derde pitstop had hij opeens moeite met sturen.

‘Het zat de hele tijd vast. Ik moest heel veel kracht zetten om er een beetje beweging in te krijgen. Hoe harder ik ging, hoe groter de problemen waren’, zei Verstappen na de race voor de camera van Viaplay. Op dat moment was hij ook al niet te spreken over de balans in zijn auto en de strategie van zijn team. ‘Ik had twee keer de leiding kunnen nemen na mijn pitstops, maar dan vertellen ze me de eerste ronde na de stop rustig te rijden. Dus de volgende keer ga ik meer op mijn gevoel af.’

Honda

Na zijn stuurproblemen had hij zich verzoend met de tweede plek, zei hij, tot hij twee ronden voor de finish dus ook nog eens geconfronteerd werd met motorpech. Mogelijk ging er iets mis met de benzinetoevoer naar zijn Honda-motor, zei Verstappens teambaas Christian Horner later.

Verstappens teamgenoot Pérez viel even later ook uit met waarschijnlijk hetzelfde probleem. ‘Dit kwam volledig uit het niets’, zei Horner. ‘We gaan zo snel mogelijk de auto’s strippen om te achterhalen hoe dit kon gebeuren.’

In de race vloog ook de Honda-motor in de AlphaTauri van Pierre Gasly in brand, waardoor in Bahrein drie van de vier auto’s die worden aangedreven door het Japanse merk uitvielen met pech. Dat is reden tot zorg voor Red Bull. Elke motorleverancier heeft alles op alles gezet om in 2022 een zo krachtig mogelijke motor af te leveren, omdat vanaf dit seizoen de ontwikkeling van krachtbronnen een aantal jaren is bevroren.

Honda heeft de Formule 1 verlaten, maar ontwikkelde nog wel Verstappens motor voor dit seizoen. Het is voor Verstappen te hopen dat de Japanners in de zoektocht naar extra vermogen geen betrouwbaarheid hebben opgeofferd.

‘Nul punten en twee uitvalbeurten is voor ons natuurlijk dramatisch’, analyseerde Verstappen realistisch bij Viaplay. ‘Het kan in principe iets heel kleins zijn geweest, maar dat zijn wel de zaken waarop je het kampioenschap kunt verliezen. Dit zijn hele dure punten.’

Door het uitvallen van beide Red Bull-bolides finishten de Ferrari’s als eerste en tweede. Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton kreeg de derde plek cadeau in zijn wispelturige Mercedes die op alle vlakken nog te verbeteren is. Het goede nieuws voor Verstappen is dat hij niet heel lang hoeft te wachten op revanche. Zondag wacht alweer de GP van Saoedi-Arabië. ‘Dus nu moeten we gewoon snel de problemen zien op te lossen.’