Stuntende Van de Zandschulp: ‘Ik kan nog niet echt geloven dat ik dit geflikt heb’

Hij plaatste zich voor de kwartfinale van de US Open, waarin hij dinsdag uitkomt tegen de Rus Medvedev. Waar komt dat plotse succes volgens laatbloeier Van de Zandschulp vandaan?

In de Verenigde Staten, op de US Open, moet het publiek nog even wennen aan zijn naam. In Nederland wellicht ook. Botic van de Zandschulp. Deze weken kent de ­

25-jarige tennisser uit Wageningen zijn grote doorbraak bij het grandslamtoernooi in New York, waar hij verrast met een plek in de kwartfinale. De Russische nummer twee van de wereld, Daniil Medvedev, is dinsdag zijn tegenstander.

‘Ik kan nog niet echt geloven dat ik dit geflikt heb,’ zegt Van de Zandschulp een ochtend na zijn overwinning op de Argentijn Diego Schwartzman in de achtste finale. ‘Het is nog niet ingedaald, dat zal wel na het toernooi komen.’

De zwaarbevochten vijfsetter (6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1) tegen de nummer elf van de plaatsingslijst is goed verwerkt, het lichaam voelt fris. De kwartfinaleplek heeft Van de Zandschulp gevierd met een etentje in de stad. Hij heeft prima geslapen, zegt hij, ondanks het drukke verkeer rondom zijn hotel in Manhattan.

Opmerkelijk

Onwaarschijnlijk is zijn zegetocht in New York, waar hij begon in het kwalificatietoernooi. Slechts twee keer eerder startte een kwartfinalist van de US Open in het voorprogramma. Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse man bij de laatste acht van een grandslamtoernooi sinds Sjeng Schalken het deed op Wimbledon in 2004. Opmerkelijk: een jaar geleden had hij nog nooit een grand slam gespeeld, liep hij voornamelijk challengertoernooien af en had hij krap een plekje binnen de mondiale top-200.

Dit jaar speelde hij alle grandslamtoernooien van de tenniskalender: op Roland Garros en Wimbledon overleefde hij één ronde, in New York explodeerde zijn progressie. ‘Ik heb meer vertrouwen gekregen, meer geloof in mijn eigen spel,’ verklaart Van de Zandschulp zijn plotselinge succes. ‘Ik denk dat ik mentaal beter ben geworden. Blijf beter staan in wedstrijden en weet me vaker terug te knokken.’

Zijn route naar de kwartfinale tekent zijn ontwikkeling: in zijn eerste zes partijen verloor hij telkens de eerste set, maar kon hij leunen op zijn veerkracht. In zijn partij tegen Schwartzman kwam hij beter uit de startblokken en won hij de eerste twee sets, waarna de derde verloren ging.

Mentale tik

In de vierde set verspeelde hij twee matchpoints en kwam de Argentijn op gelijke hoogte. Was hij gevloerd door de mentale tik, dan had niemand daar van opgekeken, maar Van de Zandschulp bleef overeind. ‘In het verleden was die vijfde set waarschijnlijk bij me weggelopen,’ zegt hij. ‘Nu nam ik me voor om goed te beginnen om mezelf een boost te geven.’ Van de Zandschulp brak de eerste opslagbeurt van Schwartzman en won met 6-1.

Ook fysiek is hij gegroeid, zegt de Nederlander. ‘Ik kan wedstrijden als deze makkelijker volhouden dan voorheen. Ik voel me fit, door fysieke training en het spelen van veel partijen heb ik meer uithoudingsvermogen gekregen.’ Noem hem gerust een laatbloeier, zegt de 25-jarige Nederlander. ‘Dat past ook wel in het huidige tennis, met jongens die pas op latere leeftijd pieken.’

In New York wint zijn naam aan bekendheid. Vaak moet hij die een paar keer herhalen. Van de Zandschulp, het komt niet makkelijk uit de Amerikaanse kelen. Zijn voornaam Botic, uitgesproken met een ‘k’ op het einde, komt uit Zweden, vertelden zijn ouders hem. ‘Dat moet ik dan maar geloven.’

Grote onbekende

Van de Zandschulp is de grote onbekende op de US Open, maar heeft al een leven op de tennisbaan achter de rug. Op zijn vierde sloeg hij zijn eerste ballen bij tennisvereniging Spitsbergen, in zijn woonplaats Veenendaal. Zijn moeder en broer speelden, de jonge Botic ging mee en was verkocht. ‘Ik begon het leuk te vinden omdat ik won, zoals het met veel kinderen gaat,’ zegt hij. ‘Dat ik goed was, besefte ik pas toen ik internationale wedstrijden begon te spelen en te winnen.’

Zijn leven ziet er vanaf deze week anders uit. In de eerste week van de US Open verzamelde hij 425.000 dollar aan prijzengeld, bijna net zoveel als hij tot dusver in zijn loopbaan bij elkaar speelde. ‘Het was de laatste jaren goed te doen, maar geen vetpot,’ zegt Van de Zandschulp. ‘Dit maakt het wel makkelijker. Misschien kan ik gaan investeren in een fulltime coach.’ In New York wordt Van de Zandschulp namens de tennisbond bijgestaan door Michiel Schapers.

Dinsdag staat hij tegenover Daniil Medvedev, de Russische nummer twee van de wereld en finalist van 2019. ‘Ik kan goed mee met die grote jongens,’ zegt Van de Zandschulp, die in de tweede ronde al de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud versloeg. Ook Schwartzman was een tegenstander uit de top-20. Medvedev is van een andere orde, beseft Van de Zandschulp. ‘Het wordt een pittig potje.’